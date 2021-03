Iron Dome w natarciu. Kolejne testy zaliczone

Rafael Advanced Defense Systems wraz z Izraelską Organizacją Obrony Przeciwrakietowej (IMDO) przeprowadziły serię zaawansowanych testów systemu uzbrojenia Iron Dome (IDDS) z uwzględnieniem skomplikowanych scenariuszy, symulując istniejące i przyszłe zagrożenia z powietrza. System, który wciąż jest modernizowany i przystosowywany do zagrożeń z przyszłości, potwierdził swoją skuteczność.

Propozycja dla Narwi

- Trzydzieści lat po pierwszej wojnie nad Zatoką Perską, która doprowadziła do utworzenia Izraelskiej Organizacji Obrony Przeciwrakietowej i dziesięć lat po pierwszym przechwyceniu operacyjnym Iron Dome wykonaliśmy znaczący krok w zdolnościach technologicznych tego systemu - deklarował Moshe Patel, szef Izraelskiej Organizacji Obrony Przeciwrakietowej w Ministerstwie Obrony.Dodał, że nowa konfiguracja systemu Iron Dome zostanie dostarczona siłom powietrznym do użytku operacyjnego i będzie wzmacniać wielowarstwową obronę Izraela przed pociskami kierowanymi.Iron Dome, to mobilna wersja systemu przeciwlotniczego typu all-in-one, czyli urządzenia łączącego szereg funkcjonalności umieszczonego na jednej ciężarówce, który ma zapewnić ochronę oddziałów zmotoryzowanych i zmechanizowanych w boju, a także obronę powietrzną instalacji wojskowych, przemysłowych i administracyjnych.

Dwie baterie Iron Dome kupili w 2020 r. Amerykanie. Uzbrojeniem systemu Iron Dome są pociski przechwytujące Tamir, zdolne do zwalczania rakiet krótkiego zasięgu, ale też pocisków artyleryjskich i moździerzowych w odległości od 4 do 70 km.Jedna taka rakieta kosztuje ok. 100 tys. dolarów. To mniej więcej tyle, ile kosztuje ppk Spike-LR. Systemy Iron Dome Izrael oferuje nam w programie obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu Narew, w którym wojsko chce pozyskać rakiety przeciwlotnicze mogące zwalczać cele powietrzne na dystansie ponad 20 km.