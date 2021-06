Incydent z udziałem polskich migów. Oberwał jeden z myśliwców

Polskie myśliwce MiG-29 od dawna nie mają dobrej prasy. Po wcześniejszych doniesieniach o katastrofach tych maszyn, w jednej z których zginął pilot i ciągłym uziemianiu tych samolotów, media społecznościowe obiegła kolejna zła informacja. Wiele wskazuje na to, że na poligonie w Nadarzycach pilot myśliwca MiG-29 ostrzelał omyłkowo maszynę, z którą leciał w parze. Myśliwiec jest poważnie uszkodzony, ale pilot żyje.

Nie spełniają wymogów współczesnego pola walki

Straciliśmy dwa myśliwce

Uziemione przez kolejne miesiące

Kanibalizm techniczny

Po wylądowaniu samolotu MiG-29 technik stwierdził uszkodzenie w dolnej części kadłuba, w związku z powyższym sprawę uszkodzenia badała Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Raport KBWLLP nie jest jeszcze gotowy. Samolot MiG-29, którego dotyczyło zdarzenie jest obecnie w pełni sprawny- dodaje.Jeśli chodzi o myśliwce MiG-29, często było to i najwidoczniej wciąż bywa utrudnione. Wojciech Skurkiewicz, sekretarz stanu w MON potwierdził niedawno podczas posiedzenia Komisji Obrony Narodowej, że znaczną część potencjału lotnictwa bojowego sił zbrojnych RP stanowią samoloty MiG-29 i Su-22.- Niestety, samoloty te nie spełniają wymogów współczesnego pola walki, a dalsza ich eksploatacja oznacza wyłącznie utrzymanie liczby platform na poziomie umożliwiającym realizację zadań wynikających z potrzeb sił zbrojnych RP w czasie pokoju oraz przyjętych zobowiązań sojuszniczych w realizacji zadań misji nadzoru przestrzeni powietrznej państw bałtyckich - mówił wiceminister.Od 2017 r. Migi-29, ze względów technicznych, nie biorą już udziału w misji Baltic Air Policing, gdzie w ramach PKW Orlik 7 chroniły niebo nad państwami bałtyckimi. Od kilku lat piloci, z powodu fatalnego stanu technicznego MiG-ów, na których latają, mają też problemy z systematycznym szkoleniem.WNP.PL informował o awariach, które na długie miesiące wykluczały te samoloty ze szkolenia. Po każdym wypadku samoloty te uziemiano, ale po pewnym czasie, niezbędnym na przegląd techniczny i ewentualne usunięcie usterek, wracały do lotów.W czerwcu 2016 r. jedna z maszyn należąca do 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego (BLT) uległa uszkodzeniu w wyniku pożaru i została skreślona ze stanu. W grudniu 2017 r. uległ katastrofie kolejny MiG-29 w okolicy Kałuszyna koło Mińska Mazowieckiego z 23 BLT.Straciliśmy 2 myśliwce z 31 maszyn MiG-29 będących na stanie. Potem było gorzej. Do tragedii doszło pod Pasłękiem w lipcu 2018 r., kiedy pilot, z powodu awarii samolotu, katapultował się, jednak spadochron nie otworzył się i pilot razem z fotelem uderzył w ziemię ginąc na miejscu.Polska Grupa Zbrojeniowa przyznała, że przyczyną były błędy techników z WZL-2, którzy nie mając dostępu do oryginalnych część, opracowali i wykonali pierścień ustalający w mechanizmie strzałowym fotela własnym sumptem.W niecały rok później pilot startującego MiG-a w wyniku awarii silnika stracił sterowność maszyny i katapultował się w rejonie Węgrowa. Maszyna uległa całkowitemu zniszczeniu.Również w grudniu 2019 r., ledwie miesiąc po wznowieniu lotów, pilot myśliwca musiał wracać awaryjnie do bazy z powodu zepsutej prądnicy. Po tym wypadku maszyny uziemiono na 8 miesięcy.W styczniu 2020 r. doszło do kolejnego groźnego incydentu. Myśliwiec 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku zgubił podczas lotu ważący ok. 20 kg spadochron hamujący. Spadł na tereny niezamieszkałe.Jakość techniczna samolotów MiG-29 będzie się z pewnością pogarszać. Zasadniczym problem decydującym o dalszej eksploatacji tych poradzieckich maszyn jest brak części zamiennych. Wojsko boryka się z tym nie od dziś i perspektyw na rozwiązanie tego problemu nie widać.Piloci będą podtrzymywać nawyki na samolotach, których sprawność będzie możliwa dzięki tzw. „kanibalizmowi technicznemu” tylko czy to wystarczy, by osiągnąć niekwestionowany kunszt pilota samolotu bojowego?