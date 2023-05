Jedynym czołgiem na paradzie w Moskwie był T-34 z czasów II wojny światowej

W poniedziałek Ukraina, Europa i USA świętowały zwycięstwo nad tyranią, natomiast Rosja świętuje 9 maja nowymi rakietami i dronami wystrzelonymi w kierunku ukraińskich miast i śpiących cywilów - oceniła ambasador Stanów Zjednoczonych w Kijowie Bridget Brink.

Szefowa amerykańskiej misji dyplomatycznej odniosła się w ten sposób do Dnia Zwycięstwa, tradycyjnie obchodzonego w Rosji 9 maja. W państwach zachodnich rocznica triumfu w II wojnie światowej nad nazistowskimi Niemcami przypada 8 maja.

Wojna na Ukrainie. Rosjanie przeprowadzili piąty atak na Kijów od początku miesiąca

W nocy z poniedziałku na wtorek rosyjskie wojska przeprowadziły kolejny atak rakietowy na sąsiedni kraj. Ukraińskie wojsko poinformowało, że zestrzelono 23 z 25 pocisków manewrujących Kalibr oraz Ch-101/Ch-555. Tylko nad Kijowem zniszczono 15 obiektów powietrznych wroga.

"Był to piąty atak na Kijów od początku miesiąca. Z maksymalną siłą zaatakowano właśnie przed 9 maja. To przejaw prawdziwego kultu "manii zwycięstwa" - z rocznicy zakończenia II wojny światowej zrobić sobie sakralną datę i usiłować zabić tego dnia jak najwięcej cywilów" - skomentował we wtorek na Telegramie szef administracji wojskowej stolicy Ukrainy Serhij Popko.

Dzień Zwycięstwa jest w Rosji jednym z najważniejszych państwowych świąt. W Moskwie i wielu innych miastach organizowane są wówczas tradycyjne parady z udziałem żołnierzy i sprzętu wojskowego. W tym roku w defiladzie w rosyjskiej stolicy wzięli udział przywódcy Białorusi, Kazachstanu, Uzbekistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Kirgistanu i Armenii.

Czołg z okresu II wojny światowej i defilujący studenci uczelni wojskowych w Moskwie

Jak podaje portal defence24.pl, na tegorocznej paradzie w Moskwie zaprezentowano między innymi czołg średni T-34-85. To konstrukcja radziecka jeszcze z okresu II wojny światowej. Portal ocenił prezentację sprzętu wojskowego jako "niezwykle ubogą", dodając, że wpływ na nią miały duże straty poniesione na Ukrainie.

"Na paradzie w Moskwie nie było żadnych nowoczesnych czołgów, bojowych wozów piechoty ani lotnictwa. Była jedną z najmniejszych w historii Rosji, trwała mniej niż 10 minut" - ocenił na Twitterze były minister spraw wewnętrznych Ukrainy Anton Heraszczenko.

"Był jeden czołg T-34, który brał udział w II wojnie światowej. Żadnych Iskanderów, czołgów Armata, lotnictwa. W defiladzie wzięli udział głównie podchorążowie i studenci uczelni wojskowych" - zwrócił uwagę ukraiński polityk.