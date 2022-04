Johnson: Przekażemy Ukrainie pojazdy opancerzone i pociski przeciwokrętowe

Wielka Brytania przekaże Ukrainie 120 pojazdów opancerzonych oraz pociski przeciwokrętowe - ogłosił w sobotę podczas wizyty w Kijowie premier Boris Johnson. Ogłosił też zwiększenie brytyjskich gwarancji kredytowych dla Ukrainy o kolejne 500 mln dolarów.

Johnson stał się jednym z pierwszych zagranicznych polityków, który po tym jak ukraińskie wojska odparły rosyjską ofensywę na Kijów, złożył wizytę w tym mieście i osobiście spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

"Ukraina przeciwstawiła się przeciwnościom losu i odepchnęła siły rosyjskie od bram Kijowa, dokonując największego wyczynu zbrojnego XXI wieku. To właśnie dzięki zdecydowanemu przywództwu prezydenta Zełenskiego oraz niezwyciężonemu bohaterstwu i odwadze narodu ukraińskiego udaremnione zostały potworne cele (prezydenta Rosji Władimira) Putina" - oświadczył Johnson.

W Kijowie brytyjski premier ogłosił dalsze zwiększenie pomocy wojskowej dla Ukrainy. Siły ukraińskie otrzymają 120 pojazdów opancerzonych, a także przeciwokrętowe systemy rakietowe, przy czym jest to niezależne od tego, co Johnson obiecał dzień wcześniej. W piątek mówił on o kolejnej partii sprzętu wojskowego o wartości 100 mln funtów, w tym pociskach przeciwlotniczych Starstreak, 800 wyrzutniach pocisków przeciwpancernych NLAW, precyzyjnej amunicji krążącej oraz sprzęcie nieśmiercionośnym.

To, że Wielka Brytania zamierza przekazać Ukrainie pojazdy opancerzone Mastiff ujawnił już w piątek minister obrony Ben Wallace, ale nie sprecyzował ich ilości. Natomiast o pociskach przeciwokrętowych pisała prasa, ale nie było dotychczas oficjalnego potwierdzenia ze strony rządu.

Oprócz pomocy wojskowej, Johnson ogłosił gwarancje kredytowe dla Ukrainy na pożyczki z Banku Światowego na kolejne 500 milionów dolarów, co zwiększa sumę brytyjskich gwarancji kredytowych do miliarda dolarów. Jak podkreślił brytyjski rząd, jest to uzupełnienie 394 mln funtów pomocy, które Wielka Brytania już przekazała Ukrainie w różnych formach, głównie w postaci pomocy humanitarnej.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński