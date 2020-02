Izraelscy żołnierze oszukani w sieci przez agentów Hamasu

Izraelscy żołnierze byli oszukiwani przez agentów Hamasu podszywających się w mediach społecznościowych pod atrakcyjne kobiety; sześć takich fałszywych profili przekierowywało do odnośników instalujących złośliwe oprogramowanie.

Jak donosi serwis ZDNet, operacja Hamasu została wykryta przez kilku żołnierzy, którzy mieli być jej celem. Wykryli oni infekcję złośliwym oprogramowaniem na swoich telefonach, przeanalizowali ślady prowadzące do operatorów instalowanego na urządzeniach ofiar wirusa, a także zneutralizowali infrastrukturę hakerską, którą posługiwali się członkowie palestyńskiej organizacji bojowej.

Hamas w swojej cyberoperacji używał fałszywych profili na Facebooku, Instagramie i w komunikatorze Telegram. Dziewczyny, pod które podszywali się bojownicy, miały być nowo przybyłymi do Izraela imigrantkami, co miało tłumaczyć ich słabą znajomość języka hebrajskiego.

Członkowie izraelskiej armii zajmujący się dochodzeniem w sprawie poinformowali, iż dla celów operacji hakerskiej Hamas wykreował sześć fałszywych tożsamości fikcyjnych kobiet, które wdawały się w rozmowy z żołnierzami i namawiały ich do instalacji aplikacji, przez którą miały przesłać im więcej zdjęć.

Aplikacje po zainstalowaniu sprawiały wrażenie niekompatybilności z telefonami żołnierzy i wyświetlały komunikat o błędzie. Następnie ich ikony znikały z ekranu smartfonów, co miało skłonić użytkownika do wniosku, że program po wystąpieniu błędu sam się odinstalował. Tymczasem, pobrane aplikacje działały na telefonach w tle i pobierały dane takie, jak SMS-y, zapisane w książce telefonicznej kontakty i inne informacje. Fałszywe aplikacje zdolne były również do pobierania na telefon ofiary złośliwego oprogramowania oraz monitorowania lokalizacji w czasie rzeczywistym, a także wykonywania zrzutów ekranu bez wiedzy i zgody właściciela.

Izraelska firma Check Point z branży cyberbezpieczeństwa przypisała złośliwe oprogramowanie instalowane przez aplikacje do grupy hakerskiej znanej pod nazwą kodową APT-C-23, której działalność obserwowana jest od lata 2018 roku. Jak przypomina serwis ZDNet, to nie pierwsza cyberoperacja Hamasu wymierzona w przedstawicieli izraelskiej armii. Taktyka ta była wykorzystywana przez bojowników już wcześniej, w styczniu 2017 roku.