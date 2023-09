Każdy dzień wojny na Ukrainie kosztuje Rosję krocie. Wydali już setki miliardów dolarów

Donald Trump znowu powtarza, że jeśli wygra wybory prezydenckie w 2024 roku, to zakończy wojnę w 24 godziny. Rosyjski prezydent Władimir Putin podkreślił, że można się z tego tylko cieszyć. Nic dziwnego, Rosja wydała dotąd na wojnę przeciwko Ukrainie ok. 167,3 mld dol.

Prezentujemy najnowsze doniesienia dotyczące wojny na Ukrainie.

Najpierw krytykowano powolne tempo ukraińskiej kontrofensywy. Teraz okazuje się, że działania ofensywne przynoszą jednak efekty.

Według części analityków Rosjanie przecenili moc „linii Surowikina”. Popadli w samozadowolenie. Przełamanie obrony to dla nich szok.

Małe kontyngenty byłego personelu Grupy Wagnera wracają do walki. Czy najemnicy Wagnera wrócą na Ukrainę ?

Instytut Badań nad Wojną (ISW) podaje, że ukraińska armia wciąż poszerza znaczący taktyczny wyłom w rosyjskich liniach obrony wokół Robotyne, w zachodniej części obwodu zaporoskiego.

Ukraińcy świętują też wyzwolenie kolejnych wsi. Po sprzecznych komunikatach dowódca ukraińskich sił lądowych generał Ołeksandr Syrski oświadczył, że Kliszczijiwka, na południe od Bachmutu została wyzwolona. Umożliwia to rozwój dalszych działań ofensywnych.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pogratulował ukraińskiej 80. Brygadzie Powietrzno-Szturmowej, 5. Brygadzie Szturmowej, 95. Brygadzie Powietrzno-Szturmowej i Narodowej Brygadzie Szturmowej Policji „Lyut” za ich rolę w wyzwoleniu osady.

17 września wojska ukraińskie nadal kontynuowały udane operacje ofensywne w innych miejscach w kierunku Bachmutu, w obwodzie donieckim.

Siły rosyjskie przeprowadziły operacje ofensywne na linii Kupiańsk-Swatowe-Kreminna, w pobliżu Bachmutu, na linii Awdijewka-Donieck oraz w obwodzie doniecko-zaporoskim i w niektórych obszarach posunęły się naprzód.

Cały wysiłek Ukrainy, w obronie, a teraz w działaniach kontrofensywnych, stał się przedmiotem nieuzasadnionej krytyki. Według ISW działania wokół Bachmutu są uzasadnione.

Rosjanie przerzucają jednostki na południe Ukrainy spod Bachmutu. Mają tam potężne siły

W ten sposób zatrzymują tu dużą część rosyjskich sił bojowych, które wzmacniają rosyjską obronę na południu Ukrainy, zwiększając tym samym szanse Ukrainy na sukces operacyjny na froncie południowym.

Rosjanie już przerzucają spod Bachmutu i z innych odcinków frontu uważane za elitarne jednostki powietrznodesantowe, ponieważ rosyjskie oddziały przemęczone są brakiem rotacji i osłabione poniesionymi stratami..

Przerzucone spod Bachmutu jednostki rosyjskie wzmocniły obronę wokół okupowanego miasta Tokmak, w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy, znajdującym się ok. 16 km za obecną linią frontu. Ustawili też kolejne pasy przeciwczołgowych “jeży” i wykopali dodatkowe okopy.

Według brytyjskich analityków to sygnał, że miasto będzie filarem drugiej głównej linii rosyjskiej obrony w obwodzie zaporoskim. Ruchy Rosjan wskazują na ich rosnące zaniepokojenie ukraińskimi powodzeniami taktycznymi na głównej linii obronnej w rejonie Robotynego.

Rosjanie wciąż mają jednak pod Bachmutem potężne siły. Jak podawał Ilja Jewłasza, rzecznik wschodniego zgrupowania Sił Zbrojnych Ukrainy, na bachmuckim odcinku frontu Rosjanie mają 52 tys. żołnierzy, ok. 274 czołgi, ponad tysiąc pojazdów opancerzonych, 150 systemów artyleryjskich i nieco ponad 120 systemów rakietowych.

To spektakularne, że ukraińska armia walczy jak równy z równym z silniejszą armią rosyjską

Jeszcze niedawno z Waszyngtonu i Berlina płynęły sygnały o niezadowoleniu z ukraińskiej strategii. Wojskowi twierdzili, że Kijów nie odnosi sukcesów, bo nie chce słuchać rad Zachodu.

Teraz Pentagon ogłosił, że ostatnie sukcesy Ukrainy sugerują realistyczną możliwość przełamania pozostałych rosyjskich linii obrony do końca 2023 r. Choć będzie to trudne.

Według części analityków Rosjanie przecenili moc „linii Surowikina”. Popadli w samozadowolenie. Myśleli, że wraz ze zbliżaniem się pory jesiennych deszczów udało im się wszystko obronić.

To był dla nich szok. Według ukraińskich dowódców Rosjanie byli tak okopani, że w zdobytych ziemiankach ukraińscy żołnierze znaleźli dywany i obrazy zawieszone na ścianach. Wierzyli, że Ukraińcy ich obrony nie przełamią.

Jednak sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg ocenił, że nie należy się spodziewać szybkiego zakończenia wojny na Ukrainie. Przypomniał, że większość wojen trwała dłużej, niż przewidywano, gdy się zaczynały, dlatego trzeba przygotować się na długą wojnę w Ukrainie.

Stoltenberg, przypominając czasy zimnej wojny, kiedy Niemcy wydawały nawet 4 proc. na obronność, apelował do Berlina o zwiększenie wydatków na zbrojenia do 2 proc. O to samo apelował również do swojego państwa - Norwegii.

W Ukrainie trwa rakietowo-dronowa wymiana ciosów. Ukraińcy nie pozostają Rosjanom dłużni

W niedzielę Rosjanie zaatakowali cele w Ukrainie przy użyciu 10 rakiet manewrujących i sześciu dronów Shahed. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zdołała zestrzelić 6 rakiet i sześć dronów.

W rejonie Odessy rosyjskie rakiety uszkodziły infrastrukturę rolniczą, użytki oraz magazyn ze zbożem. Siły rosyjskie dodatkowo uderzyły w przedsiębiorstwa cywilne w Charkowie czterema rakietami S-300.

W nocy 18 września rosyjski bezzałogowy statek powietrzny typu Shahed-136/131 zaatakował miejscowość Snigurów. Został zestrzelony. Obrona powietrzna zniszczyła dwie rakiety manewrujące nad obwodem dniepropietrowskim.

Przestały już dziwić doniesienia o coraz częstszych atakach Ukraińców na Krymie i w Rosji. Jeden z takich ataków na magazyny paliw w rejonie rosyjskiego miasta Orzeł spowodował ogromny pożar.

Ukraińska Prawda, powołując się na źródła w Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) podała, że dron morski SBU Sea Baby (Morski maluch) zaatakował i unieruchomił rosyjską korwetę Samum w pobliżu Sewastopola, która musiała zostać odholowana do remontu.

Rosjanie przekazali, że udało im się zestrzelić ukraińskie bezzałogowce nad Krymem i Moskwą i zniszczyli bezzałogowiec atakujący korwetę Samum. Według Ukraińców Rosjanie, po ataku na port w Sewastopolu przemieścili 3 swoje okręty desantowe z Morza Czarnego na Morze Azowskie.

Wojna w Ukrainie kosztuje już Kreml ok. 167,3 mld dol. Dziennie ok. 300 mln dolarów

W wywiadzie dla amerykańskiej stacji telewizyjnej NBC były prezydent USA Donald Trump powiedział, że pochwały jakie otrzymał od Władimira Putina świadczą o tym, że ma rację w kwestiach dotyczących Rosji i Ukrainy.

Od miesięcy powtarza, że jeśli wygra wybory prezydenckie w 2024 roku, to zakończy wojnę w 24 godziny. Amerykańcy dziennikarze przypominają słowa Putina zapewniającego, że jeśli Trump wróci do Białego Domu, to rozwiąże wszystkie palące kwestie w ciągu kilku dni, włącznie z kryzysem na Ukrainie. Jak podkreślił, można się z tego tylko cieszyć.

Ukraińskie wydania Forbesa opublikowało wyliczania, z których wynika, że Rosja wydała dotąd na wojnę przeciwko Ukrainie ok. 167,3 mld dol. Codziennie Kreml wydaje na ten cel około 300 mln dol.

Największa kwota dotyczy samego prowadzenia działań wojennych. Kosztowało to Rosję około 51 mld. dol. Natomiast na 34 mld dol. Forbes wycenił wartość zniszczonego sprzętu rosyjskiego, a na żołd 35,1 mld dol. Do tego rachunku nie wliczono strat gospodarczych wywołanych wojną.

Północnokoreański dyktator Kim Dzong Un zakończył podróż do Rosji 17 września i otrzymał od gubernatora Kraju Nadmorskiego kilka sztuk wojskowego sprzętu technicznego. Gubernator Kraju Nadmorskiego Oleg Kożemyako podarował Kimowi kamizelkę wojskową, nieokreśloną amunicję krążącą i bliżej nieokreślony dron zwiadowczy dalekiego zasięgu. Wbrew sankcjom ONZ.

Według analityków ISW niedawne rosyjskie twierdzenia, że małe kontyngenty byłego personelu Grupy Wagnera wracają do walki na Ukrainie, nie oznaczają, że w pełni odtworzone siły bojowe Wagnera powrócą na Ukrainę w najbliższym czasie, jeśli w ogóle.