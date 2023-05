Kolejna strata Putina. Nowoczesny myśliwiec spadł nad Morzem Czarnym

Siły rosyjskie straciły u wybrzeży Morza Czarnego w obwodzie chersońskim myśliwiec Su-35. Został zniszczony podczas startu - powiedział rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy płk Jurij Ihnat.

Jurij Ihnat odniósł się do niedzielnych doniesień dotyczących strącenia rosyjskiego myśliwca. "Nie sprecyzowaliśmy, że Siły Powietrzne zniszczyły wrogi Su-35. Doznał niepowodzenia przy starcie. Okoliczności są wyjaśniane" - powiedział rzecznik cytowany przez Interfax-Ukraina. "Będziemy obserwować i słuchać, co na ten temat mają do powiedzenia okupanci. Być może rosyjski system obrony powietrznej, ten krymski, znów zadziałał. Nie wiemy, poczekamy" - dodał Ihnat.

Ukraiński portal wojskowy mil.in.ua poinformował, że w niedzielę wieczorem nad Morzem Czarnym w pobliżu portu Zaliznyj został zestrzelony rosyjski myśliwiec Su-35, który miał zbombardować obwód chersoński. Rosyjscy okupanci używają myśliwców Su-35 do patrolowania przestrzeni powietrznej, zwalczania ukraińskiego lotnictwa, zapobiegania działaniom ukraińskiej obrony powietrznej za pomocą pocisków przeciwradarowych i przeprowadzają ataki rakietowe - dodał portal.

Su-35 (w kodzie NATO Super Flanker) to nowoczesny, produkowany od 2010 roku jednomiejscowy, dwusilnikowy myśliwiec wielozadaniowy o maksymalnym zasięgu 4500 km. Może osiągnąć prędkość 2390 km/h.