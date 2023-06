Jarosław Kaczyński wskazał fabrykę, która odegra ogromną rolę w zbrojeniach

My chcemy rozszerzać produkcję zbrojeniową. Potrzebujemy tego w dzisiejszych czasach. Musimy się zbroić i ten zakład musimy odegrać ogromną rolę. Wstępne porozumienie w tej sprawie też zostanie tutaj podpisane - mówił 7 czerwca w Hucie Stalowa Wola prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Podczas swojego wystąpienia prezes Prawa i Sprawiedliwości odniósł się do zbliżających się na jesieni wyborów, gdzie - jak mówił - wyborcy będą podejmowali ważne decyzje co do przyszłości Polski. Po jednej stronie - jak mówił - są szanse na rozwój dla każdej polskiej rodziny i dogonienie bogatych państw Unii Europejskiej.

- Szanse na to, żebyśmy stanęli na obu nogach, bez żadnych kompleksów - dodał.

Z drugiej strony - jak podkreślał Jarosław Kaczyński - jest system bardzo niesprawiedliwy i jednocześnie bardzo nieefektywny, a który sprowadza się do roli Polski jako zasobu taniej siły roboczej i miejsca, gdzie można budować magazyny.

- Myśmy się z tego wyrwali w ciągu ostatnich ośmiu lat i musimy tą drogą iść dalej - mówił.

Podkreślał, że produkcja dla wojska, która obecnie jest prowadzona w hucie w Stalowej Woli, się rozwija i będzie dalej się rozwijać.

- To, co zostało wyłączone z huty - będzie do niej przyłączone i w związku z tym gwarancje pracy będą mieli ci wszyscy, którzy dziś pracują w tych dwóch firmach: w hucie i tej firmie, która działa tu od 2012 roku - przekonywał.

Prezes PiS wskazywał, że charakter pracy Hucie Stalowa Wola może się zmienić.

