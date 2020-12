Jest umowa na kolejne wozy dowodzenia na podwoziu KTO Rosomak

Inspektorat Uzbrojenia MON i spółka Rosomak zawarły w poniedziałek umowę na dostawę kolejnych ośmiu wozów dowodzenia na podwoziu kołowego transportera opancerzonego – poinformowała Polska Grupa Zbrojeniowa.

Pojazdy zostaną dostarczone w latach 2021-2022

Wartość kontraktu to ponad 70 mln zł.

Pierwsze wozy tego typu wojsko otrzymało jesienią 2018 roku.

"Bardzo się cieszę, że kolejne wozy dowodzenia znajdą się niebawem w naszej armii. Swą przydatność w charakterze mobilnego elementu dowodzenia potwierdziły już w codziennej służbie oraz w wielu ćwiczeniach szkoleniowych. Warto podkreślić, że podpisana umowa jest kolejną - trzecią w ciągu ostatnich lat - dotyczącą dostaw tej wersji pojazdu" - powiedział cytowany w komunikacie PGZ prezes zakładów Rosomak S.A. Bartłomiej Smoczyński.

Prezes, który podpisał umowę ze strony zakładów, uznał to za "potwierdzenie rosnącego zapotrzebowania Sił Zbrojnych RP na nowoczesne wozy dowodzenia produkowane w siemianowickich zakładach". Ze strony zamawiającego kontrakt podpisał szef Inspektoratu Uzbrojenia gen. bryg. Bogdan Dziewulski.





Wóz dowodzenia opracowany na bazie platformy KTO 8x8 zapewnia dowódcom i osobom funkcyjnym możliwość kierowania i dowodzenia w ruchu i podczas postoju pojazdu (w tym utrzymanie łączności, wspomaganie procesów informacyjno-decyzyjnych oraz wymianę informacji z przełożonym, jednostkami podległymi i współdziałającymi).

Jak podaje PGZ, do której należą siemianowickie zakłady, specjalistyczny sprzęt zastosowany w pojazdach, jak opracowane do niego oprogramowanie zapewniają możliwość przetwarzania informacji niejawnych do klauzuli NATO +secret+ włącznie, a zwiększenie wysokości pojazdu zapewnia komfortowe warunki pracy dla dowódcy obsługi, operatora oraz czterech osób funkcyjnych, składających się na stanowisko dowodzenia.

Pojazd ma takie same parametry trakcyjne jak pozostałe KTO Rosomak wykorzystywane w Wojsku Polskim. Dla komfortu i bezpieczeństwa załogi oraz osób funkcyjnych zastosowano w nim m.in. fotele wyposażone w czteropunktowe pasy bezpieczeństwa, system przeciwpożarowy i przeciwwybuchowy, dodatkowy system ogrzewania i klimatyzacji.

Zainstalowany sprzęt teleinformatyczny, wspomagany przez radiostacje, został zabudowany przez specjalistów Rosomak S.A. oraz WB Electronics i doposażony w urządzenia peryferyjne, jak anteny zewnętrzne (polowe) czy piętnastometrowy maszt rozkładany półautomatycznie dla zestawu anten radiostacji UKF.

Nowe pojazdy dołączą do dziewięciu już użytkowanych wozów dowodzenia. Platformy wykorzystywane są m.in. w Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód w Elblągu, gdzie ich użytkownikami są nie tylko polscy, ale także amerykańscy, hiszpańscy, czescy i litewscy żołnierze.