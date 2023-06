Kanada: Pociski rakietowe, amunicja i szkolenia w ramach nowego pakietu pomocy Kanady dla Ukrainy

Kanada przekaże Ukrainie pociski rakietowe dla obrony powietrznej i amunicję oraz przedłuży szkolenia dla ukraińskiej armii – poinformowała minister obrony Anita Anand w komunikacie po czwartkowym spotkaniu Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy.

Przekazywana Ukrainie pomoc dla obrony powietrznej to 288 pocisków rakietowych średniego zasięgu AIM-7 Sparrow, które będą zmodyfikowane tak, by mogły być używane jako pociski ziemia-powietrze. Ponadto do Ukrainy trafi 10 tys. sztuk amunicji artyleryjskiej kalibru 105 mm - napisano w komunikacie przypominającym o złożonym podczas weekendowej wizyty w Kijowie zobowiązaniu premiera Kanady Justina Trudeau do uruchomienia nowej transzy pomocy wojskowej o wartości 500 mln CAD.

Ponadto Kanada dołączy do szkoleń dla ukraińskich pilotów, uczących się pilotować samoloty F-16, a także przedłuży do 2026 r. operację UNIFIER, by kanadyjskie siły zbrojne mogły "odpowiadać na pilne potrzeby szkoleniowe Ukrainy" - napisano w komunikacie. Od początku operacji UNIFIER w 2015 r. kanadyjscy eksperci wyszkolili ponad 36 tys. ukraińskich żołnierzy. Kanada będzie też wspierać znajdujące się w Polsce centrum obsługi czołgów Leopard 2.

Anand poinformowała też, że z zapowiedzianych w styczniu br. 200 kanadyjskich pojazdów opancerzonych Senator wszystkie zostały już wyprodukowane, 116 z nich dostarczono, a 18 kolejnych trafi na Ukrainę w przyszłym tygodniu. W najbliższych dniach Kanada dostarczy Ukrainie zapowiedziane 6750 karabinów, 1,1 mln sztuk amunicji 7,62 mm, 250 tys. sztuk amunicji kalibru 5,56 mm i 70 tys. sztuk amunicji dla snajperów.

Grupa Kontaktowa ds. Obrony Ukrainy, zwana w skrócie grupą Ramstein, została zawiązana 26 kwietnia ub.r. w znajdującej się w Niemczech amerykańskiej bazie lotniczej. Jest to międzynarodowa platforma współpracy, która spotyka się co miesiąc, by koordynować pomoc zbrojeniową dla Ukrainy. W czwartkowym spotkaniu w Brukseli uczestniczyło ok. 50 krajów - poinformowano w komunikacie.

Z Toronto Anna Lach