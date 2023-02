Istnieje kilka opcji nieoczekiwanego zniknięcia Władimira Putina

Były rosyjski oficer oraz przywódca prorosyjskich separatystów w Donieckiej Republice Ludowej Igor Girkin powiedział, że istnieje kilka opcji nieoczekiwanego zniknięcia Putina, innych niż choroba lub wypadek. Wspomniał o tajemniczej "Arce Noego" dla Putina.

Pojawia się coraz więcej informacji o wielkiej ofensywie, którą na wschodzie Ukrainy przygotowują Rosjanie.

Lotnictwo ukraińskie wciąż walczy. Ostatnio przeprowadziło 18 nalotów, w tym 4 na stanowiska rakietowe.

Świat obiegają zdjęcia i filmy z rosyjskich imprez odbierania rekompensat za niepotrzebną śmierć mężów i ojców poległych w wojnie na Ukrainie.



Wojska ukraińskie odparły ataki okupantów w rejonach osiedli Hryanikiwka i Masyutówka w obwodzie charkowskim. Rosjanie nadal koncentrują główne działania ofensywne na kierunkach Kupyan, Łymań, Bakhmut i Nowopawli w rejonach miejscowości Kreminna, Bachmut, Awdijiwka, Opytny, Maryinka i Wuhłedar .

Siły rosyjskie są teraz większe, niż te, którymi Putin uderzył 24 lutego 2022 r.

Według źródeł gazety "Foreign Policy" Rosja ma już 1800 czołgów, 3950 pojazdów opancerzonych, 2700 systemów artyleryjskich oraz 810 sowieckich wyrzutni rakiet, takich jak Grad i Smiercz.

Do ataku gotowych jest 400 samolotów i 300 śmigłowców. Do tego ok. 200 tys. nieźle uzbrojonych żołnierzy. Ukraińscy dowódcy są przekonani, że Putin może zmobilizować kolejnych poborowych do 24 lutego.

Po wizycie w Wielkiej Brytanii i Paryżu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyleciał do Brukseli. Prosił o duże dostawy nowego sprzętu. Zwłaszcza rakiet dalekiego zasięgu oraz lotnictwa. - Mamy wolność, dajcie nam skrzydła, byśmy mogli jej bronić - apelował w Brukseli.

Rosjanie krytykują korupcyjne zlecenia zakupów przed ministra obrony dla „swoich”

Według holenderskiej grupy open source Oryx Rosjanie stracili na Ukrainie 1012 czołgów, a dodatkowe 546 czołgów zostało przejętych przez siły ukraińskie. Straty stanowią mniej więcej połowę czołgów wysłanych na Ukrainę na początku inwazji. Tysiąc pięćset czołgów wystarcza na wyposażenie ponad 15 pułków lub brygad czołgów lub około 150 batalionowych grup taktycznych.

Rosyjscy blogerzy wojskowi ostro skrytykowali rosyjskiego ministra obrony Siergieja Szojgu, że 22-letni syn zastępcy szefa Federalnej Agencji Zarządzania Mieniem Państwowym wygrał kontrakt na dostawę do rosyjskiej armii nowych mundurów.

Zwracali uwagę, że nowe mundury są gorszej jakości i za drogie. Kosztują od ok. 130 tys. do 210 tys. rubli (1780-2875 dolarów za mundur). Wygląda to na program korupcyjny wzbogacania rodzin rosyjskich urzędników obrony.

Co to jest ta „Arka Noego” dla Putina? Na kremlu obmyślają jego ewakuację

Zdjęcia i filmy żenujących rekompensat za niepotrzebną śmierć w bezsensownej agresji obiegają świat. Matki, wdowy i dzieci mają się cieszyć z podarunków, w zamian za śmierć bliskich. Dostają futra, ręczniki, słodycze, ale też, jak to zrobiły władze miasta Brack na Syberii, tanie medale pamiątkowe.

W Dagestanie na Północnym Kaukazie kobiety otrzymały kwiaty i torty. W Czeczenii obietnicę bezpłatnej pielgrzymki do Mekki. W obwodzie kurskim były to okolicznościowe pocztówki i ręczniki, natomiast w Penzie - egzemplarze Biblii, kurs wizażu i seans felinoterapii, czyli terapeutycznego kontaktu z kotami.

Szczególnie żenująco wyglądało przekazanie prezentu synowi poległego żołnierza w Kostromie. Sześcioletni chłopiec otrzymał zagraniczny smartwatch. Ponieważ wydarzenia te są prezentowane przez telewizję, z przekazem, że to przykłady troski państwa o rodziny żołnierzy, prezenterka regionalnej telewizji skomentowała, iż oto spełniło się noworoczne życzenie sześcioletniego Sawielija.

„Arka Noego”, tak nazywany jest plan ewakuacji prezydenta Rosji Władimira Putina, gdy nadejdzie sytuacja krytyczna. Koncepcja Kremla zakłada przerzucenie prezydenta do Argentyny, Wenezueli lub innego kraju Ameryki Łacińskiej.