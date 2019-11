Kiedy ORP Ślązak trafi do Marynarki Wojennej? Optymizmu brak

Pomimo zakończenia prób zdawczo-odbiorczych, okręt patrolowy Ślązak wciąż stoi w stoczni. Kiedy trafi wreszcie do Marynarki Wojennej RP? Czyżby było coś na rzeczy w spekulacjach, że wprowadzenie tej jednostki nie zakończy dotychczasowych problemów, a tylko uruchomi nowe?

Ślązak wkracza w dorosłość

Inspektorat Uzbrojenia informuje, że trwa wciąż proces opracowania dokumentacji zdawczo-odbiorczej oraz wykonywane są przez wykonawcę czynności obsługowe przed przekazaniem jednostki, które PGZ Stocznia Wojenna określiła jako ostatnie formalności związane z przekazaniem okrętu zamawiającemu.Część komentatorów ma nadzieję na uroczyste wprowadzenie okrętu do linii 11 listopada w Święto Niepodległości, albo 28 listopada podczas obchodów 101 rocznicy utworzenia MW, by uroczyściej celebrować zakończenie budowy Ślązaka. Problem w tym, że w tym akurat przypadku powodu do zachwytów być raczej nie powinno.Ślązak budowany jest od 18 lat. Początkowo miał być korwetą wielozadaniową, ORP Gawron. Stępkę pod jej budowę położono w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni, z udziałem ówczesnego premiera Leszka Millera, podczas uroczystych obchodów utworzenia MW RP 28 listopada 2001 r. Budowę korwety zarzucono formalnie w lutym 2012 roku. Budowa okrętu kosztowała już ok. 1,2 mld złGdyby sugerowane przez znających problemy marynarki specjalistów terminy wprowadzenia jednostki do linii się potwierdziły, okręt zyskałby swoistego rodzaju dojrzałość, kończąc 18 lat. Tylko czy to powód do świętowania przez polityków, wojskowych i stoczniowców, którzy pokazali światu, jak nie należy budować okrętów.