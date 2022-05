Indie wstrzymały negocjacje z Rosją na temat zakupu kolejnych śmigłowców Ka-31

Indie wstrzymały negocjacje z Rosją w sprawie zakupu 10 śmigłowców pokładowych wczesnego ostrzegania Ka-31 (w kodzie NATO - Helix) za 520 mln dolarów - podał portal DefenseNews. Rząd w Delhi na razie oficjalnie nie potwierdził tych doniesień.

Urzędnik indyjskiego ministerstwa obrony anonimowo wyjaśnił, że zawieszenie rozmów z Moskwą jest spowodowane obawami o zdolność Rosji do wykonywania zamówień, a także kwestiami związanymi z przelewami płatności.

Amit Cowshish, były doradca finansowy indyjskiego ministerstwa obrony, powiedział, że zawieszenie negocjacji może być również spowodowane presją geopolityczną, wywołaną potępieniem przez społeczność międzynarodową ataku Rosji na Ukrainę.

Indie zwróciły się do Rosji o zakup śmigłowców Ka-31 w maju 2019 r., ale rozmowy stanęły w miejscu z powodu pandemii koronawirusa. Zostały wznowione w lutym 2022 r. po tym, gdy negocjatorzy ustalili cenę 520 mln dolarów, ale kolejną przeszkodą na drodze do porozumienia okazały się rozbieżności odnośnie do sposobu wymiany rupii na ruble.

Marynarka wojenna Indii obecnie używa 14 śmigłowców Ka-31, które zostały wprowadzone do tamtejszej służby stopniowo - cztery w 2003 roku, pięć - w 2005 oraz pięć - w 2013 roku i są zależne od producenta oryginalnego wyposażenia w zakresie części zamiennych, napraw i wsparcia remontowego.