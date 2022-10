Jedyny polski producent czołgów do wygaszenia? Zarząd odpowiada

Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy w Gliwicach, jedyne w kraju zakłady zdolne do produkcji podstawowego sprzętu pancernego dla polskiej armii, zamiast produkować czołgi, boją się o swoją przyszłość. Dotarliśmy do pisma Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego w zakładach.

WNP.PL dotarł do pisma Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego w zakładach Bumar-Łabędy w Gliwicach informującego o kontrowersyjnych decyzjach rady nadzorczej spółki, aprobowanych, jak wskazują, przez PGZ, które mogą spowodować, że w zakładach nie wyprodukują już żadnego czołgu, wozu zabezpieczenia technicznego i innego sprzętu gąsienicowego na potrzeby polskiej armii czy eksportu.

Ich zdaniem zarządy ZM Bumar-Łabędy podejmują decyzje, które po kawałku doprowadzą do likwidacji zakładów mechanicznych i do wymazania spółki z mapy przemysłu zbrojeniowego.

Związkowcy przypominają, iż Bumar ma wiele wyłącznych kompetencji w zakresie działalności na rzecz obronności państwa polskiego, które nie mogą zostać utracone, a przeciwnie – powinny być stale rozwijane.

Dotyczą one m.in. kompetencji remontowych czołgów T-72, PT-91 użytkowanych przez armię, kompetencji modernizacyjnych czołgów Leopard 2A4 do wersji 2PL, produkcji wozów zabezpieczenia technicznego WZT-2 i WZT-3 oraz mostów MS-20, jak również możliwości ich remontów.

Związkowcy grzmią, że decyzje podejmowane przez zarząd oraz PGZ noszą znamiona sabotażu

Obecnie Bumar realizuje kontrakt w zakresie modernizacji czołgów Leopard 2A4 do standardu 2PL oraz kontrakt w zakresie modyfikacji wozów T-72. Skąd więc obawy załogi o marginalizowanie wagi ich produkcji?

- Ze względu na powagę i pilne sprawy zmuszeni jesteśmy poinformować o co najmniej kontrowersyjnych decyzjach organów spółki oraz zarządu PGZ - piszą związkowcy. Twierdzą m.in., że wciąż nie opracowano koncepcji rozwoju firmy.

Zdanie, związkowców ze Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego kolejne zarządy PGZ nie dążą do naprawy poszczególnych płaszczyzn działalności zakładu. Wszelkie działania obserwują z przerażeniem i odczytują jako marginalizowanie, a także chęć likwidacji spółki jako znaczącego podmiotu dla obronności kraju.

- Ośmielamy się zaryzykować tezę, że niektóre decyzje podjęte w ostatnich miesiącach to działania na szkodę państwa, a nawet noszą znamiona sabotażu - piszą ostro związkowcy.

W Bumarze ograniczana jest działalność i trwa wygaszanie kolejnych wydziałów

Wymieniają przykłady. W cztery dni po wybuchu wojny na Ukrainie zapadła decyzja o wygaszeniu wydziału odlewni, która jako jedyna w kraju posiada kompetencje i techniczne możliwości w zakresie całej gamy wyrobów niezbędnych do produkcji, modernizacji i napraw broni pancernej znajdującej się w ofercie zakładów.

Produkowane w Bumarze odlewy trafiają też do innych zakładów produkcji specjalnej, m.in. na potrzeby Huty Stalowa Wola do wyrobu armatohaubic Krab, do ZM Bumar-Mikulczyce – do produkowanych tu przekładni.

Ponadto do Bumaru wpływa mnóstwo zapytań ofertowych na odlewy od spółek specjalizujących się w produkcji cywilnej krajowej z sektorów górniczego, energetycznego, cementowego, maszyn budowlanych i innych, jak również od kontrahentów zagranicznych.

- Uważamy, że pozbycie się tak istotnego elementu procesu produkcyjnego w dzisiejszej sytuacji geopolitycznej, jest skrajną nieodpowiedzialnością - piszą związkowcy.

Ostrzegają, że w przypadku jego unieruchomienia bądź wyłączenia, należy się liczyć z konsekwencją deprecjacji unikatowego w skali kraju majątku i utratą wypracowanych przez wiele lat kompetencji. Na koniec kwietnia br. na Wydziale Odlewni zamknięto bramy i nie pracuje tam żaden pracownik.

Z zakładów wyprowadzono dokumentację techniczną czołgu T-72 oraz na modernizację czołgu Leopard, będące własnością Bumaru

W Bumarze zakazano wykonywania usług cywilnych na Wydziale Kuźni, co doprowadziło do jej zamknięcia, a pracownicy kowale zostali zatrudnieni na innym wydziale.

Zakazano też rozpatrywania ofert na usługi cywilne na innych wydziałach spółki – Wydziału Obróbki Skrawaniem, Hartowni, Wydziału Galwanicznego – co w przyszłości może być argumentem do ich wygaszenia i likwidacji.

Pozbawi to zakłady dodatkowego, pewnego źródła finansowania działalności bieżącej i skutkować będzie zwolnieniami wysoko wykwalifikowanych pracowników.Przez ostatnie półtora roku z zakładów wyprowadzono dokumentację techniczną czołgu T-72, będącą własnością ZM Bumar, oraz na modernizację czołgu Leopard, której właścicielem jest Ministerstwo Obrony Narodowej.

Ta ostatnia dokumentacja została przekazana do tłumaczenia do WZM za kwotę ponad 10 mln zł, chociaż Bumar posiadał własne możliwości w tym zakresie. Według naszej informacji tłumaczenie jednej strony kosztuje ok. 1350 zł, gdzie ceny rynkowe oscylują wokół kwoty 100 zł.

Wojna w Ukrainie wymusza posiadanie własnego zaplecza produkującego i remontującego uzbrojenie na potrzeby polskiej armii

Związkowcy twierdzą, że zgłosili sprawę do prokuratury i mają dowód tego zgłoszenia. Sprawa jest obecnie na etapie działań prokuratorskich. Dwie osoby przeciwdziałające transferowi dokumentacji technicznej czołgu T-72 i modernizacyjnej czołgu Leopard zostały zwolnione z pracy.

Obecna sytuacja, kiedy toczy się wojna za wschodnią granicą Polski, wymusza posiadanie własnego niezależnego zaplecza produkującego i remontującego uzbrojenie na potrzeby polskiej armii. W trybie pilnym jest potrzebne jego wzmocnienie oraz rozpoczęcie znaczących procesów inwestycyjnych.

- Z wielkim rozgoryczeniem pracownicy naszego zakładu zauważają, że jak na razie zapowiadana dbałość o wspieranie rodzimego przemysłu obronnego pozostaje w sferze deklaracji rządu RP, a propaguje się sprzęt pancerny niemiecki, amerykański czy koreański - czytamy w oświadczeniu Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego w ZM Bumar-Łabędy.

Związkowcy podkreślają, że nie podważają celowości tych zakupów. Przekonują jednak, że w ślad za nimi winien nastąpić również transfer technologii do przemysłu rodzimego.

Jeśli chodzi o broń pancerną, taki transfer winien nastąpić również do zakładów Bumar-Łabędy, jedynej w kraju spółki posiadającej zdolności produkcyjne sprzętu pancernego, czołgów, wozów bojowych i zaplecza technicznego.

PGZ zaprzecza doniesieniom związkowców z Bumaru o likwidacji zakładu

WNP.PL poprosił o opinię na ten temat przedstawicieli PGZ. W odpowiedzi otrzymaliśmy następującą informację: "Odnosząc się do wystąpienia Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego Bumar-Łabędy (opublikowanego na stronie internetowej http://www.zzpebumarlabedy), informujemy, że PGZ nie prowadzi żadnych działań zmierzających do likwidacji Zakładów Mechanicznych Bumar-Łabędy z siedzibą w Gliwicach".

Czy to uspokoi nastroje załogi w Bumarze? Zakupowa rzeczywistość jest obecnie taka – i widać to bez wskazywania przykładów przez związkowców z Bumaru – że mamy ostatnio kolejny wysyp zagranicznych kontraktów na zakup uzbrojenia za przeogromne pieniądze, setki miliardów dolarów.

Te pieniądze płyną zagranicę. Polski przemysł ma z nich niewiele pożytku, najwyżej drobne od tych wypłat. Do tego deklaracje, że kupujemy zagranicą jedynie te systemy uzbrojenia, których nie produkujemy w kraju, okazały się ostatnio nie do końca prawdziwe.

Polskie Kraby zostały sprawdzone w prawdziwym boju w wojnie na Ukrainie

Przykładem zakup koreańskiej samobieżnej armatohaubicy K9 Thunder firmy Hanwha, których wojsko chce kupić ponad 600 szt. Od początku był on krytykowany.

To protoplasta naszego Kraba, najlepszego polskiego systemu artyleryjskiego, który produkujemy niemal samodzielnie od lat. Krab wykorzystuje wprawdzie podwozie haubicy K9, ale jest ono mocno spolonizowane.

Część analityków wskazuje, że sytuacja producenta Krabów, a przy tym i fabryki Bumar-Łabędy, który jest silnie związany z ich produkcją, jest wręcz tragiczna. I to w momencie, gdy polskie Kraby zostały sprawdzone w prawdziwym boju w wojnie na Ukrainie i mają rewelacyjne oceny swej skuteczności oraz operacyjnej mobilności.

I choć MON zapewnia, że koreańskie haubice nie spowodują, iż wojsko zrezygnuje z produkcji Krabów, to wiadomo, że za kilka lat w polskich zakładach będzie odbywać się produkcja koreańskich armat, w budowie których udział polskich spółek jest wciąż nieokreślony.

Wyjątkowo łatwe szastanie miliardami dla wojska bez uwzględnienia własnego przemysłu

Stąd coraz częstsze komentarze specjalistów, że koreańskie armatohaubice K9 to wyjątkowo nieprzemyślany zakup, a do tego – biorąc pod uwagę ich liczbę i możliwości operacyjne naszej armii (wyszkolenie obsług, aplikacja do jednostek wojskowych, logistyka) – wykraczający poza możliwości ich wprowadzenia do wojska.

Wniosek: powinna nastąpić przynajmniej poważna rewizja zamówienia w koreańskiej firmie Hanwha i poważna korekta w dół tego zamówienia, o ile nie całkowite jego anulowanie.

I kolejny, może ważniejszy: internetowy materiał informacyjny związków Bumaru świadczy o poważnym wzburzeniu załóg polskich przedsiębiorstw i niefrasobliwości MON w ich traktowaniu. I to wszystko w obliczu deklaracji, jak to należy wspierać polski przemysł i rozwój rodzimej myśli technicznej.

Dyskusja o wyjątkowo łatwym szastaniu miliardami dla wojska bez mierzenia sił na zamiary przy braku dostosowania zakupowych i modernizacyjnych decyzji do możliwości własnego przemysłu oraz potencjału, a dopiero w drugiej kolejności do poszukiwania rozwiązań na światowych rynkach, i to w sytuacji coraz to nowych potrzeb społecznych, szybko nie ucichnie.

