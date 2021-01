Karabinek Grot zagraża żołnierzom? Jest odpowiedź producenta

"Szokujący raport o karabinku Grot. Jest tak zły, że zagraża żołnierzom" napisał w niedzielę 24 stycznia jeden z portali internetowych. – Publikacja jest nierzetelna i wprowadza w błąd opinię publiczną – informuje w podziedziałek producent MSBS Grot, Fabryka Broni "Łucznik" - Radom.

MSBS Grot

Producent wskazuje, że konstrukcja MSBS Grot jest cały czas udoskonalana, m.in. w tym celu został powołany zespół do analizowania uwag oraz reklamacji użytkowników, składający się z przedstawicieli Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, Wojskowej Akademii Technicznej, Centralnego Organu Logistycznego oraz Fabryki Broni. Wypracowuje on zmiany modyfikacyjne broni, które uwzględniają uwagi wynikające z używania karabinków.Dzięki pracy zespołu powstały modyfikacje MSBS Grot w wersji A1, a następnie MSBS Grot w wersji A2 w zakresie m.in. wydłużenia łoża z nakładką obejmującą swoim zasięgiem regulator gazowy czy zastosowania iglicy o dużo większej odporności i wytrzymałości, dostosowanej do strzelania „na sucho” w ramach programu szkolenia żołnierzy.Spółka zapewnia, że większość z przywołanych wad, czy usterek miała charakter incydentalny i dotyczyła pojedynczego egzemplarza karabinka, jak miało to miejsce w przypadku pękniętego wodzika – był to przypadek pojedynczy, w którym mogła zadecydować ukryta wada materiału.- Należy zaznaczyć, iż nie ma produkcji bezbrakowej. Niewielka ilość pękniętych magazynków na dostarczone prawie czterysta tysięcy sztuk nie jest problemem ani dla użytkowników ani dla producenta, podobnie jak pęknięcie kilku kolb na ponad 40000 wyprodukowanych sztuk broni – wskazuje radomski producent.Karabinek Grot został opracowany przez Fabrykę Broni i Wojskową Akademię Techniczną w ramach programu Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej (MSBS). Rodzina karabinków otrzymała wspólną nazwę Grot dla upamiętnienia gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota" - komendanta głównego Związku Walki Zbrojnej i AK, jednego z twórców podziemia niepodległościowego w czasie II wojny światowej, żołnierza 1939 r., legionistę.Modułowa konstrukcja umożliwia montowanie kilku rodzajów luf; przy rozbieraniu broni nie jest konieczne zdejmowanie przyrządów celowniczych.