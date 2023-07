Jelcz dostarczy podwozia pod nowe systemy łączności dla wojska

Jelcz dostarczy 43 pojazdy bazowe z kabiną opancerzoną, które posłużą pod zabudowę Aparatowni Łączności Cyfrowej-Transmisyjnej (AŁC-T), produkowanej przez Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1.

Nowa Aparatownia Łączności Cyfrowej-Transmisyjnej (AŁC-T) stanowi rozwinięcie sztandarowego produktu Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 (WZŁ-1) – Ruchomego Węzła Łączności Cyfrowej RWŁC-10/T.

RWŁC-10/T służy do zestawiania połączeń bezprzewodowych na odległości do 50 km oraz do rozwijania na stanowiskach dowodzenia sieci łączności systemu Storczyk. Aparatownie AŁC-T mają mieć znacznie większe możliwości transmisyjne, niż RWŁC-10/T.

Ostatnie zamówienie systemów RWŁC-10/T miało miejsce w 2019 roku, kiedy to Polska Grupa Zbrojeniowa zamówiła 30 pojazdów na podwoziu Jelcz 442. Umowa w sprawie dostaw AŁC-T została podpisana podczas XXX Jubileuszowych Targów MSPO w Kielcach, kiedy to Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 zawarły ją z Agencją Uzbrojenia. Wartość umowy wyniosła 880 mln zł. Planowana realizacja zamówienia przewidywana jest na lata 2024-2026.

17 lipca, Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 podpisały z firmą Jelcz umowę na wyprodukowanie i dostarczenie 43 sztuk pojazdów Jelcz 882.53.

Podczas XXX Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego oraz XXIII Wystawy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej konstrukcja AŁC-T została wyróżniona przez Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Tomasz Piotrowski w kategorii wsparcie dowodzenia.