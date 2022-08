Jastrzębie z Azji mogą opanować polskie niebo. Zakupy nabierają tempa

Umowa o strategicznej współpracy z Koreą Południową, w której chcemy pozyskać tysiąc czołgów, 650 armatohaubic oraz 48 samolotów szkolno-bojowych, może być jeszcze szersza. Możliwe, że kupimy koreańskie myśliwce i bojowe wozy piechoty. Koreańczycy w obronności postawili na własny przemysł i myśl techniczną. Jak zamierzamy to wykorzystać?

Myśliwiec KF-21 Boramae (Jastrząb), zaprezentowany przed rokiem, w lipcu 2022 r. odbył swój pierwszy lot. To najważniejszy obecnie projekt militarny Korei Południowej. Masowa produkcja ma ruszyć w 2026 r.

Polska wyraziła zainteresowanie uczestnictwem w drugiej fazie wspólnego rozwoju i produkcji myśliwca.

Koreański zwrot w polskich zakupach obronnych motywowany jest szybkością dostaw w połączeniu z jakością. Ale Korea udowadnia nam, że warto inwestować we własny przemysł obronny.

Koreańskie informacje dotyczące pierwszego lotu myśliwca KF-21, budowanego przez Korea Aerospace Industries przez sześć i pół roku, zbiegły się niemal z podpisaniem umowy ramowej z Koreą Południową na największy w historii Polski, ale też koreańskiego przemysłu zbrojeniowego, zakup uzbrojenia.

- Inni producenci sprzętu nie byli w stanie dostarczyć nam uzbrojenia tej jakości, w tak krótkim czasie i przy takiej szerokiej współpracy z polską zbrojeniówką - wyjaśniał Mariusz Błaszczak, wicepremier, minister obrony narodowej.

Zapowiedział też, że MON bacznie obserwuje postępy w rozwoju KF-21. Koreańczycy poinformowali, że Polska zainteresowana jest udziałem w drugiej fazie produkcji myśliwca 4,5 generacji KF-21, która ma się rozpocząć w 2029 r.

- Polska wyraziła zainteresowanie uczestnictwem w projekcie drugiej fazy KF-21 w celu wspólnego rozwoju i produkcji. Mógłby się on rozpocząć w 2029 r. - informuje Lee Il-woo, analityk ds. obrony z Korea Defence Network.

Dostawy samolotów już w przyszłym roku

Analitycy wojskowi nie wykluczają, że obok samolotów szkolno-bojowych FA-50, na które wydamy ok. 1 mld zł, także ten myśliwiec będzie w przyszłości brany pod uwagę, jako alternatywa dla amerykańskich odpowiedników.

Zakup maszyn FA-50 Mariusz Błaszczak tłumaczył podobnie: brakiem możliwości pozyskania nowych F-16 ze względu na politykę producenta, który skupił się na F-35. - Dostawy FA-50 będą już w przyszłym roku, a my nie możemy czekać - wyjaśnia szef MON.

Pojawiły się spekulacje, że kontrakty koreańskie to właśnie polska odpowiedź na brak zgody Stanów Zjednoczonych na dostarczenie nam szybko dużej liczby uzbrojenia, o które aplikujemy.

Myśliwiec w fazie testów

Pozostańmy jednak przy faktach. Co wiemy na temat nowego koreańskiego myśliwca, na który tamtejszy rząd nie żałuje pieniędzy? Jak podały koreańskie media, koszt budowy myśliwca wyceniono na ok. 6,7 mld dol. Program był zresztą krytykowany jako zbyt drogi.

20 proc. z tej kwoty zostanie wyłożone przez współpracujący z Koreańczykami rząd Indonezji. Jak na razie Indonezja zalega jednak z zapłatą 613 mln dol. Mimo to niedawno obie strony potwierdziły zobowiązanie do ścisłej współpracy aż do zakończenia projektu KF-21.

Obecnie myśliwiec będzie przechodził testy, po których zakończeniu do 2026 r. ma osiągnąć zdolności do walki powietrze-powietrze. W planach jest pozyskanie w pierwszej fazie 40 takich maszyn.

Maszyna z potencjałem i z europejskimi rakietami

Do 2028 r. samolot będzie rozwijał możliwości w zakresie walki powietrze-ziemia, a także powietrze-okręt. Do 2030 r. Koreańczycy chcą pozyskać kolejne 80 maszyn. Dwa lata później ma ich być 120. Zastąpią one starzejące się myśliwce czwartej generacji, takie jak F-4 i F-5.

- Koszt każdego odrzutowca mieści się w przedziale od 80 do 100 mln dol., dzięki czemu jest on konkurencyjny cenowo i może znaleźć klientów w Azji, Afryce i na Bliskim Wschodzie - podkreśla analityk Lee Il-woo.

Do tego maszyna ma potencjał, pozwalający jej w przyszłości na osiągnięcie zdolności piątej generacji. Myśliwiec będzie uzbrojony w rakiety powietrze-powietrze Meteor, produkowane przez europejską firmę MBDA oraz rodzime radary.

Konkurencja dla chińskich myśliwców

Według Koreańczyków tak nowocześnie uzbrojona i wyposażona maszyna może stanowić poważną konkurencję dla chińskich myśliwców Chengdu J-10.

Chińscy obserwatorzy komentują, że odrzutowców KF-21 nie da się porównać z zaawansowanymi chiński myśliwcami piątej generacji, takimi jak J-20 CE czy FC-31. Przyznają jednak, że wprowadzone do masowej produkcji, mogą zmienić równowagę sił powietrznych w regionie.

Przypomnijmy, że program budowy najnowszego koreańskiego myśliwca sięga 2001 r. Na drodze napotykał wiele trudności, przez które jego budowa ruszyła dopiero w 2016 r. Najważniejsza z przeszkód dotyczyła początkowo głównie możliwości pozyskania od amerykańskiego sojusznika kluczowych elementów wyposażenia i technologii. Konkretnie czterech.

Bez Amerykanów - w oparciu o krajowe firmy

Chodziło przede wszystkim o system radarowy AESA, system wyszukiwania i śledzenia w podczerwieni IRST, elektrooptyczną głowicę śledzącą (EO TGP) oraz zagłuszacz częstotliwości radiowych (RF).

W 2015 r. Stany Zjednoczone odrzuciły ostatecznie tę ofertę. Zmusiło to Koreę Południową do produkcji tych systemów w oparciu o krajowe firmy.

Jeszcze w tym samym roku południowokoreańska agencja zamówień wojskowych DAPA podpisała kontrakt na rozwój myśliwców z jedynym krajowym producentem samolotów, firmą Korea Aerospace Industries.

Inna firma, Hanwha Systems Co., opracowała nowoczesny system radarowy AESA, którego prototyp po czterech latach prac został zaprezentowany w połowie 2020 r.

Będą współpracować z F-35

Opracowała też i rozwija pozostałe systemy, których nie przekazali Amerykanie, czyli system wykrywania i śledzenia obiektów emitujących promieniowanie podczerwone IRST oraz służący do identyfikacji celów i kierowania amunicją precyzyjną, jak np. bomby kierowane laserowo, system EO TGP.

Firma LIG Nex z kolei pracuje nad rozwojem elektronicznego zestawu bojowego myśliwca, w tym nad zagłuszaczem RF przeznaczonym do przerywania sygnałów radiowych.

Nowe myśliwce będą bez problemu współpracować z samolotami wielozadaniowymi F-35, których Korea Południowa ma już 40. W latach 2023-2028 chce zakupić kolejne 20 takich maszyn typu stealth.

Koreańska lekcja: warto inwestować we własny przemysł

Polska, zgodnie z umową podpisaną w 2020 r. na 32 samoloty F-35, której koszt to 4,75 mld dol., pierwsze 6 maszyn miała otrzymać w latach 2024-2025. Późniejsze dostawy, które rocznie miały wynosić od 4 do 6 maszyn, miały zakończyć się w 2030 r.

Dziś już wiadomo, że z powodów technicznych, m.in. modernizacji maszyn do wersji Block II, terminy te nie są już takie oczywiste. Najpewniej samoloty dostaniemy z opóźnieniem. Koreańskie myśliwce, latające skrzydło w skrzydło z polskimi F-16 Jastrząb, które mamy na uzbrojeniu, mogłyby stanowić uzupełnienie dla F-35.

To jednak - jak twierdzi MON - odległa przyszłość. To, czego dziś powinniśmy uczyć się od Korei, to że warto dbać i inwestować we własny przemysł obronny. Nowoczesny i innowacyjny może być rzeczywiście kołem zamachowym gospodarki.