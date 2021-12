Kolejne cztery Black Hawki z Mielca dla polskiego wojska

Zakupu kolejnych czterech śmigłowców S-70i Black Hawk dla Wojsk Specjalnych dotyczy umowa, którą ma w środę zatwierdzić minister obrony Mariusz Błaszczak. To kolejne cztery maszyny tego typu dla polskiego wojska.

Jak poinformowało MON, umowa między Inspektoratem Uzbrojenia i należącymi do koncernu Lockheed Martin PZL Mielec, dotyczy także pakietu logistycznego i szkoleniowego.

To drugie zamówienie śmigłowców dla Wojsk Specjalnych. W styczniu 2019 r. podpisano umowę na zakup pierwszej partii śmigłowców Black Hawk z Mielca.

Cztery maszyny przystosowane do powietrznych operacji specjalnych zostały przekazane wojsku w grudniu 2019 r.

Po rezygnacji jesienią 2016 r. z zakupu 50 produkowanych przez Airbus Helicopters śmigłowców H225M Caracal w różnych wersjach dla równych rodzajów sił zbrojnych, w 2017 r. MON ogłosiło przetargi na śmigłowce poszukiwawczo-ratownicze i zwalczania okrętów podwodnych oraz osiem śmigłowców dla wojsk specjalnych.

Oblatany w 1974 r. amerykański Black Hawk to średni, dwusilnikowy śmigłowiec wielozadaniowy. W wersji eksportowej, oznaczonej jako S-70i i S-70M, jest produkowany w PZL Mielec, zakładzie należącym do koncernu Lockheed Martin. Pierwszy Black Hawk z Mielca został oblatany w 2010 r. Zależnie od wersji, konfiguracji kabiny i wyposażenia żołnierzy, może zabrać 11-17 żołnierzy, jego maksymalna prędkość to 295 km/h, a zasięg ok. 500 km. Black Hawk, wyprodukowany w ponad 4000 egzemplarzy, został dotychczas kupiony lub wybrany przez 35 państw. Największym użytkownikiem są wojska lądowe USA.

Black Hawki z Mielca zakupiła w 2018 r. roku polska policja. W mieleckim zakładzie powstały także Black Hawki dla Filipin, Mielec dostarczy też pięć śmigłowców do Stanów Zjednoczonych, gdzie zostaną one dostosowane do działań gaśniczych.

Sześć maszyn z Mielca w wersji S-70M zamówiło w listopadzie rumuński resort spraw wewnętrznych. Na początku grudnia Lockheed Martin poinformował o certyfikacji dla maszyn w tej wersji wydanej przez amerykańską Federalna Administracja Lotnictwa (FAA). Konstrukcyjnie warianty S-79i i S-70M są identyczne; certyfikat pozwala na zakup śmigłowca S-70M bezpośrednio z PZL Mielec przez operatorów cywilnych i komercyjnych z Stanach Zjednoczonych i innych państw.

W grudniu należąca do koncernu Lockheed Martin firma Sikorsky - konstruktor Black Hawka - w odpowiedzi na prośbę brytyjskiego resortu obrony - przedstawiła informację o S-70M jako propozycji nowego śmigłowca średniego (New Medium Helicopter - NMH) dla Wielkiej Brytanii.