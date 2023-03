Karinsz: Przekazanie myśliwców to tylko kwestia czasu

Premier Łotwy Kriszjanis Karinsz poparł w sobotę ideę przekazania Ukrainie myśliwców i ocenił w rozmowie z niemieckimi mediami, że dostarczenie tego typu sprzętu stronie ukraińskiej jest tylko kwestią czasu.

"Nie widzę powodu, dla którego Zachód nie powinien dostarczać myśliwców. Jeśli Ukraińcy potrzebują myśliwców, powinni je dostać" - powiedział Karinsz w rozmowie z portalem niemieckiego tygodnika "Spiegel".

"Dostawa myśliwców to tylko kwestia czasu" - dodał.

Szef łotewskiego rządu podkreślił, że wszystkie kraje europejskie muszą wzmocnić swój przemysł obronny, gdyż jak zaznaczył: "Rosja produkuje 24 godziny na dobę, przestawili się na gospodarkę wojenną. My wciąż produkujemy w trybie pokojowym".

"To prawda, że wszyscy chcemy pokoju. Ale jedyną drogą do pokoju jest zwycięstwo Ukrainy. A do tego potrzebuje naszej broni" - podkreślił Karinsz.

Mówiąc o wydatkach na cele obronne, łotewski premier zaznaczył, że jego kraj w tym roku wyda więcej niż 2,5 proc. PKB (obecnie w NATO obowiązuje cel dwóch proc. - PAP). Jako "państwo frontowe" Łotwa nie ma wyboru - powiedział. Dodał, że najpierw należy zapewnić, że państwa członkowskie Sojuszu osiągną dwa procent wydatków na zbrojenia, ale powinniśmy już mówić o nowym celu "na przykład 2,5 procent" - powiedział Karinsz.

Środki finansowe przeznaczane przez Polskę na nowe uzbrojenie w ubiegłym roku były ponad dwukrotnie wyższe niż rok wcześniej. W 2023 r. Polska wyda na obronę ok. 4 proc. PKB, co stawia nas w czołówce NATO.