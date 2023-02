Jest problem. Ukraińcy wystrzeliwują więcej amunicji, niż może jej dostarczyć Zachód

Ukraińcy wystrzeliwują 10 tys. pocisków dziennie, podaje Reuters. Dla sojuszników dostarczenie dużej liczby amunicji to ogromny wysiłek. Nie nadążają z jej produkcją. To teraz najważniejsze wyzwanie dla sojuszników.

Siły rosyjskie kontynuowały działania ofensywne w kierunku Kupiańska i wzdłuż linii Swatowe - Kreminna oraz wokół Bachmutu i wzdłuż zachodnich obrzeży Doniecka 14 lutego.

Po raz pierwszy od 30 lat okręty Floty Północnej wyruszyły w morze z taktyczną bronią nuklearną na pokładzie.

Ukraina ma dostać w marcu polskie i niemieckie Leopardy. Niemcy budują koalicję państw, które mają czołgi Leopard 2A6, a Polska Leopardy 2A4.

To możliwe tylko w Rosji. Rosyjskie szkoły prowadzą propagandowe lekcje mające na celu podniesienie poziomu patriotyzmu u dzieci. Odwiedzający szkołę oficer nauczał dzieci o dyscyplinie, pokazując im drastyczne sceny egzekucji. Od małego Kreml przygotowuje Rosjan na długa wojnę.

Rosjanie gromadzą kolejne wojska i atakują w Donbasie. Ukraińcy wciąż utrzymują swoje pozycje, choć robią to z coraz większym trudem. W walce wykorzystują zdobyte rosyjskie czołgi i pojazdy. W Bachmucie nie ma już ani jednego bezpiecznego metra kwadratowego. Żołnierze szykują się do walk ulicznych.

Przestańcie się łudzić - odpowiada Bruksela tym wszystkim, którzy wciąż nawołują do rokowań pokojowych. Nie ma żadnego sygnału, by prezydent Putin chciał negocjować albo chciał zawrzeć jakiekolwiek układ, który by respektował integralność terytorialną Ukrainy.

Ukraińcy wystrzeliwują 10 tys. pocisków dziennie, jak podaje Reuters. Dla sojuszników dostarczenie dużej liczby amunicji to ogromny wysiłek. Nie nadążają z jej produkcją. Dostarczenie Ukrainie niezbędnej ilość amunicji to teraz pierwsze, najważniejsze wyzwanie sojuszników. Amerykańska armia podpisała ze swoimi firmami kontrakty o wartości 522 mln USD na produkcję amunicji artyleryjskiej dla Ukrainy.

Rosjanie cieszą się, że nie są izolowani bo będą mogli mieć bazę w Sudanie

- Rosja przygotowuje się do kolejnego masowego uderzenia rakietowego. Biorąc pod uwagę tendencję do robienia około dwutygodniowej przerwy między atakami, możliwe jest, że kolejny atak rakietowy może nastąpić 24 lutego - informuje Natalia Gumenyuk, szefowa wspólnego centrum prasowego OK "Południe".

Według kazachskich mediów rosyjskie władze Bajkonuru, miasta sławnego z kosmodromu, dzierżawionego od Kazachstanu, wydały dekret, w którym oferują jego mieszkańcom jednorazową wypłatą 260 tys. rubli (ponad 15 700 zł) za wstąpienie do rosyjskiej armii.

Siergiej Ławrow, szef rosyjskiego MSZ, ogłosił kolejny sukces. Oświadczył, że próby izolowania Rosji przez Zachód skończyły się klęską. Moskwa otrzymała zgodę na tworzenie bazy w Sudanie. Tym samym wkracza militarnie na Morze Czerwone. Ma w niej stacjonować 300 żołnierzy i 4 okręty.

Coraz więcej państw chce przesłać Ukrainie czołgi i inny sprzęt bojowy

Po spotkaniu szefów MON krajów grupy kontaktowej ds. pomocy Ukrainie w Brukseli padły kolejne deklaracje pomocy dla Ukrainy. Norwegia zapowiedziała wysłanie ośmiu Leopardów oraz cztery transportery opancerzone. Finowie obiecali też podjąć wkrótce podobną decyzję. Do tego dojdą duże dostawy amunicji.

Generał Mike Milley, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, w Brukseli powiedział, że Rosja przegrała militarnie, strategicznie i operacyjnie. Nie pokona Ukraińców, ani sojuszników. Rosyjska armia już zapłaciła potworną cenę ze tę wojnę. 11 krajów obiecało czołgi, 22 obiecały wozy bojowe piechoty, 16 - artylerię i amunicję.

Amerykański sekretarz obrony, Lloyd Austin przyznał, że ukraińska ofensywa na wiosnę jest możliwa. Sojusznicy przekażą Ukrainie dużo amunicji tak szybko, jak to możliwe. To warunek powodzenia ukraińskiej ofensywy.