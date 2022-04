Prezydent USA Joe Biden ogłosił nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, zawierający m.in. dziesiątki haubic i 144 tys. pocisków do nich. Jego wartość to 800 mln dolarów.

Joe Biden ogłosił w czwartek także wprowadzenie nowego programu, mającego ułatwić ukraińskim uchodźcom podróż do Stanów Zjednoczonych bezpośrednio z Europy.

- Dziś ogłaszam kolejne 800 milionów dolarów, by dodatkowo wzmocnić zdolność Ukrainy do walki na wschodzie i w regionie Donbasu. Ten pakiet zawiera ciężką artylerię, dziesiątki haubic i 144 tys. sztuk amunicji do tych haubic. Zawiera też więcej taktycznych dronów - powiedział amerykański prezydent w czwartek w wystąpieniu w Białym Domu, tuż po spotkaniu z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem.

500 mln dolarów do budżetu Ukrainy

Biden zaznaczył, że pakiet skrojony jest pod charakterystykę bitwy o Donbas i topografię regionu.

- Bitwa o Kijów była historycznym zwycięstwem dla Ukraińców. Teraz musimy przyspieszyć ten pakiet pomocy, by przygotować Ukrainę na rosyjską ofensywę w Donbasie. Ona będzie bardziej ograniczona, jeśli chodzi o geografię, ale nie jeśli chodzi o brutalność - ocenił Joe Biden.

Prezydent USA ogłosił też dodatkowe 500 mln dolarów bezpośredniej pomocy finansowej dla ukraińskiego budżetu, a także wezwał Kongres do uchwalenia kolejnych funduszy dla Ukrainy, odnotowując że udostępnione dotychczas środki są niemal na wyczerpaniu.

Haubice, amunicja i drony

W skład ogłoszonego w czwartek nowego pakietu amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy wejdą 72 haubice 155 mm wraz z pojazdami do ich holowania, 144 tys. sztuk amunicji artyleryjskiej - poinformował Pentagon.

Jak przekazał w wydanym komunikacie rzecznik resortu John Kirby, nowe dostawy ciężkiej artylerii pozwolą, wraz z ogłoszonymi tydzień wcześniej 18 haubicami, na wyposażenie pięciu batalionów.

Poza artylerią w pakiecie znalazło się "ponad 121" dronów taktycznych Phoenix Ghost oraz "sprzęt polowy i części zamienne".

Jak wyjaśnił Kirby, nowe bezzałogowce są podobne do wysłanych wcześniej dronów-kamikaze Switchblade i służą głównie do eliminowania artylerii wroga. Dodał, że zostały one szybko opracowane przez amerykańskie siły powietrzne w odpowiedzi na konkretne wymagania Ukraińców.

- Stany Zjednoczone kontynuują też pracę z sojusznikami i partnerami, by zidentyfikować i dostarczyć Ukrainie dodatkowe zdolności. USA nadal będą używać wszystkich dostępnych narzędzi, by wspierać Siły Zbrojne Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji - zadeklarował rzecznik Pentagonu.

100 tys. Ukrainek i Ukraińców może wyjechać do USA

Joe Biden ogłosił w czwartek także wprowadzenie nowego programu, mającego ułatwić ukraińskim uchodźcom podróż do Stanów Zjednoczonych bezpośrednio z Europy.

Jak oznajmił Biden, nowy program, nazwany "Unite for Ukraine", ma poszerzyć obecnie dostępne ścieżki imigracji do USA.

- Da on wygodny sposób na bezpieczną legalną migrację z Europy do Stanów Zjednoczonych dla Ukraińców, którzy mają w USA sponsora, np. rodzinę lub organizację pozarządową. Ten program będzie szybki i uproszczony - zapewnił Biden.

Jednocześnie wyeliminowana ma zostać ścieżka migracji przez Meksyk, z której korzystała część Ukraińców starających się o azyl w USA. Administracja amerykańska zobowiązała się do przyjęcia 100 tys. uchodźców z Ukrainy. Biden powiedział w czwartek, że do kraju dotarło dotąd kilkadziesiąt tysięcy osób.

Rosyjskie statki nie wpłyną do USA

Joe Biden ogłosił także, że rosyjskie statki nie będą miały wstępu do amerykańskich portów. Ruch ten ma na celu "pozbawienie Rosji dostępu do korzyści z międzynarodowego systemu gospodarczego" - podkreślił.

- Żaden statek, który pływa pod rosyjską banderą albo należy do rosyjskiego podmiotu lub jest przez ten podmiot wykorzystywany, nie będzie mógł cumować w żadnym amerykańskim porcie ani mieć dostępu do naszego wybrzeża. Żaden - powiedział Biden.

Jak dodał, podobne restrykcje ogłosiły wcześniej UE i Wielka Brytania.

- To kolejny kluczowy krok, który podejmujemy razem z partnerami z Unii Europejskiej, Zjednoczonego Królestwa i Kanady, by pozbawić Rosję korzyści z międzynarodowego systemu gospodarczego - oznajmił Biden.

Rosja nie osiąga celów

Zastępca sekretarza stanu USA Wendy Sherman powiedziała w czwartek w Brukseli, że Rosja nie osiąga swoich celów podczas inwazji na Ukrainę i że częściowo powodem tego są zachodnie sankcje.

- To, do czego dążymy, to strategiczna porażka (prezydenta Rosji) Władimira Putina i Kremla. I wierzę, że to już się dzieje, że bez względu na to, co się stanie Ukraina przetrwa - oświadczyła Sherman podczas wydarzenia zorganizowanego przez brukselski think tank Friends of Europe.