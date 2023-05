Jest apel o uderzenie rosyjską bronią jądrową w zachodnie stolice

Czołowy kremlowski propagandysta Władimir Sołowjow zapowiedział, że głęboko wierzy, iż wojna nuklearna jest nieunikniona. Chce przetestowania broni jądrowej na stolicach Zachodu.

Przedstawiamy nowe doniesienia dotyczące wojny na Ukrainie.

W ostatnim czasie siły ukraińskie kontynuowały kontratak wokół Bachmutu powoli wypierają rosyjskich żołnierzy z zajmowanych pozycji na północnych i południowych obrzeżach miasta.

Wszyscy czekają na ukraińska kontrofensywę. Niektórzy analitycy mówią, że już się rozpoczęła. Ukraińscy dowódcy i Amerykanie zaprzeczają.

Kolejne wsparcie dla Ukrainy z Czech, Włoch oraz Niemiec. Berlin przygotował ogromny pakiet militarny za prawie 3 mld euro.

Gen. Ołeksandr Syrski, dowódca ukraińskich Sił Lądowych oświadczył, że wokół Bachmutu trwa operacja obronna armii ukraińskiej, a jej oddziały przesuwają się naprzód na niektórych odcinkach frontu, zadając straty wojskom rosyjskim.

Ukraińcy w ostatnich kontratakach odbili ok. 17 km2 w rejonie Bachmutu. Obszar miasta to 41 km2. Obszar odzyskany przez Ukraińców ma ważne znaczenie strategiczne, gdyż dotychczas był to rosyjski przyczółek po zachodniej stronie kanału Doniec-Donbas. Wyznaczał on linię frontu przez część sektora.

Wojska ukraińskie atakują na przedmieściach Bachmutu i stopniowo przesuwają się na dwóch kierunkach. Według wiceminister obrony Ukrainy Hanny Malar w samym mieście sytuacja jest bardziej skomplikowana. Rosjanom jednak nie udaje się przejąć kontroli nad Bachmutem.

Rosyjski serwis informacyjny Kommiersant poinformował, że w sobotę w pobliżu granicy z Ukrainą zestrzelono dwa rosyjskie myśliwce i dwa helikoptery wojskowe.

Ukraińcy prowadzą aktywne operacje obronne i przygotowawcze do ofensywy

Ostatniej nocy siły rosyjskie przeprowadziły kolejną serię ataków dronów i rakiet na Ukrainę. Regularne ataki dronów i rakiet mają zdegradować ukraińskie zdolności do prowadzenia operacji ofensywnych w najbliższym czasie. W Konstantynówce rakieta uderzyła w blok mieszkalny. Trzy osoby zginęły, a kilkanaście zostało rannych.

Wszyscy na Ukrainie mówią o przygotowywanej wielkiej ofensywy ukraińskiej. Część analityków twierdzi, że tak naprawdę ta kontrofensywa już trwa. Zaczęła się kilka dni temu. Wszystko, co dzieje się w Donbasie objęte jest tajemnicą. Ukraińska armia robi wszystko, by Rosjanie nie zorientowali się w jej zamiarach.

Ukraińscy wojskowi twierdzą, że to zaledwie rozpoznanie walką przed poważniejszymi ofensywami, których skutkiem może być okrążenie całego rosyjskiego zgrupowania walczącego na kierunku bachmucko-sołedarskim w obwodzie donieckim.

Także przedstawiciele USA oświadczyli, że armia ukraińska nie zaczęła jeszcze planowanej kontrofensywy, a wciąż prowadzi operacje obronne i przygotowawcze.

Coraz więcej nowoczesnego uzbrojenia dla Ukrainy. Pękło kolejne tabu, co do uzbrojenia

Czeski rząd potwierdził, że w ramach wsparcia dla Ukrainy przekaże przeciwlotnicze systemy rakietowe 2K12 Kub. Czechy mają zamiar wspierać ukraińską armię tak długo, jak będzie to konieczne.

Wielka Brytania przekazała Ukrainie duże zasoby pocisków manewrujących powietrze-ziemia Storm Shadow o zasięgu do 300 km.

Co więcej, pociski dostarczone przez Wielką Brytanię zostały już użyte do ataku na okupowany Ługańsk. Trafiły w 2 zakłady przemysłowe.

Brytyjski minister obrony Ben Wallace powiedział, że rakiety mogą być użyte na terytorium Ukrainy, co oznacza, że Kijów zapewnił Brytyjczyków, że pociski te nie zostaną użyte do atakowania celów w granicach Rosji, uznanych na arenie międzynarodowej.

Niemcy dołączą do liderów w przekazywaniu broni i finansowego wsparcia Ukrainie

Po wizycie we Włoszech i spotkaniu z premier Giorgią Meloni, prezydent Zełenski dowiedział się, że Włochy nadal będą wspierać Ukrainę tak bardzo, by mogła bronić swojego narodu i terytorium. Następnie Zełenski odwiedził Niemcy.

Z okazji wizyty prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Berlin przygotował kolejny pakiet pomocy wojskowej wart 2,7 mld. euro.

Jak podał niemiecki dziennik "Der Tagesspiegel", w pakiecie znajdzie się 20 bojowych wozów Marder, 30 czołgów Leopard 1, 18 haubic kołowych, cztery kolejne systemy obrony powietrznej IRIS-T oraz setki pocisków kierowanych dla tego systemu.

Niemcy planują też dostarczyć Kijowowi do 200 dronów rozpoznawczych, 100 opancerzonych wozów bojowych do transportu wojsk na front i ponad 100 pojazdów wsparcia logistycznego.

Pakiet będzie największą pomocą wojskową obiecaną Ukrainie przez Niemcy od początku inwazji Rosjan. 14 maja Zełenski został oficjalnie przyjęty z honorami wojskowymi przez kanclerza Olafa Scholza. Podziękował za pomoc wojskowa, finansową i humanitarną.

Rosjanie wciąż nie mają sił na przejście do ofensywy dlatego straszą atomem

Czołowy kremlowski propagandysta Władimir Sołowjow oznajmił, że głęboko wierzy, iż wojna nuklearna jest nieunikniona. Chce przetestowania broni nuklearnej na Zachodzie.

Wymienił też europejskie miasta, na które jego zdaniem powinna zostać skierowana rosyjska broń atomowa. - Musimy przetestować broń nuklearną, aby Zachód mógł zobaczyć, że ona istnieje i jaka jest potężna - powiedział.

Jego zdaniem Kreml powinien postawić ultimatum tym krajom NATO, które posiadają potencjał nuklearny i jednocześnie wspierają "nazistowski reżim" na Ukrainie. Stwierdził, że jeżeli kraje te nie zrezygnują z dalszego wspierania Ukrainy, Rosja powinna wycelować w nie swoje nuklearne siły strategiczne.

- W przeciwnym razie nie będzie już Londynu, nie będzie już Berlina, nie będzie już Paryża, nie będzie Waszyngtonu - powiedział Sołowjow.

Ukraińcy poinformowali, że 16 tysięcy rosyjskich żołnierzy i mężczyzn, którzy obawiają się mobilizacji na wojnę przeciwko Ukrainie, zadeklarowało chęć poddania się ukraińskiej armii w ramach projektu „Chcę Żyć”, prowadzonego przez Główny Zarząd Wywiadu w Kijowie.

System wczesnego ostrzegania Woroneż to najnowszy produkt rosyjskiego przemysłu. Lada chwila może jednak wybuchnąć skandal związany z podmianą zachodnich komponentów, co mogło paraliżować rosyjskie radary wczesnego ostrzegania. W dokumentach miały być zaś wpisywane katalogowe ceny droższego wyposażenia.