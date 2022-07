Kaczyński: Będziemy musieli wydać znacznie więcej niż 3 proc. PKB na armię

Polska musi być bardzo silnym i poważnym państwem. Naszym celem jest potężna armia; będziemy musieli wydać na nią znacznie więcej niż 3 proc. PKB - powiedział w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zaznaczył, że to radykalnie podniesie bezpieczeństwo kraju i jego status na arenie międzynarodowej.

W sobotę prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami Bielska Podlaskiego powiedział, że rząd PiS odrzucił "politykę wstydu i stawia na patriotyzm". "Jak ważny jest patriotyzm pokazała sytuacja na Ukrainie" - wskazał Kaczyński.

Zwrócił uwagę, że opozycja koncentruje się na dzieleniu społeczeństwa, uprawia pedagogikę wstydu, "że za wszystko jesteśmy winni i za wszystko powinniśmy przepraszać, że zbrodnie innych to są nasze zbrodnie czy przynajmniej współzbrodnie".

Kaczyński podkreślił, że "Polska jest piękną panną i ma potężny posag, tylko trzeba tą urodę i ten posag odpowiednio wyeksponować". I jak oświadczył, "my to chcemy zrobić".

Szef PiS zaapelował do Polaków, żeby podejmując decyzję w najbliższych wyborach myśleli o przyszłości Polski.

Zapowiedział, że jego ugrupowanie, jeśli wygra będzie kontynuować dotychczasową politykę, "tylko pewne elementy zostaną wzmocnione - przede wszystkim armia, bo rzeczywistość pokazała, że dziś jest to bardzo ważne". "Myśmy nigdy nie uwierzyli w żaden +koniec historii+, w bajkę, że nie ma państw, nie ma narodów, wszystko się zjednoczy, kapitał nie ma państwa" - powiedział Kaczyński.

Jak podkreślił, "naszym celem jest armia naprawdę potężna i to nas będzie kosztowało". "My będziemy musieli wydać znacznie więcej niż 3 proc. PKB. Musimy mieć armię, która zapewni nam pokój, bo jak mówi łacińskie przysłowie, +jeśli chcesz pokoju, przygotuj się do wojny+" - powiedział szef PiS.

"Nasze zakupy, nasza własna produkcja ku temu prowadzi. Musimy mieć odpowiednią liczbę czołgów. Potrzebna jest amunicja +krążąca+, drony rozpoznawcze i drony bojowe i musimy mieć to w odpowiednich ilościach. To muszą być setki a nawet tysiące" - oświadczył Kaczyński.

Zwrócił uwagę, że Korea Południowa, która jest na nieco wyższym poziomie rozwoju niż Polska, ma 2 tys. 300 dział 155 mm, dlatego jej armia jest traktowana, jako piąta, co do wielkości na świecie. "Armie francuska, angielska czy pakistańska, które dysponują bronią nuklearną, są za nią" - dodał.

Kaczyński podkreślił Polska musi być bardzo silnym państwem. "To podniesie radykalnie nasze bezpieczeństwo i spokój, prawo do szybkiego rozwoju oraz nasz status, jako państwa" - wyjaśnił.

Jak oświadczył, "doprowadzimy do tego, że Polska będzie poważnym państwem". "Możemy to zrobić w oparciu o tę część polskiego społeczeństwa, która jest patriotyczna a takich ludzi jest bardzo dużo na tej ziemi. Dlatego do was się zwracamy; dlatego was wspieramy" - powiedział Kaczyński.