Jest przełom w sprawie czołgów Leopard dla Ukrainy. Niemcy podjęły decyzję

Decyzja zapadła: Niemcy dostarczą Ukrainie czołgi Leopard 2. Według informacji portalu tygodnika "Spiegel" w grę wchodzi co najmniej jedna kompania Leopardów 2A6. Rząd niemiecki chce zezwolić na eksport Leopardów, które są własnością innych państw, np. Polski.

Według informacji "Spiegla" niemieckie czołgi Leopard mają pochodzić z zasobów Bundeswehry.

Z kolei "Wall Street Journal" podał, że USA rozważają dostarczenie czołgów Abrams. Francja rozważa również dostarczenie Ukrainie czołgów bojowych.

Według informacji portalu tygodnika "Spiegel" Niemcy zdecydowały o dostarczeniu Ukrainie co najmniej jednej kompanii Leopardów 2A6. Rząd niemiecki chce zezwolić na eksport Leopardów, które są własnością innych państw, np. Polski.

Niemiecką decyzję najwyraźniej poprzedziły kilkudniowe intensywne konsultacje z sojusznikami, zwłaszcza w Waszyngtonie. Kanclerz Olaf Scholz zawsze podkreślał, że chce dostarczać czołgi bojowe tylko we współpracy z innymi narodami, np. z USA - czytamy w tekście.

Wcześniej niemieckie Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu poinformowało, że wpłynął wniosek z Polski w sprawie przekazanie Ukrainie niemieckich czołgów Leopard 2.

Polska wysłała wniosek do Niemiec o przekazanie czołgów dla Ukrainy

"Zwróciliśmy się do Niemiec o zgodę na wysłanie czołgów Leopard. Jesteśmy teraz także w procesie budowy, nazwijmy to, koalicji chętnych - krajów chcących wesprzeć Ukrainę w tym krytycznym momencie" - mówił polski premier Mateusz Morawiecki.

Podkreślał, że sprawa jest nagląca, bo Rosjanie powołani do wojska na mocy ogłoszonej kilka miesięcy temu mobilizacji przechodzą przeszkolenie pod kątem nowego ataku na Ukrainę. Zaznaczał też, że czołgi zostaną przekazane bez względu na decyzję Niemiec.

"Zrobimy to, niezależnie od tego, jaka będzie decyzja, ale chcemy to zrobić zgodnie z procedurami, które są wymagane. Będziemy czekać przez następne kilka dni, jeden-dwa tygodnie, na oficjalną odpowiedź" - mówił.

Polska zdecydowała o przekazaniu czołgów Ukrainie

Z kolei prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że Polska podejmuje decyzje o przekazaniu czołgów Ukrainie.

"Zdecydowaliśmy o przekazaniu ukraińskiej stronie czołgów Leopard, zestawiając to z inicjatywą zbiórki wśród sojuszników. Ukraina potrzebuje nowoczesnego sprzętu, by obrońcy byli w stanie podołać zadaniu i odeprzeć rosyjską nawał" - powiedział Andrzej Duda.

"Dla nas w Polsce to też nie jest łatwa decyzja, wbrew temu, co może się komuś wydawać, albo co ktoś powie. My w tej chwili jesteśmy na etapie zakupu nowoczesnych czołgów, a czołgi Leopard są częścią naszej nowoczesnej floty czołgowej" - wskazał.

"Jest to dla nas decyzja problematyczna" - zaznaczył. Przypomniał jednak, że "zwróciła się do nas strona ukraińska - pan premier zwrócił się do naszego premiera Mateusza Morawieckiego, jak i prezydent Wołodymyr Zełenski zwrócił się także do mnie bezpośrednio z prośbą o przekazanie tych czołgów, nawet w niewielkiej ilości".

Polska przekaże ok. 14 czołgów stronie ukraińskiej

Dlatego, jak kontynuował, Polska postanowiła przekazać "w przybliżeniu kompanię czołgów (czyli ok. 14 - red.) stronie ukraińskiej, oczywiście zestawiając to z kwestią inicjatywy zebrania większego oddziału czołgów, większej jednostki, spośród sojuszników, którzy mają na stanie swoich armii czołgi Leopard".

Andrzej Duda wyjaśniał, że chodzi o "zbiórkę czołgów, przynajmniej brygady czołgów Leopard, po to, by przekazać je wspólnie Ukrainie jako dar sojuszników".

"Ten proces jest w toku. Polska oficjalnie wystąpiła do strony niemieckiej o zgodę na przekazanie tych czołgów. Wiem, że strona niemiecka też rozważa tę kwestię jeszcze cały czas, tam trwają różne polityczne dyskusje" - wskazał.

Prezydent mówił, że "państw, które posiadają większą liczbę tych czołgów, a są państwami sojuszniczymi w dosłownym tego słowa znaczeniu, czyli członkostwa w NATO, jak i - mam nadzieję - bliskiego członkostwa w NATO, jest w obszarze europejskim co najmniej kilka".

"Liczę, że większa liczba czołgów dla Ukrainy się zbierze. Nie mamy specjalnych wątpliwości, że zbliża się czas rosyjskiej ofensywy, która stanowi efekt mobilizacji zarządzonej kilka miesięcy temu przez władze rosyjskie, po to, żeby zmiażdżyć Ukrainę" - zaznaczył prezydent Duda.

Na przekazanie czołgów konieczna była zgoda Niemiec, które są producentem Leopardów

Ponieważ Leopardy są produkowane przez Niemcy, wymagana jest zgoda tego kraju na przekazanie ich innemu państwu, niewchodzącemu w skład NATO

Rzeczniczka ministerstwa zwracała uwagę, że "zgoda musi być formalnie udzielona przez BMVg (Ministerstwo Obrony Niemiec)", ponieważ chodzi "Länderabgabe" (oddanie sprzętu przez kraj użytkujący, w takim przypadku zgodę krajowi wnioskującymi wydaje niemiecki MON w uzgodnieniu z innymi ministerstwami - red.).