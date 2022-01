Kanada nie wyklucza sprzedaży broni Ukrainie

Minister spraw zagranicznych Kanady Melanie Joly nie wyklucza sprzedaży przez Kanadę broni Ukrainie. W telewizyjnym wywiadzie podkreśliła, że trwają rozmowy z Kijowem, a Kanada nieustannie wzywa Rosję do deeskalacji sytuacji.

Joly była wielokrotnie pytana w wywiadzie dla stacji telewizyjnej CTV, czy w razie wtargnięcia wojsk rosyjskich na Ukrainę Kanada zgodzi się na sprzedaż broni dla ukraińskiej armii i nie wykluczyła tej możliwości.

"Najważniejszą sprawą obecnie jest współpraca z Ukrainą w sprawie zagrożeń dla ich bezpieczeństwa. To będziemy robić. Minister obrony Anita Ananda aktywnie zajmuje się tym dossier, trwają rozmowy z sojusznikami. (…) Odpowiadając na pytanie: bezpieczeństwo Ukrainy to bezpieczeństwo Europy, a to znaczy, że jest to sprawa bezpieczeństwa dla całego świata i dla Kanady" - podkreśliła Joly.

Joly dodała, że ministrowie rządu Kanady zajmują się na bieżąco problemem gromadzenia przez Rosję wojsk na granicy z Ukrainą. Przypomniała, że Kanada, tak jak sojusznicy z NATO, wzywali Rosję do wstrzymania tych działań. "Jeśli chodzi o zagrożenie, które stwarza obecnie Rosja, to właśnie z tego powodu w piątek odbyło się ważne spotkanie z ministrami spraw zagranicznych krajów NATO" - dodała Joly.

Kanada uznała niepodległość Ukrainy 30 lat temu. Od 2015 r. Kanada prowadzi na Ukrainie operację UNIFIER, czyli szkolenia dla ukraińskiego wojska. W ramach misji szkoleniowej Kanada wysyła co pół roku grupę 200 członków kanadyjskich sił zbrojnych na Ukrainę, ostatnia zmiana ma zakończyć swój pobyt w marcu br. Do końca września ub. r. w szkoleniach organizowanych przez kanadyjskie wojsko uczestniczyło ponad 30 tys. osób.

W niedzielę rozmowa przedstawicieli władz USA i Rosji w Genewie zainaugurowała serię spotkań dyplomatycznych Rosji i USA, które będą kontynuowane w poniedziałek.

Wcześniej w niedzielę sekretarz stanu USA Antony Blinken powiedział, że nie uważa, by w czasie rozmów dyplomatycznych USA-Rosja w Genewie doszło do przełomu. O postępy będzie trudno, gdy "Rosja przykłada Ukrainie broń do głowy" - podkreślił Blinken w wywiadzie dla stacji CNN. Waszyngton ma nadzieję, że możliwe jest zapobieżenie nowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Blinken podkreślił, że postęp w rozmowach będzie trudny ze względu na rosyjskie nagromadzenie wojsk przy granicy z Ukrainą.

W środę w Brukseli odbędzie się posiedzenie Rady NATO-Rosja, a w czwartek w Wiedniu spotkanie przedstawicieli Rosji i OBWE.

W miniony piątek Blinken zapewnił swojego ukraińskiego odpowiednika Dmytro Kułebę o niezachwianym poparciu dla suwerenności Ukrainy i podkreślił, że nie będzie rozmów z Rosją o Ukrainie bez Ukrainy - przekazał w piątek rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price.