Katastrofalne dane z armii USA. Co drugi myśliwiec F-35 jest niezdolny do walki

Tylko połowa myśliwców F-35, którymi dysponuje amerykańska armia, jest w stanie realizować zadania bojowe. To mniej niż zakładane dwie trzecie. Głównym winowajcą zdaje się być silnik firmy Pratt&Whitney, ale usterek jest więcej.

Według informacji, jakie gen. Michael Schmidt, dyrektor wykonawczy programu F-35, przekazał Komisji Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów USA w lutym 2023 roku średni odsetek zdolnych do wykonywania zadań bojowych myśliwców F-35 w amerykańskiej armii wynosił 53,1 proc. To znacznie mniej niż założone minimum, wynoszące według agenci informacyjnej Bloomberg 65 proc.

Przy czym zdolność do wykonywania zadań bojowych oznacza możliwość wypełnienia części z przewidzianych dla tych samolotów zadań, a w to wchodzą nie tylko loty bojowe, ale także szkoleniowe i testowe. Według generała Michaela Schmidta odsetek maszyn mogących podołać wszystkim tym zadaniom jest jeszcze niższy i wynosi zaledwie 30 proc.

Generał uznał, że tak niski stopnień gotowości do zadań bojowych jest nie do zaakceptowania i postawił sobie za cel zwiększenie tego odsetka o co najmniej 10 punktów procentowych w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

W przeszłości spadek odsetka gotowych do zadań samolotów był przede wszystkim skutkiem braku części zamiennych czy nadmiernej liczby usterek silników i długiego czasu usuwania awarii silników przez ich producenta, firmę Pratt&Whitney. Według Bloomberga tym razem nie podano przyczyn spadku zdolności bojowych.

Problemy z częściami są także powodem opóźnień w dostawie nowych samolotów. W ubiegłym roku Lockheed Martin, producent samolotów, miał dostarczyć tylko połowę zamówionych maszyn, a Pratt&Whitney opóźnić dostawy wszystkich zamówionych silników.

Amerykańskie siły zbrojne mają obecnie ok. 540 myśliwców F-35. Według Bloomberga ich sprawność od kilku lat spada. W 2020 roku do realizacji niektórych misji było gotowych 69 proc. samolotów, a do wszystkich 39 proc. W ubiegłym roku odsetek myśliwców zdolnych do wykonywania części zadań spadł do 65 proc.