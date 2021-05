Izraelska Żelazna Kopuła znów w boju. Potwierdza swoją skuteczność

Mamy kolejną odsłonę konfliktu palestyńsko-izraelskiego, który z większym lub mniejszym natężeniem trwa na Bliskim Wschodzie od dziesiątek lat. Rakiety i pociski wystrzeliwane przez bojowników Hamasu są, w zdecydowanej większości, wychwytywane przez izraelski system przeciwlotniczy, którego trzonem są systemy Iron Dome, czyli Żelazna Kopuła, uważany za jeden z najlepszych na świecie.

Inteligentny system

Dlaczego ten system jest tak skuteczny? Bo jest inteligentny. Otóż już w momencie wystrzelenia rakiety przez przeciwnika jest ona namierzana przez radar, a dane są w czasie rzeczywistym przesyłane do centrum dowodzenia i kierowania ogniem.System jest tak precyzyjny, że analizując trajektorię pociski określa z dokładnością do kilku metrów miejsce jego upadku. Jednocześnie podejmuje decyzję, jakie środka użyć, by zniszczyć nadlatujący cel.Może się zdarzyć i tak, że nie każe podejmować żadnej decyzji ogniowej, jeśli z obliczeń wynika, że pocisk spadnie przykładowo na pustynię. Choć pociski te są znacznie tańsze od systemów krótkiego zasięgu, to i tak kosztują majątek. Rakieta przechwytująca kosztuje około 40-50 tys. dol.Co więcej system automatycznie przesyła ostrzeżenia w te rejony, gdzie może uderzyć rakieta. Tam też, również z automatu uruchamiany jest system alarmujący ludność przez atakiem. Syreny nakazują ludności udanie się do schronów.