Im więcej broni dostanie Ukraina, tym szybciej będzie pokój

Ze Stanów Zjednoczonych i sojuszników w NATO oraz innych krajów-partnerów idzie jednoznaczne przesłanie: musimy podtrzymać wsparcie dla Ukrainy i być przygotowani na długi dystans. Wraz z deklaracjami Amerykanie ogłaszają kolejną transzę pomocy militarnej dla Ukrainy. Skąd zatem obawy przed możliwym "zmęczeniem wojną", a tym samym - z ewentualnym wygasaniem dostaw uzbrojenia, o które rozpaczliwie prosi Ukraina?

Wojna wchodzi w nową fazę. Liczy się każdy dzień. Rosyjscy okupanci zajęli już ponad jedną piątą Ukrainy.

Serce i rozsądek każą wspierać Ukrainę, a nadzieja każe wierzyć w jej zwycięstwo w wojnie z Rosją, ale...

...dalszy los napadniętego państwa zależy od głównie militarnego wsparcia ukraińskich sił zbrojnych przez Zachód, a z tym część sojuszników wciąż ma problem.

Rosyjscy okupanci zajęli już jedną piątą Ukrainy. Analitycy wyliczyli - na podstawie map satelitarnych - że nawet więcej... Twierdzą, że Rosjanie zajęli już ok. 144 tys. km kw. Ukrainy - to prawie 24 proc., czyli obszar wielkości jednej trzeciej Niemiec, niemal całej polskiej "ścianie wschodniej", całemu terytorium byłej Czechosłowacji albo Austrii i Szwajcarii razem wziętych.

Rzeczywistość frontowa jest dla jej obrońców bardzo trudna i krwawa.

- W Donbasie ginie dziennie 100 żołnierzy ukraińskich, a 500 jest rannych - informuje prezydent Zełenski.

- Dalszy los Ukrainy zależy od politycznego, humanitarnego, ale głównie militarnego wsparcia ukraińskich sił zbrojnych przez Zachód. Bez tego Ukraina wykrwawiłaby się już dawno - podkreśla w rozmowie z WNP.PL gen. prof. Bogusław Pacek, były rektor Akademii Sztabu Generalnego WP.

Kijów uparcie prosi o jak najwięcej systemów artyleryjskich

Największą zmorą Ukraińców w tej wojnie pozostaje artyleria. Na niektórych odcinkach walk o Donieck Rosja ma przewagę w działach nawet 10:1.

- Po stronie rosyjskiej bohaterem tej wojny jest artyleria - bardzo skuteczna. Rozbija obronę Ukraińców. Takich dalekosiężnych systemów artyleryjskich, jak haubice, których donośność wynosi 30-40 km, brakuje stronie ukraińskiej - twierdzi gen. prof. Bogusław Pacek.

Dlatego Kijów uparcie prosi o jak najwięcej systemów artyleryjskich. Wiadomo nawet, o ile dokładnie. Oprócz 50 samolotów i 50 śmigłowców, 300 czołgów, 600 wozów bojowych i 2 tys. ciężarówek, apeluje do świata o dostawy przynajmniej 100 wieloprowadnicowych wyrzutni artylerii rakietowej oraz 300 dział artyleryjskich i tyle samo rakiet przeciwokrętowych.

Według Ukraińców otrzymali oni dotychczas zaledwie jedną dziesiątą broni, o którą prosili. Pierwszą prośbę o systemy antyrakietowe złożyli na długo przed rosyjską inwazją na pełną skalę.

- Im więcej broni dostanie Ukraina, tym szybciej nastanie pokój - mówi wprost Michael McFaul, były ambasador USA w Rosji.

Harpoony nie będą objęte ograniczeniami

Amerykanie zdają sobie sprawę, że systemy artyleryjskie, w szczególności rakietowe, są Ukraińcom potrzebne do wspierania operacji obronnych w Donbasie. Biały Dom ogłosił właśnie, że przeznacza kolejny miliard dolarów na pomoc militarną dla Ukrainy.

W najnowszym pakiecie uzbrojenia znajdą się - po raz pierwszy - dwa systemy rakietowe obrony wybrzeża Harpoon. Będą one zamontowane na ciężarówkach. Stany Zjednoczone nie mają na uzbrojeniu Harpoonów montowanych na pojazdach. Taka konfiguracja ma być jednak najlepsza dla Ukrainy. Wcześniej Ukraińcy otrzymywali pociski Harpoon od Danii.

Także rząd Szwecji zdecydował o wysłaniu na Ukrainę rakiet przeciwokrętowych Robot 17 ( to zmodyfikowany przez szwedzki przemysł zbrojeniowy amerykański system Hellfire).

Co ważne: harpoony nie będą objęte ograniczeniami, jakie dotyczą systemów artylerii rakiet wysokiej mobilności HIMARS, z dostawą których Stany Zjednoczone poinstruowały Ukrainę, aby nie używała ich do ataków na terytorium Rosji, w obawie przed eskalacją wojny.

Takie asekuracyjne dziwadło... Rosjanie mogą prawie bezkarnie zamieniać Ukrainę w gruzy, a zaatakowani nie mają prawa niszczyć ich baz logistycznych natowską bronią!

To nie koniec pomocy

Problem w tym, że przygotowanie, przekazanie tych systemów Ukrainie po przeszkoleniu żołnierzy w ich obsłudze, może zająć nawet kilka miesięcy.

Obok systemów artylerii rakietowej HIMARS, w nowym pakiecie uzbrojenia Kijów dostanie również 18 haubic, więcej amunicji do systemów rakietowych dalekiego zasięgu, tysiące bezpiecznych radiotelefonów, systemy noktowizyjne.

Oprócz 1 miliarda dolarów pomocy na bezpieczeństwo, Ukraina ma też dostać ok. 225 milionów dolarów pomocy humanitarnej, w tym na środki medyczne. Według waszyngtońskich urzędników to nie koniec.

Sugerują, że aby zniwelować rosyjską przewagę nad Ukrainą, Stany Zjednoczone muszą pomóc, dostarczając kolejne nowoczesne systemy uzbrojenia. Oczywiście to nie tak, że Ukraina nie otrzymywała wcześniej i nie otrzymuje broni ciężkiej od sojuszników USA: czołgi, artylerię, wozy bojowe, śmigłowce czy drony przekazuje jej większość europejskich państw NATO.

Zbyt późno i niezdecydowanie

Kłopot w tym, że dzieje się to zbyt późno, niezdecydowanie, a wysyłanego sprzętu jest zbyt mało. Komentarze te nie odnoszą się tylko do niemieckich dostaw na Ukrainę, choć to właśnie Niemcy, nawet we własnej prasie, uznawani są za głównego hamulcowego tej pomocy.

"Niekończąca się saga niepowodzenia niemieckich dostaw broni na Ukrainę coraz bardziej sprawia, że Niemcy stają się pośmiewiskiem polityki międzynarodowej" - pisze Die Welt.

Problem w tym, że państwa NATO w Europie po zakończeniu zimnej wojny raczej się rozbrajały, niż kupowały uzbrojenie, dlatego sprzętowych nadwyżek praktycznie nie mają...

Do tego coraz bardziej złożone systemy zachodniego uzbrojenia, które trafiają na Ukrainę, wymagają przeszkolenia żołnierzy do jego obsługi. To też musi potrwać.

Stany Zjednoczone dają najwięcej

Jedynym praktycznie krajem NATO, który dysponuje takimi nadwyżkami, są Stany Zjednoczone. One też przekazują Ukrainie najwięcej sprzętu. Szacunkowo: może nawet 40 razy więcej,\ niż wszystkie pozostałe państwa razem wzięte.

Według Pentagonu Stany Zjednoczone od początku administracji Bidena przeznaczyły do tej pory na pomoc Ukrainie ok. 6,3 mld dol, w tym od początku inwazji Rosji w lutym ok. 5,6 mld dol.

Czas wydaje się zatem grać na korzyść Ukrainy, jeśli wytrzyma jeszcze kilka tygodni. Bardziej niepokoją pierwsze objawy zmęczenia wojną. Niektóre państwa "przebierają nogami", aby jak najszybciej ta wojna się skończyła.

- Przywódcy niektórych krajów, co już dzisiaj widać, zadają sobie pytanie, do jakiego poziomu należy osłabić Rosję, która - z różnych przyczyn - jest ważnym graczem przy międzynarodowym stole i dziś jest wykluczona z różnych struktur międzynarodowych. Ale nie można udawać, że Rosji nie ma - mówi WNP.PL gen pil. Tomasz Drewniak, były Inspektor Sił Powietrznych.

Rosja straszy i liczy, że świat się znudzi

Powstaje pytanie, jak mocno można sprowadzić ją na kolana, byśmy byli wszyscy bezpieczni? Przypomina, że Rosja – oprócz czołgów, samolotów, rakiet – posiada arsenał jądrowy i przyparta do ściany, może wykonać ruch całkowicie nieprawdopodobny. Putin straszy zatem i liczy, że świat się znudzi.

Że Ukraina zniknie z pierwszych stron gazet, nie będzie już zdjęć zbrodni i masakr, wszystko się jakoś uspokoi, a pewne państwa bez rosyjskich dostaw energetycznych czy innych surowców będą miały problem...

Składający niedawno wizytę w Kijowie prezydenci Francji Emmanuel Macron i Rumunii Mario Draghi oraz kanclerz Olaf Scholz zapewniali o dalszym wsparciu, także militarnym, dla Ukrainy. Nieoficjalnie mówi się jednak o namawianiu jej prezydenta do negocjacji pokojowych.

Analogie historyczne, które się przy tym nasuwają, zdają się przyznawać rację tym, którzy podobnie, jak gen. Roman Polko, uważają, że to tylko zachęciłoby Rosję do kontynuacji działań.

Rozbieżne interesy

Niektóre mocarstwa europejskie mają odmienną ocenę ryzyka i scenariusze wojny od USA, które uważają, że Rosję trzeba wykrwawić i maksymalnie osłabić.

- Na Ukrainie nigdy nie zapanuje pokój, jeśli ostatecznym celem trwającej wojny będzie „zmiażdżenie Rosji” - uważa prezydent Emmanuel Macron.

O potrzebie nieupokarzania Rosji mówi także była kanclerz Angela Merkel.

Skoro słyszymy, że wojna w Ukrainie stała się też wojną europejską, a może i światową, to pomoc militarna płynąca jak najszerszym strumieniem na Ukrainę wydaje się rozwiązaniem najbardziej realistycznym.

Jeśli chcemy, żeby Putin nie rozprzestrzenił swoich działań w Europie, trzeba utrzymać go na terytorium Ukrainy, dlatego trzeba Ukrainie pomagać, dostarczać ciężką, nowoczesną broń. Bez hurraoptymizmu, że "za chwilę" ta wojna się skończy - przekonują niemal powszechnie wojskowi.