Karabinek Grot: warto nad nim jeszcze popracować

- To broń, która spełnia oczekiwania konwencjonalnych jednostek wojskowych. W naszych warunkach najczęściej dochodzić może do walk w otoczeniu miejskim, i do nich jest ona odpowiednia – mówi o karabinku Grot Paweł Naval Mateńczuk, ekspert zajmujący się uzbrojeniem, były żołnierz Jednostki Specjalnej Grom. Odnosząc się do niedawnych kontrowersji, uważa, że ewentualne usterki należy jak najszybciej usunąć, zaś na ten element uzbrojenia należy patrzeć w aspekcie całego bezpieczeństwa narodowego. Jednym z jego głównych filarów powinno być posiadanie przez Polskę fabryk, gdzie produkuje się broń własnej konstrukcji.

Modułowość karabinka

Bezpieczeństwo narodowe

Kolejną sprawą jest według Navala modułowość tego karabinka, a więc możliwość wymiany kolby, rękojeści, spustu. – To wszystko wpływa na to, że żołnierz może sobie ten karabinek do siebie dopasować. Następna rzecz, oczywiście celność, na co ma wpływ nieduży odrzut podczas strzelania. Oczywistością jest, by broń była niezawodna, nie zacinała się i strzelała każdą dedykowaną do niej amunicją. Ja jestem zwolennikiem krótszej lufy, wtedy łatwiej jest żołnierzowi operować bronią, ale tutaj jest możliwość dopasowania długości lufy. Większość potrzebnych nowoczesnemu żołnierzowi rozwiązań konstrukcyjnych ten karabinek posiada – opisuje były żołnierz.Przyznaje, że odpowiada mu podejście Łucznika, czyli producenta, który według niego poważnie i konkretnie odniósł się do krytycznych uwag. – Inżynierowie z tego zakładu mówią, że wiedzą o tych usterkach, pracują i nadal będą nad nimi pracowali, by Grot stał się niezawodną bronią. Przyznają przy tym, że to miało miejsce wcześniej i wiele wad zostało już usuniętych. A Grot serii A2 różni się od tamtej testowej, to nie jest już ta sama wersja, która jest dziś na wyposażeniu – wskazuje Mateńczuk. W tym kontekście wspomina też o kolbie, co do której też kierowane były zarzuty.- Konstruktorzy i technolodzy z fabryki w Radomiu powinni sprawić, aby ona nie pękała. Nie możemy mówić, że jest „dziadowska” czy beznadziejna, bo usterka powstała w jednej czy dwóch, a nie całej serii 40 tysiącach, jakie zostały wyprodukowane. To dla mnie trochę szukanie dziury w całym. Zdarzyło się, ale teraz trzeba spowodować, aby się to już się nie zdarzało – uważa ekspert. Jego zdaniem jedną z najistotniejszych cech tej broni jest to, że jest ona modułowa, a więc nie ma potrzeby wymieniać całych 40 tys. sztuk, tylko tę część, która w danym karabinku się popsuła.Na ten karabinek należy, według Navala patrzeć w kontekście całego bezpieczeństwa narodowego. - Powinniśmy mieć u nas polski transport autobusowy, polską energetykę, polską kolej, linie lotnicze i polskie fabryki uzbrojenia i amunicji. 100 lat temu, gdy była wojna polsko-bolszewicka, nikt nam nie chciał sprzedać broni i amunicji, blokowano dostawy, tylko Węgrzy nas wspomogli i mieliśmy czym walczyć – wyjaśnia ekspert i dodaje do tej argumentacji współczesny kontekst: - Francuzi mieli swojego Famasa (standardowy karabin szturmowy wykorzystywany przez francuskie służby od 1979 – przyp. red.), choć był bardzo drogi i nieopłacalny, a dziś się z niego już wycofują, ale mają już przecież go od kilkudziesięciu lat. A my, będąc prawie 40-mln krajem, powinniśmy dać szansę i starać się o to, aby duża cześć naszego uzbrojenia była nasza, polska – twierdzi Naval.Dodaje, że dobrze, że zarówno rynek cywilny, jak i fachowcy naciskają na producentów, aby produkowane w Polsce uzbrojenie stawało się jeszcze lepsze i na najwyższym światowym poziomie.- Jak najbardziej. Naciskajmy, ale nie zgadam się z opinią, by kupować zachodnie, bo trochę lepsze, to kiedy w takim razie damy szanse naszym inżynierom i producentom? Mój wybór dla wojsk konwencjonalnych padłby na polski sprzęt i wierzę w naszych konstruktorów i inżynierów, że właśnie po to to robią, abyśmy nigdy nie musieli prosić się o to, żeby nam wagon albo samolot z bronią i amunicją do Polski podesłali. Dlatego będę bronił naszego polskiego karabinka – podsumowuje Paweł Mateńczuk.