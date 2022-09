Kocioł w rejonie Chersonia domknięty? Totalny chaos na rosyjskich granicach

Ukraińska armia kontynuuje działania w rejonie Łyman w obwodzie Ługańskim. Sztab Generalny Ukrainy poinformował, że rosyjskie siły całkowicie zamknęły okupowane części południowego obwodu chersońskiego w celu wjazdu lub wyjazdu.

Zapraszamy do Katowic na Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX. Targi pod patronatem WNP.PL odbędą się 4-6 października 2022 r. - w ich ramach zapraszamy na ciekawą konferencję Nowy Przemysł 4.0. Rejestracja trwa!

Możliwe, że już dziś (28 września) zostaną ogłoszone oficjalne wyniki referendum w sprawie przyłączenia okupowanych terytoriów do Rosji.

Putin miał zdecydować o zakazie wyjazdu za granice wszystkich podlegających mobilizacji bez zgody wojskowej komisji uzupełnień.

Mimo ogromnej propagandy społecznej, nowi poborowi w Rosji nie chcą umierać na wojnie rozpętanej przez Władimira Putina.

Możliwe, że już dziś zostaną ogłoszone oficjalne wyniki referendum w sprawie przyłączenia okupowanych terytoriów do Rosji. Rosyjska agencja RIA Novost na Telegramie opublikowała, że zdecydowana większość obywateli głosowała za.

W obwodzie zaporoskim 93,11 proc., w donieckiej republice 99,23, w ługańskiej 98,42 proc., a w chersońskiej 87,05 proc. głosujących było za aneksją.

Armia ukraińska nadal prowadzi działania na wschodnim brzegu rzeki Oskil. Sytuacja jest dynamiczna i zmienna. Niektóre z miejscowości wielokrotnie przechodzą z rąk do rąk.

Trwają ciężkie walki w obwodzie donieckim. Rosjanie po raz kolejny zaatakowali Odessę irańskimi dronami, które wysyłają w grupach nawet po 12 sztuk. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 5 z nich.

Rosyjscy okupanci zamykają miasta w celu przymusowej mobilizacji mężczyzn

Rosyjscy okupanci zamykają Mariupol, miasto na południowym wschodzie Ukrainy w celu przymusowej mobilizacji mężczyzn po ogłoszeniu wyników pseudoreferendum.

Okazuje się, że niektórzy z zagrożonych poborem dzwonią na specjalną linię utworzoną przez Ukrainę z pytaniem, jak mogą się poddać. Zrozpaczone rodziny wojskowych piszą skargi do ministerstwa obrony, bez rezultatu oczywiście.

Według niezależnych rosyjskich dziennikarzy kraj opuściło już ok. 300 tys. osób. Ci, których zaciągnięto do wojska muszą kupować sobie wszystko, co potrzebne jest na wojnie.

W Rosji rośnie liczba incydentów przeciwko ogłoszonej mobilizacji

Neta pokazała nagranie z jednostki wojskowej w rejonie Ałtaju, na którym oficer informuje wcielonego do służby, że nie dostanie nic poza amunicją. Wszystko, co może przydać mu się na froncie, m.in. lekarstwa oraz opaski uciskowe, ma sobie kupić.

W Rosji rośnie liczba incydentów przeciwko ogłoszonej mobilizacji na wojnę w Ukrainie. Najpoważniejsze na Kaukazie. W ciągu kilku dni podpalono prawie 20 biur wojskowej administracji, która prowadzi werbunek. Aktywiści nawołują do samoobrony przed państwem.