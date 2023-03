Klęska Rosjan w bitwie pancernej z Ukraińcami

Pod Wuhłedarem Rosja straciła w ostatnim czasie około 130 czołgów, wozów bojowych oraz innego sprzętu pancernego.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Rosjanie ponoszą klęskę za klęską w Wuhłedarze na południu obwodu donieckiego.

W Rosji burza po akcji przeprowadzonej rzekomo przez Ukraiński Korpus Ochotniczy w obwodzie briańskim i propagandowe wrzenie.

Awantura na szczycie w New Delhi, doszło do w starcia Zachodu z Rosją w sprawie wojny na Ukrainie.

W Bachmucie wciąż toczą się ciężkie walki o ruiny każdego domu. Ukraińcy przyznają, że ich sytuacja jest coraz cięższa. Rosjanie ponoszą też klęskę za klęską w Wuhłedarze na południu obwodu donieckiego. Prowadzili też ograniczone ataki na północny wschód od Kupiańska oraz wokół Kreminnej.

Kto przeszedł granicę i wtargnął do Rosji? Mówili, że chcą obalić dyktaturę Putina

W Rosji wrze po akcji przeprowadzonej rzekomo przez Ukraiński Korpus Ochotniczy w obwodzie briańskim. Rosyjskie media podały, że grupa kilkudziesięciu ukraińskich sabotażystów miała przekroczyć granicę z Rosją i przeprowadzić akcję w obwodzie briańskim.

Kijów mówi o rosyjskiej prowokacji. Prezydent Rosji Władimir Putin skomentował wydarzenie mówiąc, że to, co Ukraina uważa za prowokację, to akt terrorystyczny.

Do jednej z wsi weszli żołnierze z żółtymi opaskami na rękach i nogach przedstawiający się jako Rosyjski Korpus Ochotniczy, deklarujący, że walczą za Ukrainę i wjechał do Rosji z bronią z Ukrainy aby pokazać rodakom, że mogą walczyć z reżimem Putina.

Pojechali tam, aby chwalić się przed rosyjską telewizja, która akurat tam przypadkowo na nich czekała, że przyszli wyzwolić Rosjan. Kijów nazwał to celową rosyjska prowokacją.

Możliwe też, że Rosja może mieć u siebie problemy z rosnącą aktywnością partyzancką. W publicznym oświadczeniu dla telewizji padły słowa, że Rosja zaczyna się budzić przeciwko krwawej dyktaturze Putina.

Czeczeński watażka Ramazan Kadyrow również zabrał głos po tym incydencie. Wezwał do wprowadzenia stanu wojennego w niektórych regionach Rosji i wypowiedzenia wojny Ukrainie.

Pierwsza od wybuchu wojny rozmowa przedstawiciela amerykańskiej dyplomacji z rosyjską

W największej jak dotąd w wojnie na Ukrainie bitwie czołgów pod Wuhłedarem w obwodzie donieckim Rosjanie ponieśli druzgocącą klęskę i wielkie straty w sprzęcie. Rosyjskie wojsko straciło tam przynajmniej 130 czołgów i pojazdów opancerzonych.

Putin niezmiennie kłamie o walce z ukraińskimi neonazistami. - Nie uda im się. Zmiażdżymy ich - groził znowu.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał, że 3 marca Putin spotka się z członkami Rady Bezpieczeństwa. Może zmienić status specjalnej operacji wojskowej.

Takiego spotkania w czasie tej wojny i jeszcze nie było. Podczas szczytu w New Delhi w Indiach sekretarz stanu USA Antony Blinken oraz szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow przeprowadzili po raz pierwszy od wybuchu wojny kilkuminutową rozmowę. Blinken powiedział Ławrowowi, by Rosja skończyła tę agresywną wojnę.

Szczyt miał być wojną Zachodu z Rosją. Oburzony Ławrow oświadczył, że Zachód czyni z obrad farsę i chce przerzucić odpowiedzialność za swoje gospodarcze niepowodzenia na Rosję.