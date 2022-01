Jakie najważniejsze wyzwania przed wojskiem w nowym roku?

Jakie najważniejsze wyzwania stają przed siłami zbrojnymi w nowym roku - także w kontekście współpracy z NATO, które opracowuje nową koncepcję strategiczną? Dlaczego wojsko chce być atrakcyjnym pracodawcą? I co oznacza 360 stopni w podejściu do współpracy z sojusznikami? Na te tematy WNP.PL rozmawia z Mariuszem Błaszczakiem, ministrem obrony narodowej.

- Podejście 360 stopni oznacza, że Polska optuje za silnym i efektywnym Sojuszem, zdolnym do odpowiedzi na tradycyjne i nowe wyzwania pochodzące ze wszystkich kierunków strategicznych.Podkreślenia wymaga fakt, że na wszystkich kierunkach widoczny jest negatywny wpływ Rosji. Dostrzegamy jej wrogie działania wojskowe i hybrydowe na flance wschodniej, rozbudowę potencjału wojskowego w rejonie obszaru morskiego pomiędzy Grenlandią, Islandią i Wielką Brytanią, a także zwiększenie aktywności w Afryce.Wyrazem podejścia 360 stopni jest zaangażowanie Polski w inicjatywy, które służą wzmacnianiu zarówno naszego regionu - wschodniej flanki - jak i Europy Północnej, a także mające na celu zwalczanie zagrożeń pochodzących z południowego kierunku strategicznego.Na flance wschodniej gościmy batalion eFP oraz wydzielamy siły do eFP na Łotwie, uczestniczymy w projektach mających na celu zwiększenie gotowości oraz efektywności sił, bronimy przestrzeni powietrznej państw bałtyckich w ramach misji Baltic Air Policing. Na północy, po raz pierwszy w historii, uczestniczyliśmy w misji Air Policing nad Islandią.Na południu przez 20 lat byliśmy zaangażowani w misję NATO w Afganistanie, nadal uczestniczymy w misji NATO w Iraku oraz globalnej koalicji przeciwko tzw. państwu islamskiemu.Podejście 360 stopni prezentujemy również podczas trwających prac nad nową Koncepcją Strategiczną NATO. Uważamy, że aktualne pozostają wszystkie trzy główne zadania NATO, ale musimy znaleźć między nimi odpowiedni balans.Kolektywna obrona powinna pozostać najważniejszą misją Sojuszu. Musi to być uwypuklone nie tylko na gruncie politycznym, ale także jako wytyczna do dalszych działań władz wojskowych oraz rozwoju zdolności wojskowych przez sojuszników.Zobacz też: Wojsko ma dostać nowe wozy bojowe. Prezes PGZ zdradza plany

Jednocześnie widzimy potrzebę dalszej adaptacji wojskowej NATO. W naszej ocenie Koncepcja Strategiczna powinna potwierdzać zobowiązanie Sojuszu do dalszego wzmacniania odstraszania i obrony NATO. Uważamy również, że Sojusz powinien móc reagować na nowe zagrożenia i wyzwania.Obecna sytuacja bezpieczeństwa w pobliżu granic RP - w tym atak hybrydowy reżimu białoruskiego ze wsparciem Moskwy, a także koncentracja sił rosyjskich wzdłuż granic Ukrainy - w jeszcze większym stopniu potwierdza duże znaczenie obecności sojuszniczej w Polsce dla bezpieczeństwa naszego kraju i regionu.- Szybkość procesu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP musi być dostosowana do obecnych realiów. Zasadniczym celem reformy systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego jest usprawnienie i większa klarowność obowiązujących w resorcie obrony narodowej procedur oraz harmonizacja kompetencji poszczególnych uczestników.Rada Modernizacji Technicznej, która rozpoczęła funkcjonowanie w 2021 roku, jest odpowiedzią na dotychczasowe rozproszenie kompetencji decyzyjnych, które powodowały grzęźniecie procedur na przesadnie niskich poziomach quasi-decyzyjnych.Dzięki skupieniu w Radzie Modernizacji Technicznej przedstawicieli zasadniczych komórek i jednostek resortu obrony narodowej, zaangażowanych w proces pozyskiwania sprzętu wojskowego, w tym przedstawicieli Sił Zbrojnych RP, decyzje mogą być podejmowane szybko i skutecznie, w oparciu o fachowe doradztwo pochodzące z wojska.Agencja Uzbrojenia natomiast będzie od początku 2022 r. zaangażowana w cały proces pozyskiwania sprzętu wojskowego, identyfikację produktów dostępnych na rynku, organizację postępowań o zamówienie i ich prowadzenie.Uzyska również uprawnienia do nadzoru nad jakością pozyskiwanego sprzętu wojskowego i inicjowania badań naukowych. Agencja Uzbrojenia będzie jednocześnie następcą prawnym przeformowanych jednostek, dzięki czemu płynnie przejmie zadania aktualnie realizowane przez Inspektorat Uzbrojenia, co pozwoli na kontynuację zawartych umów oraz wszczętych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.Skonsolidowanie tych procesów w jednej jednostce organizacyjnej pozwoli je wzajemnie zharmonizować, co przyczyni się do poprawy jakości procesu pozyskiwania sprzętu wojskowego. Oczekujemy również z jednej strony lepszego dopasowania badań naukowych do potrzeb Sił Zbrojnych RP, a z drugiej - do możliwości przemysłu obronnego.Czytaj także: Oto co szykuje rząd w 2022 roku. Ministrowie zdradzili nam swoje plany