Kaczyński: Musimy zbudować potężną armię

Musimy się uzbroić i zbudować potężną armię, tak żeby atak na Polskę nie miał żadnego sensu; mamy gotowy, skonkretyzowany plan - powiedział w sobotę podczas spotkania z mieszkańcami Torunia prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Kaczyński podkreślał - w kontekście wojny w Ukrainie - że Polska musi mieć potężna armię. "Musimy zbudować potężną armię (...) zwiększyliśmy wydatki pod tym względem już bardzo znacznie, ale to jest jeszcze dalece za mało. Ten wielki plan zbrojeniowy, który jest zawarty jako prawo, jako pewne zobowiązanie w ustawie o obronie ojczyzny, ten plan musi być zrealizowany" - powiedział Kaczyński.

Zaznaczył, że dzisiaj realizacja tego planu jest trudniejsza niż w momencie, kiedy został on przygotowany. "Kryzys doprowadził do tego, że pieniądz jest dzisiaj bardzo drogi, a był bardzo tani, że różnego rodzaju wymiary sytuacji się zmieniły. Ale ja często zadaję pytanie, czy lepiej być zadłużonym czy okupowanym tak jak część Ukrainy, co jest lepsze, czy być mordowanym, mieć spalone domy, być zmuszonym do ucieczki czy też musieć nawet płacić jakieś długi. Ja jestem głęboko przekonany, że lepiej jednak płacić długi" - powiedział prezes PiS.

"Musimy się uzbroić, musimy stworzyć taką armię i mamy taki plan, on jest gotowy, skonkretyzowany, żeby atak na Polskę nie miał żadnego sensu" - podkreślił. Stwierdzi, że "tylko ci, którzy potrafią sami się bronić, są bronieni także przez innych".

Kaczyński przekazał, że zamówienia na sprzęt wojskowy zostały już złożone i uruchomiony został także polski przemysł zbrojeniowy.

Dodał, że gdyby Ukraina "rozsypała się w ciągu dwóch, trzech tygodni, dzisiaj ta sprawa byłaby jakimś problemem na arenie międzynarodowej, ale niczym więcej". "Dzisiaj jest głównym problemem światowym" - podkreślił prezes PiS.