Jest szansa na nowoczesną produkcję prochu w Polsce

Kupowanie przez Polskę prochu do amunicji za granicą, to żenada. Wciąż się o tym mówi. Niemały kraj w Europie z tysiącami wykształconych inżynierów i naukowców nie potrafi produkować prochu, wymyślonego dwa tysiące lat temu przez Chińczyków. Teraz ma to się zmienić. Problem w tym, że takie zapowiedzi padały już w przeszłości. Bez rezultatu.

Mesko dostanie 400 mln zł na modernizację linii do produkcji prochów w Pionkach.



Tamtejsze zakłady nie mają dziś zdolności do wytwarzania prochów do większości typów amunicji produkowanej w Polsce.

Odbudowa ich potencjału zajmie od trzech do pięciu lat.