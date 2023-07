Jest problem z F-16 dla Ukrainy. Amerykanie boją się rosyjskiej obrony powietrznej

Z okupowanego przez Rosjan półwyspu napływają sensacyjne doniesienia. Według agencji RBC-Ukraine nad ranem 17 lipca słychać było wybuchy na Moście Krymskim, łączącym okupowany Krym z Rosją. Uszkodzone ma być jedno z przęseł. Most zamknięto z uwagi na "nagłą sytuację".

Prezentujemy najnowsze doniesienia dotyczące wojny na Ukrainie.

Na kilku odcinkach frontu trwa ukraińska kontrofensywa. Atakują też Rosjanie. Ciężkie walki trwają wciąż w Bachmucie.

Rosja znowu sięga po szantaż i grozi światu kryzysem żywnościowym. Umowa o eksporcie ukraińskiego zboża przez Morze Czarne wygasa 17 lipca 2023 r.

Szefa Grupy Wagnera spotkał się z prezydentem Władimirem Putinem. Wiadomo o czym rozmawiali.

Urzędnik Pentagonu, gen. Douglas Sims powiedział w mediach, że warunki na polu bitwy w Ukrainie nie są obecnie idealne do rozmieszczania myśliwców F-16.

Rzecznik ukraińskiej grupy sił Tawrijsk mjr Valerii Shershen poinformował, że siły ukraińskie posunęły się o 1 km w kierunku Berdiańska (zachodnia granica obwodu donieckiego i wschodniego obwodu zaporoskiego).

Ukraiński Sztab Generalny podał, że siły ukraińskie kontynuowały również działania kontrofensywne w kierunku Melitopola (obszar zachodniego obwodu zaporoskiego). Ukraińska wiceminister obrony Hanna Malar poinformowała, że siły ukraińskie nadal posuwają się naprzód w rejonie Bachmutu i bronią nowych pozycji na flankach Bachmutu przed rosyjskimi atakami naziemnymi.

Niektóre źródła rosyjskie twierdziły, że siły ukraińskie wyzwoliły Zaliznyczne (13 km na północ od Bachmutu), część wzniesień w pobliżu Kliszczejewki (7 km na południowy zachód od Bachmutu).

Miały też zająć ufortyfikowany obszar na zachód od Andrijiwki (10 km na południe od Bachmutu). Prezydent Rosji Władimir Putin zaprzeczył ukraińskim sukcesom w kontrofensywie i stwierdził, że siły ukraińskie nie były w stanie przebić się 16 lipca przez rosyjską obronę.

Według doniesień agencji RBC-Ukraine nad ranem 17 lipca słychać było wybuchy na Moście Krymskim, który łączy okupowany Krym z Rosją. Szef okupacyjnych władz Krymu Siergiej Aksjonow przekazał w Telegramie, że ruch w tym miejscu został wstrzymany z uwagi na "nagłą sytuację".

Siły rosyjskie prowadziły operacje ofensywne na linii Kupiańsk-Swatowe i nie dokonały potwierdzonych postępów. Kontynuowały też ataki w pobliżu Kreminnej i poczyniły postępy taktyczne.

W ciągu ostatniej doby zginęło 620 żołnierzy rosyjskich. Doszło do 28 strać

Sztab Generalny Ukrainy poinformował, że Rosjanie koncentrują siły na kierunkach kupiańskim, łymańskim, bachmuckim, awdijwskim i marinskim. W ciągu minionej doby doszło do 28 starć.

Rosjanie z coraz większym trudem bronią swoich pozycji w Bachmucie. Do zniszczonego miasta ściągają najlepsze siły i okopują się. Podobnie sytuacja wygląda na południowych odcinkach frontu, gdzie rosyjskim oddziałom coraz trudniej walczyć bez rotacji i wsparcia artyleryjskiego.

Od 24 lutego 2022 r. do 17 lipca 2023 r. Siły Obronne Ukrainy wyeliminowały około 238 300 rosyjskich najeźdźców. Tylko w ciągu ostatniej doby zginęło 620 żołnierzy rosyjskich.

Ukraińcy wprowadzili korektę swojej strategii kontrofensywnej, aby zminimalizować straty. Według "New York Timesa" przez pierwsze 2 tygodnie działań ofensywnych rosyjskie wojska zniszczyły do 20 proc. sprzętu wysłanego przez Kijów na pole bitwy, w tym uzbrojenia przekazanego Ukrainie przez zachodnich partnerów.

Dzięki korekcie strategii, główne zadanie w walkach ofensywnych ukraińskich wojsk przejmuje artyleria, ostrzeliwująca intensywnie pozycje obronne Rosjan, które później atakują mniejsze oddziały wsparte pojedynczymi pojazdami pancernymi. Jest to możliwe, dzięki zwiększeniu dostaw amunicji z Zachodu.

Na Kremlu wściekłość wywołała informacja o przekazaniu Ukrainie amunicji kasetowej. Głos w tej sprawie zabrał sam Władimir Putin, który ogłosił, że w przypadku jej użycia przez Ukrainę Rosja zastrzega sobie prawo do podjęcia podobnych działań. Tak naprawdę jednak Rosjanie używają amunicji kasetowej w wojnie na Ukrainie od pierwszych jej dni.

Rosja znowu sięga po szantaż i grozi światu kryzysem żywnościowym. Umowa zbożowa, dotycząca eksportu ukraińskiego zboża morskim korytarzem zbożowym przez Morze Czarne, wygasa 17 lipca 2023 r. Z Odessy wypłynął wczoraj ostatni statek ze zbożem.

Wciąż niejasna jest sytuacja Grupy Wagnera. Mają walczyć w rosyjskiej armii

Do tej pory Ukraina wyeksportowała 32 mln ton zboża. Pieniądze z tego eksportu są niezbędne do zakupu broni. Jak donosi Reuters, aby ułagodzić Rosję i skłonić ją do przedłużenia umowy sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres obiecał włączenie rosyjskiego banku rolnego do międzynarodowego systemu płatniczego SWIFT.

Wołodymyr Zełenski poinformował na swoim kanale w aplikacji Telegram, że opierając się na danych wywiadowczych nie ma obecnie zagrożenia atakiem na Ukrainę z Białorusi.

Jak poinformował brytyjska telewizja Sky News, Putin miał zaproponować, by wagnerowcy walczyli w strukturach rosyjskiej armii. Szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn, który uczestniczył w spotkaniu razem z około 35 podkomendnymi, miał stanowczo odmówić. Oświadczył, że "chłopcy się na to nie zgodzą". Po tym spotkaniu rosyjski przywódca oznajmił w rozmowie z dziennikiem "Kommiersant", że Grupa Wagnera nie istnieje.

Tymczasem rosyjskojęzyczna sieć telewizyjna RTVI podała, że firmy powiązane z założycielem Grupy Wagnera otrzymały kontrakty rządowe o wartości ponad miliarda rubli (ponad 40 milionów złotych). Wszystkie umowy zawarto po czerwcowej próbie obalenia przez Prigożyna rosyjskiego dowództwa wojskowego.

Rzecznik Pentagonu Patrick Ryde podaje, że według amerykańskich ustaleń najemnicy Grupy Wagnera nie są już zaangażowani w operacje wojskowe na Ukrainie.

Wciąż nie wiadomo, czy i kiedy Ukraina dostanie samoloty F-16. Teraz jest zły czas

Jak podaje amerykański Instytut Studiów nad Wojną, Rosyjskie Ministerstwo Obrony zaczęło usuwać dowódców z niektórych najbardziej skutecznych w walce jednostek i formacji rosyjskiej armii i wydaje się, że przyspiesza te wysiłki.

Źródła rosyjskie podały, że zwolniono m.in. dowódcę 7. Dywizji WDW, gen. Aleksandra Korniewa oraz aresztowano dowódcę 90. Dywizji Pancernej gen. Ramila Ibatullina, a także dwóch jego zastępców. Coraz bardziej widoczny jest kryzys w rosyjskim łańcuchu dowodzenia.

Urzędnik Pentagonu, gen. Douglas Sims powiedział w mediach, że warunki na polu bitwy w Ukrainie nie są obecnie idealne do rozmieszczania myśliwców F-16. Podkreślił, że chodzi o to, iż Rosjanie nadal posiadają pewne zdolności w zakresie obrony powietrznej, a liczba F-16 dostarczonych Kijowowi nie będzie adekwatna do tego, co się teraz dzieje.

Przekazanie broni kasetowej Ukrainie wciąż budzi kontrowersje. Sekretarz obrony USA Lloyd Austin w wywiadzie dla CNN przyznał, że sam używał jej w walce, dlatego rozumie zagrożenie związane z zastosowaniem takiej amunicji.

Przyznał, że istnieje zagrożenie dla ludności cywilnej w przypadku jej użycia, ale jak zaznaczył władze ukraińskie zobowiązały się do nieużywania tej broni na obszarach zaludnionych, a jedynie wobec koncentrujących się zgrupowań wroga, by przełamać rosyjską linię obrony.