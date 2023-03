Incydent nad Morzem Czarnym to nie przypadek. Rosyjski samolot celowo strącił drona USA

Jak poinformowała CNN rosyjski samolot Su-27 uszkodził nad międzynarodowymi wodami Morza Czarnego amerykańskiego drona MQ-9 Reaper, w wyniku czego wpadł on do morza. Rosjanie nie mogą ścierpieć natowskich i amerykańskich maszyn rozpoznawczych, pilnujących każdego ich kroku.

Polska przekaże Ukrainie swoje myśliwce MiG-29. Premier Mateusz Morawiecki podał datę: za 4-6 tygodni.

Mimo bardzo trudnej sytuacji Ukraińcy będą nadal bronić Bachmutu. Taką decyzję podjęli wojskowi i prezydent Ukrainy.

Rosjanie podglądają NATO radarami dalekiego zasięgu z Kaliningradu. Mogą śledzić niebo nad siedmioma krajami europejskimi.

Rozpoznanie natowskie i amerykańskie w rejonie Morza Czarnego jest dla Rosjan cierniem w oku. Daje Ukrainie możliwość wglądu w działania Rosjan i przygotowania na nie.

Rosjanie od dłuższego czasu starają się coś zrobić z drażniącymi ich samolotami rozpoznawczymi i dronami. Zdaniem analityków wojskowych także w tym przypadku szukano sposobu na przerwanie misji amerykańskiego Reapera.

Tym razem, jak twierdzą Amerykanie, piloci dwóch rosyjskich samolotów Su-27 zachowywali się w sposób wyjątkowo nieodpowiedzialny i nieprofesjonalny. Samolot rosyjski próbował to zrobić, zrzucając zbiorniki paliwowe na drona. Jednak z powodu braku dostatecznego wyszkolenia, nie trafił.

To pierwszy tak groźny incydent od czasu rozpoczęcia przez Rosjan wojny na Ukrainie

W tym manewrze, prawdopodobnie przez przypadek, doszło do uderzenia skrzydłem samolotu w śmigło drona. To duża maszyna o rozpiętości skrzydeł 20 m. Jej śmigło ma 2 m długości. Samolot miał szczęście, że mimo tego uderzenia nie doznał uszkodzenia, które nie pozwoliłoby mu odlecieć na lotnisko.

Równie dobrze maszyna mogła runąć do morza. Nie ma wątpliwości, że było to celowe działanie Rosjan. Od dawna starają się przeszkadzać amerykańskim maszynom rozpoznawczym. Incydent nagrały kamery drona.

To pierwsza tak groźna kolizja od początku konfliktu na Ukrainie. Analitycy Instytutu Badań nad Wojną przekonują, że incydent nie spowoduje bezpośredniego konfliktu między Białym Domem a Moskwą.

Według Rosjan amerykański dron leciał z wyłączonymi transponderami i naruszył granice obszaru tymczasowego reżimu przestrzeni powietrznej ustanowionego podczas operacji specjalnej, zaprzeczają, aby ich myśliwiec wszedł w kontakt z amerykańską maszyną.

Rosjanie wprowadzili reglamentacje kluczowych systemów rakietowych. Wystrzelali się

Prezydent Zełenski przyznaje, że w walkach na wschodzie Ukrainy jest bardzo brutalnie. Uważa, że trzeba jednak zniszczyć tam wroga i ukraińscy żołnierze to zrobią. Tam decyduje się przyszłość Ukrainy.

Sztab Generalny Ukrainy przekazał, że po rozpatrzeniu przebiegu operacji obronnej na kierunku bachmuckim wszyscy wchodzący w skład dowództwa naczelnego byli zgodni co dalszego utrzymania i obrony Bachmutu.

Brytyjski wywiad potwierdza wcześniejsze amerykańskie informacje, że armia rosyjska musiała wprowadzić racjonowanie kluczowej broni używanej na froncie. Ukraińcy widzą to nawet w Bachmucie.

Prowadzą tam ataki głównie grupami piechoty przy słabym wsparciu artylerii. Rosjanie mają kierować na front sprzęt i uzbrojenie, które nie jest do końca gotowe do wykorzystania w walce na pierwszej linii.

Będą jednak polskie myśliwce MiG-29 na Ukrainie. Kijów nie może się ich doczekać

Minister obrony Holandii Kajsa Ollongren poinformował o przekazaniu Ukrainie dwóch niszczycieli min klasy Alkmaar, systemy radarowe do wykrywania dronów oraz szybkiej budowy mostów. Szkolenie załóg rozpocznie się w drugiej połowie 2023 r. Okręty mają trafić na Ukrainę w 2025 r.

Polska przekaże Ukrainie swoje myśliwce MiG-29. Mówił o tym w wywiadzie dla CNN prezydent Andrzej Duda, a teraz potwierdził to premier Mateusz Morawiecki. Maja trafić do ukraińskich żołnierzy za 4-6 tygodni. Bardzo by się przydały w walkach na wschodzie Ukrainy.

Podczas spotkania Emmanuela Macrona z Viktorem Orbanem omawiano kwestie dotyczące energetyki, migracji, a także rządów prawa. Jak przekazał Pałac Elizejski, Macron nalegał na zachowanie jedności krajów europejskich w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę.

W USA prawicowi kandydaci na prezydenta nie widzą powodów pomagania Ukrainie

Duma Państwowa, rosyjski parlament, przyjęła nowelizację ustawy, wprowadzając sankcje karne za rozpowszechnianie fałszywych informacji o ochotnikach walczących na Ukrainie.

Jak informuje "Nowaja Gazieta. Jewropa" uzupełniono artykuł kodeksu karnego, przewidujący karę do 15 lat więzienia za fałszywe informacje na temat armii, również za głoszenie takich informacji na temat formacji ochotniczych.

Według gubernatora Florydy Rona DeSantisa, uważanego za czołowego kontrkandydata Donalda Trumpa w wyścigu o nominację Partii Republikańskiej w wyborach na prezydenta 2024 r., dalsze angażowanie się w spór terytorialny Rosji z Ukrainą nie jest w żywotnym interesie USA.

Putin o niczym bardziej nie marzy, niż o powrocie na fotel prezydenta Donalda Trumpa, lub jego nominata. Jest przekonany, że wtedy wojna szybko się skończy. Może właśnie dlatego stara się ją przedłużać.

Rosjanom coraz bardziej brakuje żołnierzy. Werbują więźniarki, sportowców i kibiców

Parlament Litwy uznał rosyjską Grupę Wagnera za organizację terrorystyczną. W przyjętej rezolucji wskazano, że członkowie i najemnicy Grupy Wagnera stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa państwowego i publicznego. Litwa zaapelowała do innych krajów o podjęcie podobnej decyzji.

Rosjanie podglądają NATO. Podczas ćwiczeń radarowych w obwodzie kaliningradzkim wykorzystują do obserwacji nieba radary Gamma i Nebo, którego zasięg to 500 km. Mogą śledzić niebo nad siedmioma krajami europejskimi.

Porażki Rosjan na froncie i wysokie straty powodują, że Rosjanie poszykują ochotników na wojnę na Ukrainie gdzie się da. Werbują nawet więźniarki. Jewgienij Prigożyn, twórca Grupy Wagnera, zaczął rekrutować najemników wśród sportowców.

W jego akcję włączyły się wybrane rosyjskie kluby. Ze sportowców i kibiców rosyjskich klubów piłkarskich złożony jest batalion Espanola, walczący w Donbasie.