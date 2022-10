Jesteśmy u progu katastrofy. To nie blef - twierdzą Amerykanie

W trakcie wojny Rosji z Ukrainą z obawą obserwujemy wydarzenia mogące stać się zarzewiem konfliktów. Sterowany lęk, dezinformacja i prowokowanie napięć stały się narzędziami polityki międzynarodowej.

Wojna w Ukrainie, największy konflikt od II wojny światowej, zmieniła się z wojny dwóch państw w starcie Rosji ze "zdegenerowanym" Zachodem.

Kremlowscy propagandyści nawołują, aby uznać ją za świętą i toczyć wszelkimi dostępnymi środkami, z użyciem broni atomowej włącznie, nie patrząc na konsekwencje uderzenia odwetowego.

Dokąd zmierza świat po kryzysach, które sobie zafundował? Odpowiedź zależy również od wyników wojny w Ukrainie. Od tego, jak długo potrwa i jak się zakończy.

Źródłem największych strachów Europejczyków i świata stały się ostatnio groźby Władimira Putina dotyczące użycia broni jądrowej. Jeszcze kilka miesięcy temu większość z nas nawet nie wyobrażała sobie, że jest to możliwe. Dziś taki scenariusz nie wydaje się już do końca nierealny.

Putin potrafi grać na nerwach i lękach zachodnich społeczeństw, umiejętnie dawkując strach w coraz większych porcjach. Część polityków i komentatorów, także polskich, uspokaja, że prezydent Rosji blefuje, chce tylko Zachód zastraszyć. Słyszymy, że amerykański wywiad nie zauważył żadnych sygnałów wskazujących na przygotowania Rosji do użycia broni jądrowej.

- Nie straszmy ludzi wojną, bo to niczemu dobremu nie służy, wpisuje się w narrację Putina. III wojna nam nie grozi, jesteśmy w NATO, zbroimy własną armię i zwiększamy siłę odstraszania - przekonuje wiceminister w MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk w odpowiedzi na pytanie o groźbę użycia broni atomowej.

Słyszymy też coraz więcej mniej optymistycznych opinii. Prezydent USA Joe Biden oświadcza, że od czasu kryzysu kubańskiego nigdy nie staliśmy tak blisko katastrofy jak dziś i przestrzega, że z użyciem broni atomowej Putin nie blefuje.

- Rosja przyparta do muru może zdecydować się na jakiś szaleńczy ruch - obawia się gen. pil. Tomasz Drewniak, były inspektor sił powietrznych.

Czy świat stanął na progu zagłady? Analitycy wojskowi wciąż wykluczają użycie przez Rosjan atomowego arsenału strategicznego. To byłby armagedon. Jedna rosyjska rakieta balistyczna RS-28 Sarmat przenosi 15 głowic jądrowych o mocy po wielokroć większej od tych użytych w Hiroszimie i Nagasaki.

Użycie taktycznej broni jądrowej może szybko wymknąć się spod kontroli. Porównania z czasami zimnej wojny są uprawnione

Rosjanie dopuszczają jednak użycie taktycznej broni jądrowej o znacznie mniejszej mocy - od 10 kiloton do megatony. Problem w tym, że nikt nie wie, jakie mogą być konsekwencje jej użycia.

Na mapach z czasów zimnej wojny uderzenia taktyczną bronią jądrową w Polsce planowali zarówno Rosjanie, jak i Amerykanie. I to na dużą skalę. Polska miała być wręcz „zasypana” pociskami jądrowymi.

Tylko na Śląsk planowano zrzucić ponad 100 bomb atomowych. Na liście celów jądrowych były np. Tarnowskie Góry. Rosjanie mają podobne plany wobec Ukrainy.

Specjaliści są zgodni: nie ma czegoś takiego jak ograniczone użycie taktyczne broni jądrowej. Może ono szybko wymknąć się spod kontroli i doprowadzić do globalnej zagłady.

NATO musiałoby Rosji jakoś odpowiedzieć. Z kręgów rządzących płynie sugestia, że powinna to być odpowiedź "miażdżąca". Co to by oznaczało, wiemy z ujawnionych przez Amerykanów planów użycia taktycznej broni jądrowej z czasów zimnej wojny, z 1959 r.

Wierzymy, że ostatecznie zwycięży rozsądek, który wyklucza celowy armagedon. Wciąż odrzucamy myśl, że zbliżamy się do progu niewyobrażalnego kataklizmu, ale coraz trudniej być optymistą.

Chwieje się układ światowego bezpieczeństwa. Nie wszystko musi mieć związek z wojną w Ukrainie.

Wojna w Ukrainie wyzwoliła także inne demony. Dziś wszystko, co się wydarzy na świecie, przyjmowane jest jako rezultat wojny w Ukrainie. Tak też było w przypadku niedawnych tajemniczych eksplozji, które zniszczyły obie nitki rosyjskich gazociągów na dnie Bałtyku.

Uznano to wydarzenie za kolejny przykład eskalacji wojny, otwarcie nowego jej etapu. Otworzyła się furtka do powtórki podobnych działań. Infrastruktura krytyczna przestała być bezpieczna, a państwa próbują objąć ją szczególną ochroną. Tymczasem duńskie media informują, że Bornholm jest bez prądu. Prawdopodobną przyczyną awarii jest uszkodzenie kabla łączącego wyspę ze Szwecją.

Chwieje się coraz bardziej układ światowego bezpieczeństwa, który jeszcze kilka miesięcy wcześniej wydawał się w miarę stabilny.

Kryzys w Kazachstanie, gdzie doszło do masowych rozruchów, w których zginęło kilkadziesiąt osób, obalił rządzącego niepodzielnie od 1984 r. Nursułtana Nazarbajewa oraz wizerunek Kazachstanu jako oświeconej autokracji i enklawy stabilności w poradzieckiej Azji Centralnej.

3 tysiące rosyjskich komandosów zaangażowanych w operację nie obniżyły wprawdzie potencjału wojskowego Moskwy, który mógłby być wykorzystany do eskalacji wojny na Ukrainie, ale skomplikowały sytuację polityczną w tym rejonie.

Azja Centralna i Bałkany: od emocji i dezinformacji do bomb nie jest tak daleko

Wyzwaniem dla rosyjskiej polityki w Azji Centralnej są działania Chin, zwiększających aktywność również w sferze bezpieczeństwa regionalnego.

Powściągliwa reakcja Kazachstanu na rosyjską agresję to efekt konieczności równoważenia interesów Chin, Rosji i Turcji w odniesieniu do państw Azji Centralnej.

Niespokojnie zrobiło się też w Europie, a nawet wyglądające niewinnie zdarzenia mogą otwierać furtkę przyszłym konfliktom. Groźna może być dezinformacja, która podsyca emocje i budzi demony.

W lipcu doszło do kolejnego kryzysu między Serbią i Kosowem, wywołanego decyzją rządu Kosowa nakazującą Serbom wjeżdżającym do tego kraju, by zamieniali swoje tablice rejestracyjne na kosowskie. Od 11 lat ta dziwaczna praktyka obowiązuje kierowców samochodów wjeżdżających z Kosowa do Serbii.

Pojawiły się informacje, że gminy na północy Kosowa, zamieszkałe przez Serbów, zostały zablokowane przez oddziały specjalne, a Serbowie szykują się do wkroczenia na teren Kosowa i Metohiji. Okazało się, że to nieprawda. Konflikt w tym rejonie wciąż się tli. I to od dawna.

Do lokalnych walk doszło też ponownie na granicy Armenii i Azerbejdżanu, a siły azerbejdżańskie dokonały ostrzałów pozycji ormiańskich przy użyciu artylerii, moździerzy i dronów.

Wybuch kolejnej wojny w tym rejonie wciąż jest możliwy. Azerbejdżan, korzystając ze wsparcia Turcji, nie zrezygnował z otwarcia szlaku łączącego zasadnicze terytorium kraju z enklawą Nachiczewanu i dalej z Turcją.

Może wykorzystać bierność Rosji, zaangażowanej w wojnę z Ukrainą. Część rosyjskich żołnierzy sił pokojowych, którzy stacjonują w Górskim Karabachu od jesieni 2020 r., przerzucono na Ukrainę.

Punkty zapalne na świecie, które mogą być zapowiedzią kolejnych konfliktów

Rośnie ryzyko konfliktu turecko-greckiego na Cyprze. Prezydent Turcji Recep Erdogan zagroził inwazją na Grecję, sąsiada i partnera w NATO. Wcześniej w takim samym stylu ogłosił, że turecka armia rozpocznie operację wojskową w Tal Rifaat i Manbidż w Syrii przeciwko miejscowym terrorystom. I tak się stało.

Wciąż też utrzymują się napięcia między wspieranym przez Iran Hezbollahem w Libanie i Izraelem, dotyczące sporu o ogromne zbiorniki gazu na Morzu Śródziemnym na granicy morskiej między tymi krajami.

Umowę, którą pomógł przypieczętować Waszyngton, dającą Libanowi kontrolę nad polem gazowym w zamian za przyznanie Izraelowi pełnych roszczeń do pola gazowego Karish, szybko zakwestionowały obie strony.

Obecność rosyjskich najemników w Afryce negatywnie wpływa na pokój i bezpieczeństwo w tym regionie. Przykładem tego ma być zamach stanu w Burkina Faso, drugi w ciągu zaledwie 8 miesięcy.

Kapitan armii Burkina Faso Ibrahim Traore odsunął od władzy dotychczasowego przywódcę kraju płk. Paula-Henri Damibę i rozwiązał rząd. Stany Zjednoczone oskarżyły rosyjskich najemników o eksploatację zasobów naturalnych w Republice Środkowoafrykańskiej, Mali, Sudanie i innych afrykańskich krajach w celu zdobycia pieniędzy na sfinansowanie wojny w Ukrainie.

Wszystko to może być zapowiedzią kolejnych konfliktów. Dokąd zmierza świat po kryzysach, które sobie zafundował? Odpowiedź zależy również od wyników wojny w Ukrainie. Od tego, jak długo potrwa i jak się zakończy. Najgorszy scenariusz to zwycięstwo myślenia, że jeśli Rosja nie może być wielka, to świat nie musi istnieć.