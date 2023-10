Joe Biden powiedział, co ma wspólnego wojna w Ukrainie z Izraelem i z Polską w tle

Prezydent Joe Biden wygłosił orędzie do narodu poświęcone Ukrainie i Izraelowi. Zapewnił, że Stany Zjednoczone będą wspierać Izrael i Ukrainę, bo inaczej Putin pójdzie dalej. Przypomniał niedawne słowa prezydenta Rosji o tym, że zachodnie ziemie Polski są "darem" od Stalina.

Prezentujemy najnowsze doniesienia dotyczące wojny na Ukrainie i konfliktu Hamasu z Izraelem.

Prezydent USA wystąpi do Kongresu o przyznanie 100 mld dol. pomocy dla Izraela i Ukrainy.

300 tys. powołanych izraelskich rezerwistów do armii czeka na rozkaz, by ruszyć zlikwidować Hamas.

Ukraina, która ma już około 20 pocisków dalekiego zasięgu ATACMS, nadal będzie je regularnie dostawać.

Od 1,5 tygodnia ukraińskie siły skutecznie odpierają największe od lat rosyjskie ataki wokół Awdijiwki w obwodzie donieckim. Jak podkreślają władze wojskowe, skuteczna walka inspiruje żołnierzy, by wywalczyć dalej.

Jak podały Siły Zbrojne Ukrainy w ciągu ostatnich 10 dni w obwodzie donieckim zestrzelono 5 rosyjskich samolotów, w tym co najmniej jeden myśliwiec Su-25.

Siły rosyjskie wykorzystują głównie samoloty szturmowe do przeprowadzania nalotów, ale są one nieskuteczne w walce z dalekiego dystansu, co zmusza je do lotów bliżej linii frontu, gdzie są łatwiejsze do zestrzelenia.

Siły ukraińskie odniosły kolejne niewielkie sukcesy posuwając się naprzód w pobliżu Kliszczejówki (7 km na południowy zachód od Bachmut), gdzie miały przekroczyć linię kolejową biegnącą na wschód od miasta.

Posunęły się też nieco do przodu w pobliżu Andrijiwki (10 km na południowy zachód od Bachmut) oraz Kurdyumowki (13 km na południowy zachód od Bachmutu) i przedarły się na rosyjską linię obronną w kierunku Opytnego (3 km na południe od Bachmutu).

Wojska ukraińskie odniosły też sukces na południe od Robotyne i południowy zachód od Werbowe. Odepchnęły siły rosyjskie z pozycji w pobliżu Werbowego i zbliżyły się na odległość 1,5-1,6 km do rosyjskich linii obronnych w pobliżu Robotyne.

Wojna Hamasu z Izraelem przykuwa uwagę. Świat z niepokojem patrzy na Bliski Wschód

Siły rosyjskie przeprowadziły serię ataków rakietowych i dronów na Ukrainę. Z siedmiu wystrzelonych rakiet i dziewięciu dronów Shahed-131/136, Ukraińcy zniszczyli jeden pocisk oraz 3 drony.

Rosjanie wciąż pod wrażeniem ataku dwóch ukraińskich grup dywersyjno-rozpoznawczych ukraińskiej brygady piechoty morskiej, które 19 października przekroczyły rzekę Dniepr. Pokonały znajdujące się w tym rejonie wojska rosyjskie i zdobyły przyczółek we wsi Krynki (30 km na wschód od miasta Chersoń i około 2 km w głąb lądu od linii brzegowej rzeki Dniepr).

Rosyjski milblogger stwierdził, że rosyjska piechota przeprowadziła kontratak i zepchnęła siły ukraińskie z powrotem na obrzeża wsi. Zauważył jednak, że wojska ukraińskie nadal kontrolują niektóre domy w Krynkach i czekają na przybycie posiłków w ten rejon.

Uwagę świata przykuwa nowa wojna na Bliskim Wschodzie. Premier Netanyahu spotkał się również brytyjskim premierem. Rishi Sunak powiedział, że naród palestyński też jest ofiarą Hamasu.

Zapewnił, że z radością przyjął podjętą przez Izrael decyzję o zapewnieniu drogi do Gazy dla pomocy humanitarnej. Czekają na nią setki tysiący cywilów, którzy żyją w skrajnie trudnych warunkach, bez wody, prądu i gazu. Mieszkańcom grozi klęska humanitarna.

Izrael podał, że zatrzymano 63 terrorystów Hamasu, który przetrzymuje około 200 zakładników

Izrael powołał 300 tys. rezerwistów. To 2 razy więcej, niż liczyły wojska sprzymierzone podczas wojny z Irakiem. Czekają teraz na granicy na rozkaz zlikwidowania Hamasu.

Według izraelskiej armii Hamas przetrzymuje 203 zakładników. Izraelski wywiad poinformował, że podczas operacji na Zachodnim Brzegu Jordanu zatrzymano 63 terrorystów Hamasu.

Kijów wspiera Izrael, ale przypomina, że Ukraina wciąż potrzebuje pomocy. Wieczorem 19 października prezydent USA Joe Biden wygłosił specjalne, poświęcone Ukrainie i Izraelowi orędzie do narodu.

Raz jeszcze zapewnił, że Stany Zjednoczone będą wspierać Izrael i Ukrainę. Biden wystąpił do Kongresu o przyznanie 100 mld dol. pomocy dla tych państw. Z tego 60 mld dol. ma dostać Ukraina.

Jak podał korespondent Ukrinformu, Joe Biden oświadczył też, że zwycięstwo Ukrainy w wojnie z Rosją i zwycięstwo Izraela w konfrontacji z Hamasem mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego USA. Tłumaczył dlaczego te odległe wojny są tak ważne.

Według niego atak na Izrael przypomniał prawie 20 miesięcy wojny, żalu i okrucieństwa, jakich doświadcza naród ukraiński. Powiedział, że historia nauczyła Amerykanów, że kiedy terroryści nie płacą za swój terror, a dyktatorzy nie płacą za swoją agresję, powodują większy chaos, śmierć i zniszczenie, a koszty i zagrożenia dla Ameryki i świata nadal rosną.

Pomoc wojskowa udzielana Ukrainie przez USA pomaga gospodarce i samej Ameryce

Dlatego też, podkreślił Biden, jeśli Putin nie powstrzyma pragnienia władzy i kontroli nad Ukrainą, nie ograniczy się tylko do niej. Przypomniał niedawne słowa prezydenta Rosji o tym, że zachodnie ziemie Polski są "darem" od Stalina.

Wyjaśnił także, że pomoc wojskowa udzielana Ukrainie przez USA pomaga gospodarce i samej Ameryce. Na Ukrainę wysyłany jest sprzęt z amerykańskich magazynów. Fundusze przyznane przez Kongres wykorzystujemy do uzupełniania zapasów nowego sprzętu, który chroni Amerykę i jest produkowany w Ameryce.

Dodał, że podobnie jak podczas II wojny światowej, dziś patriotyczni amerykańscy robotnicy budują arsenał demokracji i służą szerzeniu wolności.

Kijów potrzebuje teraz przede wszystkim obrony przeciwlotniczej, a także amunicji, by odpierać rosyjskie ataki. Prezydent Zełenski chciałby więcej rakiety dalekiego zasięgu i wsparcia na morzu.

Ukraińcy dostali na razie okołó 20 pocisków ATACMS, ale jak powiedział szef ukraińskiego MSZ, Ukraina będzie regularnie otrzymywać te pociski od USA.

Rosjanie nie rezygnują z zabiegania o większą pomoc Korei Północnej

Na spotkaniu planistycznym Parlamentu Europejskiego w Strasburgu posłowie przeważającą większością głosów poparli w pierwszym czytaniu propozycję utworzenia Funduszu Ukraińskiego. Fundusz ma dysponować 50 mld. euro pomocy finansowej dla Ukrainy na najbliższe cztery lata.

W związku ze zwiększonym napięciem w różnych miejscach na świecie, możliwością ataków terrorystycznych, demonstracji lub brutalnych działań przeciwko obywatelom i interesom USA, administracja prezydenta Bidena zaleca obywatelom USA zagranicą zachowanie zwiększonej ostrożności.

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow spotkał się 19 października w Pjongjangu z ministrem spraw zagranicznych Korei Północnej Choe Son Hui, w ramach trwających rosyjskich wysiłków mających na celu zaopatrzenie w dodatkową amunicję z Korei Północnej.

Instytut Studiów nad Wojna ocenia, że Rosja może być zainteresowana pewnymi formami współpracy technologicznej i obronnej z Koreą Północną w zamian za dostawę amunicji artyleryjskiej, o ile taka współpraca nie pociągnie za sobą wtórnych sankcji wobec Rosji.