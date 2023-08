ISW: Rosjanie skupili się na obronie Moskwy przed dronami i przegapili atak na Psków

Wojska rosyjskie skoncentrowały swoją obronę przeciwlotniczą na osłanianiu Moskwy i dlatego nie zauważyły większej niż zwykle grupy dronów ukraińskich, które zaatakowały lotnisko w Pskowie - ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Jak zauważa think tank w najnowszej analizie, "źródła rosyjskie i nagrania opatrzone danymi geolokalizacyjnymi potwierdzają atak na lotnisko i zniszczenie co najmniej dwóch samolotów Ił-76". Mowa jest o 21 dronach ukraińskich zaangażowanych w atak na lotnisko w Pskowie.

Propagandyści rosyjscy i prokremlowscy blogerzy wojenni skrytykowali armię rosyjską za jej niezdolność do bronienia terytorium kraju i obiektów militarnych. Jeden z takich blogerów - jak odnotowuje ISW - zauważył, że rosnące zdolności techniczne Ukrainy sprawią, iż w zachodniej części Rosji nie będzie już "bezpiecznych miejsc".

ISW zauważa też, że Rosja próbuje zabezpieczyć most prowadzący na okupowany Krym przed atakami z morza. Zdjęcia satelitarne z 29-30 sierpnia pokazują, że Rosjanie zatopili barki w pobliżu mostu nad Cieśniną Kerczeńską - prawdopodobnie by zapobiec atakom dronów morskich na most lub znajdujące się w pobliżu okręty.