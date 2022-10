Kanada przeznaczy 47 mln CAD na dalszą pomoc dla ukraińskiej armii

Rząd Kanady przekaże Ukrainie wyposażenie dla armii o wartości 47 mln dolarów kanadyjskich. To zarówno amunicja, drony, jak i zimowe ubrania dla żołnierzy.

Nowa pomoc, którą dostarczy Kanada, jest odpowiedzią na listę potrzeb przekazanych przez rząd Ukrainy, minister obrony Kanady Anita Anand powiadomiła o szczegółach w Brukseli, gdzie bierze udział w spotkaniu ministrów obrony państw NATO - podał publiczny nadawca CBC.

Ukraińska armia otrzyma z Kanady zimowe ubrania dla żołnierzy szyte w kanadyjskich firmach, od rękawiczek do butów i kurtek, o łącznej wartości 15 mln CAD. Łącznie to pół miliona sztuk wyposażenia.

Kanada chce podzielić się swoimi doświadczeniami z armią ukraińską w kwestiach prowadzenia działań w trudnych warunkach atmosferycznych

"Zima nadchodzi. Kanada ma wyjątkowe doświadczenie, jeśli chodzi o odzież i wojnę w warunkach zimowych; będziemy przekazywać dostawy w nadchodzących tygodniach" - powiedziała Anand w rozmowie z dziennikarzami.

15,2 mln CAD to wartość dostarczanej amunicji, a 2 mln CAD to usługi komunikacji satelitarnej - podała agencja Interfax-Ukraina dodając, że mają one służyć utrzymywaniu łączności z partnerami w Europie i Ameryce Północnej. Kolejne 15 mln CAD przeznaczono na zakup dronów.