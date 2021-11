Jaką siłę ma nasza armia? Najnowszy ranking nieco kontrowersyjny

Skutki nakręcania spirali zbrojeń mogą się skończyć hekatombą. Na świecie rośnie liczba coraz wymyślniejszego uzbrojenia. Powodzenie rankingów uzbrojenia i potęgi militarnej państw nie słabnie. Zwykle nie są one interpretowane jako ostrzeżenie.

Polska spadła na 23. pozycję

Zasada sojuszniczej jedności

NATO nierychliwe?

Czołówka klasyfikacji jest niezmienna od lat. Jak łatwo przewidzieć, największą potęgą militarną świata, z indeksem 0,0718, pozostają wciąż Stany Zjednoczone. Za nimi uplasowały się: Federacja Rosyjska (0,0791) i ChRL (0,0854), które zacięcie rywalizują o drugą pozycję. Właśnie silna presja militarna ze strony innych mocarstw przysłużyła się, zdaniem autorów serwisu, do utrzymania silnej pozycji USA.Kolejne miejsca zajęły Indie (0,1207) oraz Japonia (0,1599). Na szóstej pozycji sklasyfikowano Republikę Korei (0,1612), a na siódmej uplasowała się Francja (0,1681). Wielka Brytania, tak jak w ubiegłorocznym rankingu, zachowała miejsce ósme (0,1997).Na dziewiąte miejsce, ze wskaźnikiem 0,2026, awansowała Brazylia, zastępując Egipt, który z 9. pozycji spadł na 13. Do zmian w pierwszej dziesiątce rankingu doszło jedynie na samym jego dole. Zamyka ją Pakistan (0,2073), awansując w porównaniu z raportem z 2019 r. o pozycję wyżej, na miejsce zajmowane wówczas przez Brazylię.Polska (0,4187) spadła z 21. miejsca na 23., które zajmowała wcześniej Tajlandia (0,4427). Wyprzedził nas Tajwan (0,4187), który awansował na naszą wcześniejszą pozycję. My natomiast wyprzedzamy Wietnam (0,4189) oraz Ukrainę (0,4396).Dla porównania przypomnijmy, że Polska w rankingu Global Firepower była w 2014 r. 18. potęgą militarną świata. Wyprzedzaliśmy m.in. Australię, Hiszpanię, Koreę Północną i Iran. Jeszcze w 2017 plasowaliśmy się na 19. pozycji.Choć mamy świetnie wyszkolone i coraz lepsze rodzaje wojsk czy jednostki, część ekspertów wskazuje, że stan polskich sił zbrojnych oraz ich zdolności do obrony kraju nie są zbyt dobre.Autorzy raportu również przyznają, że potencjał obronny państwa może zwiększać przynależność do Paktu Północnoatlantyckiego. Także gen. Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO ds. transformacji, przypomina w rozmowie z WNP.PL, jak jest to ważne dla bezpieczeństwa naszego kraju i jego obronności.Zobacz też: Huta Stalowa Wola przekazała Raytheonowi pierwsze wyrzutnie systemu Wisła

- Zachowanie sojuszniczej jedności, utrzymanie solidarności państw członkowskich zgodnie z obowiązującym w sojuszu art. 5, czyli zasadą "Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego", to, obok modernizacji i wzmacniania naszych sił zbrojnych, ważne wzmocnienie naszego potencjału militarnego - uważa gen. Bieniek.Niedawno Jarosław Kaczyński, prezes PiS, prezentując projekt nowej ustawy o obronie ojczyzny, zapowiedział zwiększenie armii do 250 tys. żołnierzy w linii oraz do 50 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.Wciąż bowiem obowiązuje nas artykuł 3. Traktatu NATO, o potrzebie wzmacniania własnych sił zbrojnych państw NATO.Jarosław Kaczyński wzmocnienie armii uzasadniał też tym, że uruchomienie sił NATO potrwa jakiś czas. Nic w tym dziwnego. Od lat wiadomo, że terminy gotowości wsparcia sojuszników są uwzględnione w tzw. planach ewentualnościowych NATO.Powinniśmy mieć silną armię, na miarę naszych możliwości demograficznych i finansowych. Nikt temu nie zaprzeczy. Aberracją byłoby jedynie przekonanie, że możemy zbudować siły zbrojne, które będą tak potężne, że pozwolą nam samodzielnie wygrać wojnę z Rosją.