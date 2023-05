Kindżał nie jest już cudowną bronią Putina. Twórcy rakiet aresztowani za zdradę

Jeden z twórców rakiet Kindżał, Walerij Zwiegincew, został aresztowany z powodu podejrzeń o zdradę stanu. W areszcie w ciągu minionego roku znalazło się też trzech innych naukowców z Rosyjskiej Akademii Nauk w Nowysybirsku, poinformowało Radio Swoboda. Jeden z nich już nie żyje.

Rosja zasypuje ukraińskich cywilów rakietami, licząc, że osłabi ich ducha.

Tymczasem Ukraińcy złamali kręgosłup rosyjskiej armii, zabijając 200 tys. ich żołnierzy.

Prezydent Zełenski wykorzystał spotkanie przywódców państw w Rejkiawiku do ponowienia apelu o dostawę samolotów F-16. Są obrońcom niezbędne.

Twórcy Kindżałów znaleźli się na celowniku służb - zatrzymany został Walerij Zwiegincew, podobnie jak trzech innych rosyjskich naukowców.

Rosjanie twierdzą, że zniszczyli pięć systemów obrony powietrznej Patriot i stację radarową. Amerykanie zaprzeczają. Uszkodzenia jednego Patriota są niewielkie, a radar działa.

Rosjanie wciąż koncentrują swój główny wysiłek na kierunkach Łymanu, Bachmutu, Awdijiwki i Marjinki. W ciągu ostatniej doby Ukraińcy odparli tam 36 rosyjskich ataków. Jak podał ukraiński sztab, Bachmut i Marjinka pozostają w epicentrum działań wojennych.

"Będziemy stali tak długo za Ukrainą, jak będzie trzeba". Taką jasną deklarację od europejskich przywódców usłyszał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w Rejkiawiku podczas szczytu Rady Europy.

Prezydent Ukrainy podziękował za tę solidarność, a przy okazji wykorzystał spotkanie do wygłoszenia apelu, który powtarza od dawna. Mówił o potrzebie przekazania Ukrainie myśliwców F-16, bo bez nich żaden system obrony nie będzie doskonały.

Decyzja o wysłaniu samolotów nie należy do Rady Europy i wymagać będzie zgody Stanów Zjednoczonych, jednak premierzy Wielkiej Brytanii i Holandii uzgodnili w Islandii, że zbudują koalicję państw, która zapewni Ukrainie myśliwce F-16.

Niemal co noc Rosja dokonuje ataków rakietowych na cele cywilne, licząc, że osłabi ducha Ukraińców. W Mikołajowie rosyjskie rakiety Kalibr spadły na bloki mieszkalne, niszcząc 6 z nich oraz na centrum handlowe. To zemsta za niepowodzenia na froncie, gdzie Rosjanie ponoszą ogromne straty.

Minionej doby wróg przeprowadził 15 ataków rakietowych, w szczególności na miasta Bachmut, Chersoń i Odessę, 42 naloty i 101 ataków z systemów rakietowych. Ukraińska wiceminister obrony Hanna Maliar uważa, że chcą w ten sposób utrzymywać ukraińskich żołnierzy w napięciu i nie dopuścić do ich przemieszczenia na inne odcinki.

Kindżał zawiódł. Znaleziono winnych, są już w areszcie

Rosyjskie media pieją z zachwytu, że ich pociski hipersoniczne Kindżał zniszczyły systemy Patriot. Amerykanie przyznali, że jeden z Patriotów został trafiony przez Rosjan w pobliżu Kijowa. Jak przekazała CNN, uszkodzenia systemu są minimalne. Można go naprawić bez wywożenia z Ukrainy.

Ukraińskie służby poinformowały o zablokowaniu kamer online, które automatycznie rejestrowały działanie systemów ukraińskiej obrony przeciwlotniczej.

Dostęp do sfilmowanych kadrów był otwarty dla szerokiego kręgu użytkowników, którzy opublikowali na YouTube nagranie nocnego ataku na Kijów. Służby przypominają o zakazie nagrywania i publikowania materiałów wideo i zdjęć dotyczących działań ukraińskich przeciwlotników i skutków rosyjskich ostrzałów.

Sensacyjne wiadomości popłynęły z Moskwy, Walerij Zwiegincew, jeden z twórców rakiet Kindżał, został aresztowany z powodu podejrzeń o zdradę stanu, za co od tego roku grozi surowa kara - nawet dożywocie.

W areszcie znalazło się już trzech innych naukowców z Rosyjskiej Akademii Nauk w Nowysybirsku, poinformowało Radio Swoboda. Jeden z zatrzymanych już nie żyje, gdyż do aresztu trafił prosto z leczenia onkologicznego.

"Działania, za które nasi koledzy mogą spędzić resztę życia w więzieniu, stanowią to, co na całym świecie, w tym w Rosji, uważane jest za zwykły obowiązkowy element konkurencyjnej i solidnej pracy naukowej" - piszą w apelu w obronie aresztowanych inni naukowcy.

Ogromne straty Rosjan w wojnie z Ukrainą. Zginęli najlepiej wyszkoleni żołnierze

Od początku wojny Rosjanie stracili już 200 tys. żołnierzy. Ukraińcy przypominają, że Związek Radziecki przez 10 lat, w największym konflikcie XX w. w Afganistanie, stracił 15 tys. żołnierzy i to rzuciło go na kolana. Obecnie straty są o wiele większe, nie powstrzymuje to jednak Kremla przez eskalacją wojny. Wniosek jest tylko jeden. W Rosji najtańsze jest ludzkie życie.

Straty te powodują, że rosyjska armia w Ukrainie jest coraz słabiej wyposażona i wyszkolona. Rosjanie stracili bardzo wielu zawodowych wojskowych. Mogą oczywiście zmobilizować jeszcze 200 czy 300 tysięcy ludzi, jednak ich zdolność bojowa będzie już zupełnie inna.

Według analityków zdolności bojowe brygad rosyjskich i innych jednostek są na poziomie 50-60 proc. ich potencjału bojowego.

Wyliczono koszty odbudowy Ukrainy. Potrzebne będą ogromne pieniądze

Francja bada możliwość zaopatrzenia Ukrainy w pociski manewrujące Scalp, pisze Le Monde. Decyzja o przekazaniu Kijowowi pocisków kierowanych powietrze-ziemia, zdolnych do rażenia celów na duże odległości, nie została jeszcze podjęta.

Jak podała agencja AP, ponad 40 krajów poparło podczas obrad szczytu Rady Europy w Rejkiawiku stworzenie systemu szacowania szkód wojennych, wyrządzonych przez Rosję na Ukrainie. Miałoby to pomoc w zadośćuczynieniu ofiarom wojny i wsparciu w odbudowie Ukrainy. Koszty odbudowy wyliczono obecnie na 411 mld dol.

Rząd Węgier nie zatwierdzi kolejnej transzy z Europejskiego Funduszu na rzecz Pokoju dla Ukrainy ani nie poprze nowych sankcji na Rosję, dopóki Kijów nie usunie węgierskiego banku OTP z listy międzynarodowych sponsorów wojny.

- Chciałbym jasno powiedzieć, że dopóki Ukraina utrzymuje OTP na liście międzynarodowych sponsorów wojny, Węgry nie mogą zgodzić się na decyzje, które wymagałyby od Unii Europejskiej i jej państw członkowskich dalszych poświęceń gospodarczych i finansowych - oświadczył w środę w Wiedniu Peter Szijjarto, minister spraw zagranicznych i handlu Węgier.

Konta bankowe fińskiej ambasady w Moskwie oraz konsulatu generalnego w Sankt Petersburgu zostały zablokowane. Jak przekazał szef fińskiego MSZ Pekka Haavisto, rachunków nie można używać od końca kwietnia. Ambasada złożyła notę w tej sprawie i czeka na odpowiedź Rosji.

Kindżałami w Patrioty. Rosjanie za wszelka cenę chcą zneutralizować nową broń Ukrainy

Na Bałtyku zacznie niebawem operować niszczyciel rakietowy włoskiej marynarki. Jak wynika z zapowiedzi polskiego MON, okręt ma wzmocnić obronę infrastruktury krytycznej w północnej Polsce.

Szef wywiadu wojskowego Ukrainy generał Kyryło Budanow uważa, że pomiędzy Ukrainą i Rosją powinna powstać strefa zdemilitaryzowana o szerokości nie mniejszej niż 100 km. Jak podkreślił, podjęcie takiej decyzji to dla Ukraińców jeden z głównych warunków zakończenia wojny.

Budanow wyjaśnił, dlaczego. Z tak dużej odległości nie da się przeprowadzać skutecznych ostrzałów przy pomocy klasycznych środków rażenia, takich jak wyrzutnie artyleryjskie. Ukraińcy chcą się w ten sposób zabezpieczyć, ponieważ uważają, że system polityczny w Rosji nie zmieni się nawet po odejściu Putina.

Pierwszego w historii zestrzelenia odpalanego w powietrzu pocisku balistycznego AS-24 Kindżał, przedstawianego przez Władimira Putina jako niepokonany, Ukraina dokonała już 3 maja . Rosjanie są wciąż zszokowani, że ich rakiety balistyczne mogą zostać zestrzelone.

Po tym wydarzeniu postanowili więc za wszelką cenę zneutralizować ulepszone zdolności obrony powietrznej Ukrainy. Ich ataki skończyły się tym, że uszkadzając jedną z wyrzutni Patriot, prawdopodobnie stracili kilka kolejnych pocisków.