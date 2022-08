Jest nowy rakietowy plan na okręt, z którego czasu budowy drwiła cała Polska

Do końca sierpnia ma powstać nowa dokumentacja statecznościowa dotycząca doposażenia ORP Ślązak. Przetarg ogłosiła Komenda Portu Wojennego (KPW) w Gdyni. To nieduże zamówienie o kluczowym znaczeniu dla przyszłości jednostki. Może bowiem oznaczać wstęp do uzbrojenia Ślązaka w rakiety.

ORP Ślązak to okręt wybudowany z wykorzystaniem kadłuba pierwszej niedoszłej polskiej korwety Gawron. Po 18 latach budowy wszedł do służby w 2019 r.

Jego koszt to ok. 1,2 mld zł. Główne uzbrojenie stanowi armata Leonardo Super Rapid kalibru 76 mm. Rangę okrętu obniża brak uzbrojenia rakietowego.

Powstał plan dozbrojenia patrolowca i przerobienia go na pełnowartościową korwetę. Pojawiły się jednak obawy, czy Ślązak uniesie dodatkowe wyposażenie.

Trwająca blisko dwie dekady budowa ORP Ślązak przeszła do historii polskiej marynarki wojennej jako przykład nieudolności i niegospodarności (żeby było jasne – głównie polityków i rządzących). Zamiast korwetą rakietową Gawron – jedną z siedmiu korwet, jakie planowano wybudować w programie modernizacji floty – okręt stał się patrolowcem.

A właściwie korwetą patrolową, bo jego uzbrojenie wymykało się jednoznacznej kwalifikacji zarówno korwety, jak i patrolowca. Kiedy 28 listopada 2019 r., w 101. rocznicę odtworzenia Marynarki Wojennej, na okręcie podniesiono banderę, publicyści żartowali złośliwie, że marynarze dostali "osiemnastoletnią nowość", a na każde 100 ton jej wyporności pracowano przez rok.

Tak naprawdę jednak marynarka wojenna dostała największą i najbardziej skomplikowaną technologicznie broń, jaka kiedykolwiek została wyprodukowana przez krajowy przemysł zbrojeniowy, z udziałem dostawców i podwykonawców z kraju i z zagranicy.

Dość szybko też pojawiły się opinie o możliwym rakietowym dozbrojeniu okrętu, by uczynić z niego pełnowartościową korwetę – ba, może nawet fregatę. Dotąd jednak były to rozważania teoretyczne.

Ile udźwignie Ślązak?

Dokumentacja przetargu, który ogłosiła Komenda Portu Wojennego (KPW) w Gdyni dotyczyć ma stateczności i niezatapialności i pozwoli wybrać optymalną propozycję doposażenia okrętu oraz wskazanie najbardziej właściwych miejsc do montażu proponowanych systemów rakietowych i walki radioelektronicznej.

Ogłoszone przez KPW w Gdyni 22 czerwca 2022 r. postępowanie na wykonanie nowej dokumentacji dla ORP Ślązak, obok zainteresowania, wywołało też zdziwienie.

Zastanawiano się, dlaczego nie ogłoszono od razu postępowania na dozbrojenie okrętu, zamiast decydować się na sprawdzenie, jakie ewentualnie systemy okręt jest w stanie udźwignąć.

Skąd te wątpliwości? Kadłub Ślązaka powstał według projektu niemieckiej korwety MEKO A-100. Niemcy wycofali się z jego produkcji w 2012 r., ale była to konstrukcja modułowa, pozwalająca na zmiany w konstrukcji kadłuba, jak i montaż dodatkowego uzbrojenia.

Marynarka chce mieć pewność

Dlaczego zatem marynarka wojenna obawia się, że dodatkowe uzbrojenie może okazać się dla okrętu niebezpieczne? Wydawałoby się, że zmiany wprowadzane w wyposażeniu nie powinny sprawić żadnych kłopotów.

Marynarka wojenna, z sobie znanych powodów, najwyraźniej chce się najpierw upewnić, czy rzeczywiście jest to możliwe. Trudno powiedzieć, czy powodem tych wątpliwości jest projekt czy późniejsze zabiegi dostosowujące okręt do potrzeb naszej marynarki.

Jedną z przyczyn wskazywanych przez specjalistów może być problem z dodanym dla stabilizacji balastem w postaci płyt betonu osadzonego w kratownicach. To jednak jest możliwe do usunięcia.

W postępowaniu ogłoszonym przez KPW wskazano kilka wariantów doposażenia, czyli dozbrojenia Ślązaka. To, który wariant będzie optymalny, wskazać ma właśnie dokumentacja statecznościowa i niezatapialnościowa. Kto to będzie realizował zamówienie? Jeszcze nie wiadomo

Komenda portu odsyła w tej sprawie do 3. Flotylli Okrętów, w której pływa Ślązak. – Komenda Portu Wojennego na swojej stronie dotyczącej przetargów ogłasza też informacje o wyłonieniu bądź nie wykonawców – mówi WNP.PL por. Damian Przybysz, po. rzecznik prasowy 3. Flotylli Okrętów.

Warianty dozbrojenia: do wyboru, do koloru

Znamy za to wskazane przez wojsko warianty dozbrojenia Ślązaka. Pierwszy zakłada wyposażenie okrętu w systemy rakietowe woda-powietrze. Ma to pozwolić na dysponowanie jednostką ognia złożoną z 12 do 32 rakiet przeciwlotniczych.

Rakiety CAMM, CAMM-ER, ESSM, które są rozważane jako uzbrojenie tych systemów, wraz z pasywnymi systemami walki elektronicznej, mają być rozmieszczone w części dziobowej okrętu.

W wariancie drugim zaplanowano dodanie od czterech do ośmiu rakiet przeciwokrętowych rozmieszczonych pomiędzy masztami na pokładzie nawigacyjnym. Najpewniej będą to pociski NSM lub RBS-15. Wariant trzeci wzmacnia ten oręż przeciwlotniczymi zestawami rakietowymi zlokalizowanymi w części rufowej okrętu.

Jest też wariant czwarty. Optuje on za przedstawieniem dowolnej konfiguracji uzbrojenia i wyposażenia ujętego w poprzednich wariantach, byleby zapewniały najkorzystniejsze parametry statecznościowo-wytrzymałościowe.

Cel - zachować stateczność. Zdanie są podzielone...

Specjaliści obawiają się, że przerobienie Ślązaka na pełnowartościową korwetę nie będzie łatwym zadaniem. Choć na pokładzie nie brakuje miejsca na zamontowanie choćby rakiet przeciwlotniczych czy przeciwokrętowych, technicznie będzie to trudne.

Zapas dodatkowej wyporności okrętu jest informacją niejawną, ale według analityków wojskowych bez naruszenia bezpiecznej stateczności Ślązaka nie można zamontować praktycznie niczego z uzbrojenia rakietowego czy innego wyposażenia bojowego.

Po zamontowaniu rakiet, sonarów do wykrywania okrętów podwodnych i innych niezbędnych systemów, korweta nie zapewniałaby – zwłaszcza w szczególnych warunkach, np. przy oblodzeniu czy podczas sztormu – bezpiecznej stateczności okrętu. Mógłby on po prostu zatonąć.

Optymiści uważają jednak, że można na ORP Ślązaku dołożyć jeden czy dwa warianty systemów i przerobić go na silną ogniową jednostkę pełnomorską.

Pesymiści przekonują, że bez interwencji w konstrukcję okrętu, jego kadłuba i nadbudówek, nie będzie można zamontować jednocześnie wyrzutni rakiet przeciwlotniczych i wyrzutni rakiet przeciwokrętowych. Nie mówiąc już o wyrzutni torped. Wnioski z opracowań dotyczących możliwości statecznościowych i niezatapialności Ślązaka powinny rozstrzygnąć ten dylemat.