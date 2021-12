Izrael nie pozwoli, by Iran miał broń nuklearną

Izrael nie pozwoli, by Iran stał się krajem o potencjale nuklearnym - oświadczył w poniedziałek na Komisji Spraw Zagranicznych i Obrony Knesetu szef dyplomacji Izraela Jair Lapid. Wypowiedź padła na kilka godzin przed wznowieniem negocjacji dotyczących umowy nuklearnej z Iranem z 2015 roku (JCPOA).

Ósma runda negocjacji światowych mocarstw z Iranem na temat możliwości powrotu do umowy rozpocznie się w poniedziałek wieczorem w Wiedniu - przypomniał izraelski dziennik "the Jerusalem Post".



- Dziś zostaną wznowione negocjacje w Wiedniu. Głównym celem i wyzwaniem polityki zagranicznej Izraela będzie zapobiegnięcie rozwojowi irańskiego programu nuklearnego - mówił Lapid.



- Oczywiście wolimy działać w międzynarodowej kooperacji, ale jeżeli zajdzie taka potrzeba, będziemy działać sami. Obronimy się sami - tłumaczył izraelski minister spraw zagranicznych.



- Izrael nie sprzeciwia się osiągnieciu umowy. Sprzeciwiamy się jedynie takiej umowie, która nie pozwoliłaby na monitorowanie irańskiego programu nuklearnego, czy przepływu irańskich pieniędzy i kontaktów tego państwa z siecią organizacji przestępczych - tłumaczył.



Jak przypomina "JT", Izrael sprzeciwiał się pierwotnej umowie z Iranem z 2015 roku.



Umowa nuklearna zawarta w 2015 roku, znana jako JCPOA, pomiędzy Teheranem a sześcioma mocarstwami światowymi (USA, Rosją, Wielką Brytanią, Francją, Chinami oraz Niemcami) zakładała, że Iran nie będzie wzbogacał uranu do poziomu wyższego niż 3,67 proc., a w zamian zniesiono międzynarodowe sankcje gospodarcze nałożone na ten kraj.



Porozumienie miało ograniczyć program nuklearny Iranu i uniemożliwić Teheranowi produkcję broni jądrowej. Iran twierdzi, że jego program atomowy nie służy celom militarnym.