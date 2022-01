Kiedy Abramsy nad Wisłą? Z Ameryki płyną dobre wieści

Może się okazać, że sytuacja międzynarodowa, wynikła z napięcia na granicy rosyjsko-ukraińskiej, spowoduje, że do Polski trafi kolejny kontyngent żołnierzy amerykańskich, z których 5 tys. jest już gotowych do przerzutu. Możemy też otrzymać szybciej czołgi Abrams, których Ministerstwo Obrony Narodowej chce kupić 250 sztuk.

W opublikowanym przez amerykańskie media liście politycy, zwracając się do ministra obrony Lloyda Austina, argumentują, że szybsza decyzja w tej sprawie byłaby ważnym sygnałem zarówno dla NATO, jak i dla Kremla.



Przypominają, że wniosek o zatwierdzenie wystosowanego przez Polskę zapytania o zgodę na zakup tych czołgów (w ramach procedury FMS) zalega od lata 2021 r. "Uważamy, że powinien zostać maksymalnie przyspieszony (jego rozpatrzenie - przyp red.), by pomóc w odstraszeniu rosyjskiej agresji" - czytamy w liście.

Autorzy argumentują, że wyposażenie Polski w czołgi M1A2 pomogłoby w wymianie posowieckiego sprzętu znajdującego się w strukturach polskich sił zbrojnych, wsparło interoperacyjność z siłami USA i NATO oraz wzmocniło amerykańską bazę przemysłową.

Za ciężki na nasze mosty

Szkolenie na Abramsach

Abrams to czołg trzeciej generacji, od 40 lat podstawowy wóz armii amerykańskiej uważany wciąż za mercedesa wśród czołgów. Jego długość to 9,7 m, szerokość 3,7 m, a wysokości 2,4 m. Maksymalna prędkość to 67 km/h na drodze i 40 km/h w terenie. Jego zasięg w polu to 200 km. Waży ok. 70 ton.To też jeden z najcięższych wozów pozostających w służbie. I to - obok ogromnej paliwożerności tych maszyn - budziło kontrowersje. Zwracano uwagę, że tak ciężka maszyna nie jest dostosowana do warunków polskich, gdzie wiele mostów nie będzie w stanie utrzymać takiego ciężaru.Generałowie, dziś już poza służbą, wskazywali, że z nowym nabytkiem czeka nas dużo kłopotów...- Zakup systemu, choćby najlepszego, bez zdolności do jego serwisowania i modernizowania nie zwiększa potencjału obronnego kraju. Abrams to czołg będący w okresie końca cyklu jego wojskowego "życia" - cytowały media wypowiedź gen. Mirosława Różańskiego, byłego szefa Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.Rządowe plany zakupu amerykańskich czołgów krytykowali też związkowcy z branży zbrojeniowej. "Ta decyzja zlikwiduje tysiące miejsc pracy na Śląsku" - skarżyli się w liście do prezydenta Andrzeja Dudy. Krytyków tej decyzji szef MON-u skarcił dosadnie: "Nie chcą, by Polska była bezpieczna".

Poza Ameryką, Abramsy służą także w armii Australii, Egiptu, Iraku, Kuwejtu, Arabii Saudyjskiej i Maroka. Są mniej popularne od niemieckich czołgów Leopard 2, które służą w znacznie większej liczbie państw. Także w Polsce.

W 2013 r. za 180 milionów euro kupiliśmy 119 używanych czołgów Leopard (14 Leopardów 2A4 i 105 w wersji 2A5). Dołączyły one do 128 Leopardów 2A4, które pancerniacy otrzymali wcześniej. Obecnie są modernizowane do wersji 2PL. Łącznie mamy blisko 245 Leopardów.



Niedawno minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak oświadczył, że pierwsza partia maszyn powinna trafić do Polski w 2022 r. Jak dotychczas nie ma jednak decyzji amerykańskiego rządu na zakup Abramsów przez Polskę. Mimo to - poinformował MON pod koniec 2021 r. - do USA na przeszkolenie na Abramsach zostali skierowani pierwsi polscy żołnierze.