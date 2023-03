Ile samolotów przekaże Polska Ukrainie?

Jeśli chodzi o przekazanie przez Polskę samolotów Ukrainie, to nie będzie jakaś duża liczba, z całą pewnością nie będzie ona odpowiadać liczbie przekazanych czołgów - mówi szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot.

Prezydent Andrzej Duda w niedawnym wywiadzie dla CNN International wskazał, że Polska jest gotowa przekazać Ukrainie swoje myśliwce MiG-29 w ramach międzynarodowej koalicji. Dodał, że Ukraina w przyszłości otrzyma samoloty F-16.

Szrot pytany o tę wypowiedź w Radiu Plus powiedział, że jeśli chodzi o samoloty F-16, to "tutaj nie ma miejsca na żadne przypadkowe wypowiedzi" i prezydent powiedział to "z pełnym przekonaniem, z pełną wiedzą".

"Z tego co wiem, jeśli chodzi o przekazanie przez Polskę samolotów, to nie będzie jakaś duża liczba. Z całą pewnością to nie będzie liczba odpowiadająca liczbie (przekazanych) czołgów" - zaznaczył.

"Z całą pewnością zrobimy to w jakiejś szerszej, międzynarodowej koalicji, tak żeby Ukraina mogła to wsparcie realnie odczuć" - dodał.