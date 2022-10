Kaczyński: Trzeba przygotowywać ludzi do walki

Nie należę do tych, którzy uważają, że jak ludzie będą mieli broń w domu, to zwiększy to naszą siłę obronną - przyznał prezes PiS Jarosław Kaczyński. Dodał, że jest za tym, by ludzie uczyli się strzelać i uczyli się zadań związane ze służbą wojskową.

Nie należę do tych, którzy uważają, że jak ludzie będą mieli broń w domu, to zwiększy to naszą siłę obronną. Owszem, to żeby ludzie uczyli się strzelać, uczyli się różnych zadań, które są związane ze służbą wojskową, to tak - powiedział Jarosław Kaczyński.

Szef PiS mówił też, że jego zdaniem organizacje paramilitarne powinny zdobywać uprawnienia. - Na przykład tak jak ta ochotnicza straż pożarna. Natomiast to powinno być bardzo ściśle związane z całym planem obrony państwa - ocenił.

Przede wszystkim w tych organizacjach paramilitarnych, ale w całym naszym wychowaniu, trzeba przygotowywać ludzi do tego żeby walczyli, żeby byli gotowi do walki - zaznaczył.

Ludzie powinni uczyć się zadań związanych ze służbą wojskową

Lider PiS pytany w Jedliczu (Podkarpacie) o kwestię ustawy o dostępie do broni palnej przyznał, że nie należy do tych, którzy uważają, że jak ludzie będą mieli broń w domu, to zwiększy to naszą siłę obronną. "Owszem, to żeby ludzie uczyli się strzelać, uczyli się różnych zadań, które są związane ze służbą wojskową, to tak" - zaznaczył.

"Jeśli chodzi o posiadanie prywatnej broni, no to my mamy taki kształt społeczeństwa, jaki mamy, i to może niestety niejednego człowieka, tak jak to jest w Stanach Zjednoczonych, kosztować życie, które byłoby zachowane, gdyby tej broni nie można było tak łatwo zdobywać" - mówił.

Kaczyński ocenił, że za takimi żądaniami mogą stać lobby tych, którzy chcą broń sprzedawać i dobrze na tym zarabiać.

Organizacje paramilitarne powinny zdobywać uprawnienia

Szef PiS mówił też, że jego zdaniem organizacje paramilitarne powinny zdobywać uprawnienia. "Na przykład tak jak ta ochotnicza straż pożarna. Natomiast to powinno być bardzo ściśle związane z całym planem obrony państwa" - powiedział.

Prezes #PiS J. #Kaczyński w #Jedlicze: Pomagamy Ukrainie, ale trzeba być gotowym psychicznie do walki. Ta gotowość bierze się z patriotyzmu. Nasza formacja jest formacją patriotyczną. Natomiast nasi przeciwnicy mają program antypolski. #DobryRządNaTrudneCzasy pic.twitter.com/wCqvK01ly7 — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) October 22, 2022

Zwracał uwagę, że gdyby Ukraina nie miała setek tysięcy ludzi, którzy byli gotowi podjąć walkę, to by się nie obroniła. "Tylko dzięki tej determinacji i odwadze zdołali się obronić" - mówił.

Kaczyński zaznaczał, że Polska przede wszystkim chce odstraszać od ataku na nasz kraj. "Ale gdyby jednak do takiego ataku doszło, to wtedy trzeba się bronić i wtedy morale ma zasadnicze znaczenie" - zauważył.

Kaczyński: Ludzie muszą być przygotowani do walki

"Przede wszystkim w tych organizacjach paramilitarnych, ale w całym naszym wychowaniu, trzeba przygotowywać ludzi do tego żeby walczyli, żeby byli gotowi do walki" - mówił.

"Przez wiele lat w Polsce, i to dalej jest wśród naszych przeciwników, w istocie dominuje taka tendencja antypatriotyczna i taka skrajnie indywidualistyczna - co tam bronić, skoro mam jedno życie. Jak ktoś tak myśli, to do walki się niestety nie nadaje, a u nas wielu młodych ludzi tak myśli i to musimy też zmieniać" - ocenił. Dodał, że można to robić też poprzez organizacje paramilitarne, "one dobrze mogą temu służyć".