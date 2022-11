Jeśli się obronimy nowym sprzętem wojskowym, to na kredyt

Wpływy z nieudanej emisji obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego miały zasilić środki Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych RP na modernizację armii. Co teraz? Teraz zostają kredyty i pożyczki.

Po fiasku emisji obligacji BGK pojawiły się pytania dotyczące możliwości modernizacji armii w roku przyszłym i kolejnych.

Środki z FW SZ miały zostać wykorzystane na zakupy amerykańskiego i koreańskiego uzbrojenia.

Komisja Obrony Narodowej pozytywnie zaopiniowała wniosek Koła Parlamentarnego Polska 2050 o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu informacji na temat perspektyw finansowania modernizacji Sił Zbrojnych.

Podczas posiedzenia Komisji Obrony Narodowej poseł Mirosław Suchoń przypomniał, że pomimo ponad 8-proc. oprocentowania tych obligacji, rynek nie był zainteresowany ich zakupem.

- To powinno wywołać wśród wszystkich, który patrzą z troską na modernizację sił zbrojnych, alarm w głowie. Rodzą się pytania o możliwości modernizacji armii w roku przyszłym i kolejnych latach, skoro aż 39 mld zł ma pochodzić z tego źródła - podkreślił Suchoń.

Przypomniał, że środki te mają zostać wykorzystane m.in. na zakup amerykańskich Abramsów, koreańskich czołgów K2 czy samobieżnych armatohaubic K9. Wykup obligacji to spore obciążenie budżetu państwa. Zdaniem Suchonia może nawet spowodować załamanie finansów publicznych.

Ekonomiści od dawna przypominają, że przyszły rok, jeśli chodzi o finanse państwa, ma być szczególny. Planujemy gigantyczne wydatki obronne, a trzeba też będzie dopłacić do rosnących cen energii, utrzymać wysokie wydatki socjalne i programy osłonowe.

Tylko rozwiązania mające przeciwdziałać drożyźnie to w tym roku ok. 30,6 mld zł, w przyszłym może być jeszcze więcej. Tymczasem zadłużenie publiczne na jednego mieszkańca wzrosło z 37 404 zł na koniec grudnia 2021 r. do 41 039 zł planowanego na koniec grudnia 2022 r. Do tego poza kontrolą publiczną, co często wypomina rządzącym opozycja, mogą znajdować się wydatki (w tym roku) w wysokości 376 mld zł, co stanowi 13,8 proc. PKB.

Miliardy na modernizację sił zbrojnych, zakupy nowoczesnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego

Już w tym roku Polska rzuciła na rynek zakupów dla wojska bardzo duże pieniądze. Zaplanowane wydatki na ten rok w wysokości 2,2 proc. PKB na pewno zostaną przekroczone. Na przyszły rok na obronę narodową zaplanowano 3 proc. PKB, ale wydatki będą najpewniej wyższe. Jarosław Kaczyński mówi nawet o 5 proc.

To pułap niewyobrażalny obecnie nawet dla krajów znacznie od Polski bogatszych. Rządzący przypominają, że bezpieczeństwo nie ma ceny, a do tego mamy wojnę za naszą wschodnią granicą. Jednak aż tak dużych wydatków – w sytuacji ogarniającego Polskę i świat kryzysu energetycznego i rosnącej inflacji – nikt się nie spodziewał.

Ustawa o obronie ojczyzny z marca 2022 r., o czym przypomniał podczas posiedzenia Komisji Obrony Narodowej wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz, wskazuje jako źródła finansowania programów rozwoju sił zbrojnych środki z budżetu państwa oraz środki z Funduszu Wsparcia, które nie są zaliczone do limitu wydatków obronnych.

Na obronę państwa w 2022 r. przeznaczono ponad 57 mld 783 mln zł, z czego w części Obrona Narodowa – ponad 57 mld 51 mln zł, co stanowi 2,2 proc. PKB. W planie wydatków budżet na obronność w 2023 r. ma być rekordowo wysoki i wyniesie 3 proc. PKB, czyli 97 mld 445 mln zł.

Środki z Funduszu Wsparcia w 2022 r. zaplanowano na 20 mld 460 mln zł, z czego wydatki wyniosą 20 mld 5 mln zł, a w roku następnym na 49 mld 310 mln zł, z czego na wydatki przeznaczone ma być 45 mld 870 mln zł.

Pieniądze te mają być przeznaczone na modernizację sił zbrojnych, zakupy nowoczesnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego, w szczególności do rażenia, rozpoznania, dowodzenia i zabezpieczenia logistycznego, a także systemu szkoleń.

Fundusz Wsparcia będzie zasilany z europejskiego instrumentu na rzecz pokoju z tytułu refundacji za wsparcie udzielone Ukrainie

Większość z tych środków planowano uzyskać właśnie ze sprzedaży obligacji emitowanych przez BGK. Na ten rok wpływy z obligacji zaplanowano na 15 mld 210 mln zł. Nie uda się ich jednak uzyskać, gdyż zaplanowany na 24 października 2022 r. przetarg obligacji BGK na rzecz Funduszu Wsparcia został odwołany. Co w tej sytuacji z planami modernizacyjnymi armii?

Premier Morawiecki na konferencji prasowej wyjaśniał, iż odwołanie emisji obligacji, gdy na rynkach finansowych całego świata mamy do czynienia z turbulencjami, jest rzeczą jak najbardziej normalną. Aukcje obligacji będą organizowane wtedy, kiedy będą ku temu najlepsze warunki.

Czyli kiedy? Według MON BGK pracuje nad pozyskaniem alternatywnych źródeł zasilania funduszu, co umożliwia przyjęta zmiana do ustawy o obronie ojczyzny, która weszła w życie 1 września 2022 r. i rozszerza katalog źródeł zasilania funduszy przez nowe instrumenty dłużne, takie jak kredyty i pożyczki.

Ustawa wprowadziła też nowy kierunek wpływów do FW SZ środków ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi, m.in. z budżetu Unii Europejskiej, środki europejskiego instrumentu na rzecz pokoju z tytułu refundacji za wsparcie udzielone Ukrainie.

Polska armia budowana jest na kredyt, duża część środków ma pochodzić ze sprzedaży obligacji

Opuśćmy kurtynę milczenia nad stosunkami rządzących z UE, na pieniądze, na które liczymy w potrzebie oraz na relacje z naszymi europejskimi sojusznikami. Te pieniądze nie wystarczą. Polska armia budowana jest na kredyt.

Analitycy wyliczyli, że na obronność, w przeliczeniu na mieszkańca, wydajemy już średnio dwie trzecie tego, co europejskie państwa NATO. Ostatnio postanowiliśmy kupić z Korei Południowej tysiąc nowoczesnych czołgów, 800 dział samobieżnych, 300 systemów artylerii rakietowej, 48 samolotów, co może kosztować 25 mld dol., czyli ok 100 mld zł.

A przecież nie są to nasze jedyne zakupy. Płacimy miliardowe zaliczki za 32 amerykańskie samoloty F-35 (koszt 4,6 mld dol.), dwie baterie systemów przeciwlotniczych Patriot (4,75 mld dol.) czy 20 wyrzutni rakietowych HIMARS, które kupiliśmy za 414 mln zł. Do tego kupiliśmy od USA 250 czołgów Abrams, a kontrakt ten – wart 4,75 mld dol. – okrzyknięto największym w historii. Złożyliśmy zamówienie na kolejne 200 HIMARS-ów.

Szacowano, że zakup 486 HIMARS-ów w USA to był koszt ok. 10 mld zł. Od Amerykanów kupimy tylko 200 takich systemów, a od Koreańczyków aż 300. Powinny być tańsze. Ale to nie wszystko. Koszt czołgu to ok. 10 mln zł, samolot F-35 wart jest mniej więcej 80 mln zł.

Puchnące wydatki resortu obrony i plany zakupów uzbrojenia oraz sprzętu coraz częściej oceniane są poprzez pryzmat tego, co się dzieje z finansami państwa. Tak naprawdę jednak dyskusja na temat pieniędzy dla MON i ich wydatkowania dopiero się rozpocznie, kiedy premier przedstawi – zgodnie z wnioskiem komisji obrony – perspektywy finansowania modernizacji armii. Wtedy też okaże się, czy stać nas – na kredyt, czy za gotówkę – na budowanie wielkiej armii w trudnych czasach.

Zakup sprzętu stanowi zaledwie jedną trzecią wszystkich kosztów, jakie trzeba będzie ponieść w ciągu całego "życia" sprzętu na eksploatację, szkolenie, koszty serwisu, napraw, specjalistyczną infrastrukturę do jego przechowywania, nie mówiąc o modernizacji.

Do tego uzbrojenie kupujemy z niewielką raczej liczbą amunicji, zwłaszcza tej najdroższej i najnowocześniejszej. A amunicja – co Ukraina pokazuje każdego dnia – we współczesnych działaniach potrzebna jest w ogromnych ilościach.