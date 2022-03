Joe Biden ogłosił dodatkowe 800 mln dolarów pomocy wojskowej dla Ukrainy

Prezydent USA Joe Biden podpisał w środę rozporządzenie o udzieleniu Ukrainie dodatkowego pakietu pomocy wojskowej o wartości 800 mln dolarów. W "bezprecedensowym" pakiecie znajdzie się m.in. 800 zestawów przeciwlotniczych, w tym dłuższego zasięgu, a także 9 tys. zestawów przeciwpancernych oraz drony.

"To pozwoli ukraińskiemu wojsku nadal powstrzymywać samoloty i śmigłowce, które atakowały Ukraińców" - powiedział Biden, ogłaszając swoją decyzję w Białym Domu. Jak dodał, na wniosek prezydenta Ukrainy Włodymyra Zełenskiego USA pomogły również pozyskać dodatkowe systemy przeciwlotnicze dłuższego zasięgu wraz z amunicją. Biden zaznaczył, że w pakiecie oprócz dostarczanej już wcześniej broni, w tym 9 tys. nowych zestawów przeciwpancernych Javelin, 7 tys. karabinów i granatników, znajdą się również drony.

"To pokazuje nasze zobowiązanie, by wysyłać najnowocześniejsze systemy do Ukrainy" - powiedział Biden. Według doniesień telewizji NBC, może chodzić o tzw. amunicję krążącą (zwaną też dronami kamikaze) Switchblade.