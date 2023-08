Już wiadomo kto stał za atakami na Most Krymski

Zastraszanie to ważny element rosyjskiej wojny hybrydowej. Dlatego nie należy mu ulegać. Temu celowi miał służyć komentarz propagandysty Władimira Putina, który w Dniu Święta Wojska powiedział, że naszego kraju mogło w ogóle nie być, a rozbiór Polski to nadal dobry pomysł.

Prezentujemy najnowsze doniesienia dotyczące wojny na Ukrainie.

Ministerstwo Obrony Ukrainy ostatecznie oficjalnie ogłosiło wyzwolenie wsi Urożany w kierunku Berdiańska.

Władze ukraińskie pokazały nagrania, że wszystkie ataki na Most Krymski przeprowadziła Służba Bezpieczeństwa Ukrainy.

Pentagon ogłosił nowy pakiet uzbrojenia dla Ukrainy - Security Assistance Initiative wart 1,3 mld dol.

Po kilku tygodniach pozycyjnych walk z frontu nadeszły dobre informacje. Ukraińskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że Ukraińcom udało się zdobyć niewielką, ale bardzo ważną wioskę Urożajne w obwodzie donieckim.

Leży ona bowiem na głównym kierunku ukraińskiej kontrofensywy w stronę Morza Azowskiego, do którego Ukraińcy mają już 90 km. Wojska ukraińskie posuwają się powoli, ponieważ ukraińska armia oszczędza swoich żołnierzy, musi też pokonać ciągnące się kilometrami pola minowe i fortyfikacje.

Instytut Studiów nad Wojną poinformował, że wojska ukraińskie posuwają się naprzód w rejonie zaporoskim. Kontynuowały działania ofensywne na kierunkach Bachmutu i Berdiańska, na pograniczu obwodu zaporosko-donieckiego oraz Melitopola w zachodnim obwodzie zaporoskim.

Ołeksandr Syrski, dowódca Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że w kierunku Kupiańska nieprzyjaciel ze szturmowymi oddziałami codziennie próbuje przebić się przez obronę ukraińskich wojsk w różnych kierunkach, w celu zablokowania, a następnie zdobycia Kupiańska.

Jak podał Ukrinform w ciągu ostatnich 24 godzin doszło do 20 starć bojowych na południu Ukrainy, a lotnictwo przeprowadziło 10 uderzeń na obszary koncentracji wojsk i sprzętu wroga oraz na kompleks rakiet przeciwlotniczych. Obrońcy zniszczyli też 8 bezzałogowych rozpoznawczych statków powietrznych poziomu operacyjnego i taktycznego.

Trwa próba sił na Morzu Czarnym. Pięć okrętów Floty Czarnomorskiej zostało unieruchomionych

Władze ukraińskie ogłosiły oficjalnie i pokazały nagrania, że wszystkie ataki na Most Krymski, który jest oczkiem w głowie Putina i symbolem rosyjskiej okupacji, przeprowadziły ukraińskie siły bezpieczeństwa. Próba sił na Morzu Czarnym wciąż trwa.

Morskie bezzałogowce, które uszkodziły Most Krymski, to unikatowa broń konstrukcji ukraińskiej służby bezpieczeństwa. Produkowane są w tajnych zakładach w Ukrainie. Mogą przenosić nawet do 850 kg materiału wybuchowego.

Jak powiedział Wołodymyr Zełenski Ukraina wielokrotnie zwiększa produkcję bezzałogowców, bo są one gwarancją, że ludzie nie będą musieli płacić życiem, kiedy można zadziałać maszyną.

Rzecznik Sił Morskich Sił Zbrojnych Ukrainy Dmytro Pletenczuk poinformował, że Ukraińscy żołnierze unieruchomili pięć dużych okrętów desantowych Floty Czarnomorskiej Federacji Rosyjskiej.

Rosjanie znów zaatakowali ukraińskie porty przy ujściu Dunaju nieokreśloną liczbą dronów Shahed-131/136. Zniszczono m.in. infrastrukturę portową i budynki mieszkalne oraz silos zbożowy i elewator w Reni, w obwodzie odeskim. Siły ukraińskie zestrzeliły 13 dronów nad obwodami odeskim i mikołajowskim.

16 sierpnia, jednym z tymczasowych "korytarzy zbożowych" utworzonych przez Ukrainę dla statków cywilnych płynących do i z ukraińskich portów Morza Czarnego, wypłynął kontenerowiec Joseph Schulte (pod flagą Honkongu).

Instytut Studiów nad Wojną (ISW) zwraca uwagę, że Rosja próbuje promować własne inicjatywy eksportu rosyjskiego i skradzionego ukraińskiego zboża, aby jeszcze bardziej podważyć potencjalny sukces utworzonego przez Ukrainę "korytarza zbożowego".

Burmistrz Moskwy Serhij Sobianin powiedział, że na terytorium Ukrainy walczy około 45 tysięcy mieszkańców stolicy Rosji. 20 tys. z nich to ochotnicy. Wśród nich jest 5 tys. żołnierzy zawodowych.

W ogłoszonym przez Pentagon nowym pakiecie uzbrojenia dla Ukrainy wartym 1,3 mld dolarów USA zakupią cztery dodatkowe systemy obrony powietrznej NASAMS, amunicję artyleryjską do posowieckich dział i drony kamikaze Phoenix Ghost i Switchblade.

Jest prosty sposób na zwycięstwo. 2 tys. pocisków kasetowych dla ukraińskich HIMARS-ów

Burza po słowach szefa kancelarii NATO Siana Jenssena, który zasugerował, że po rezygnacji z części terytoriów, Ukraina mogłaby się domagać przystąpienia do Sojuszu.

- Nie mówię, że tak musi być. Ale mogłoby to być możliwe rozwiązanie - powiedział Jenssen. Na jego słowa stanowczo zareagował Kijów przypominając, że członkostwo Ukrainy w NATO, przy rezygnacji z części terytorium, byłoby triumfem Władimira Putina.

ISW podaje, że rosyjscy ultranacjonaliści coraz częściej krytykują rosyjskie dowództwo wojskowe za to, że nie rekrutuje i nie szkoli skutecznych oficerów średniego szczebla do kierowania siłami rosyjskimi na linii frontu w Ukrainie. Ich zdaniem rosyjscy przywódcy wolą oficerów, którzy są lojalni niż kompetentni.

Rosyjscy senatorowie zaproponowali 16 sierpnia poprawkę do ustawy "O środkach masowego przekazu" zakazującą rozpowszechniania zdjęć i filmów zawierających informacje o rosyjskich działaniach wojskowych i lokalizacjach. Władze chcą karać naruszających ten przepis grzywną w wysokości do 500 tys. rubli (5290 dol.) lub więzieniem do trzech lat.

Dan Rice, amerykański doradca naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy generała Wałerija Załużnego powiedział, że jeśli USA dostarczy Ukrainie 2 tys. rakietowych pocisków kasetowych do wyrzutni HIMARS, rosyjskie linie obronne zostaną przełamane i wojna skończy się zwycięstwem Kijowa.

W dniu Święta Wojska Polskiego rosyjska propaganda znowu nawiązała w swoim stylu do naszego kraju. Na antenie państwowej telewizji naczelny propagandysta Kremla Władimir Sołowiew wspomniał o tym, że naszego kraju mogło w ogóle nie być i że rozbiór Polski to nadal dobry pomysł.

Litwa ogłosiła zamknięcie dwóch przejść granicznych z Białorusią, a łotewski prezydent Edgars Rinkeviczs ostrzega, że trzeba być przygotowanym na prowokacje ze strony Mińska.